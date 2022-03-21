سعر الدولار ورفع الفائدة في مصر.. ماذا يحدث؟

رفعت مصر أسعار الفائدة الاثنين على الإقراض والودائع بنسبة 1 %، وسمحت بتخفيض قيمة الجنيه، ليستقر الدولار بعد انتهاء التعاملات عندي مستوى 18.2 جنيها مقارنة بـ 15.6 جنيها حتى ليل الأحد ما يجعل نسبة تخفيض قيمة العملة المصرية 16.6%.

لم يكن قرار رفع أسعار الفائدة مفاجئا للمراقبين، بل كان إجراءا فرضته مقتضيات الظروف الاقتصادية العالمية ما رفع مستويات التضخم ليبلغ 10 % لشهر فبراير، مسجلا النسبة الأعلى منذ منتصف عام 2019، وتداعيات تواصل الهجوم الروسي على أوكرانيا.

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فقد تضاعفت أسعار القمح تقريبا، ومصر تستورد نسبة لا بأس بها من استهلاكها، وهذا رفع الإنفاق الحكومي على واردات القمح السنوية إلى 5.7 مليار دولار، وفقًا لدراسة أجراها الأسبوع الماضي المعهد الدولي لبحوث السياسات الغذائية.

ارتفاع أسعار القمح والسلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر من الخارج يجهد المالية العامة للدولة المصرية، ويزيد من ضغوط التضخم التي يواجهها المجتمع.

وبالرغم من أن رفع أسعار الفائدة كان قرارا متوقعا كأداة تساعد في رسم السياسة النقدية ومواجهة مستويات التضخم، إلى أن قرار السماح بتحريك أسعار الصرف بهامش مرونة أعتقد أنه محسوب بدقة.

إذ يعالج قرار رفع أسعار الفائدة مستويات التضخم المرتفعة، ويخفض الطلب على الدولار، بسبب الرغبة في الاستفادة من العوائد الكبيرة على الودائع وشهادات الاستثمار في البنوك المصرية.

كما يشجع على الادخار، فارتفاع العوائد المغرية سيدفع المستهلكين لتخفيض الإنفاق، وبالتالي السيطرة بشكل غير مباشر على مستويات التضخم.

ويعتبر رفع أسعار الفائدة رسالة هامة من الحكومة المصرية تسهم في استعادة جاذبية أدوات الدين المصرية عند المستثمرين الأجانب، كما ترفع تنافسية مصر كأسعار فائدة حقيقية، وهي مسألة مهمة جدا عند الأجانب.

وداخيا راعت قرارات رفع الفائدة 1%، التأثير على ميزانية الدولة، وأرقام النمو والقطاع الخاص، كا قالت شركة "لأهلي فاروس".

وبالتوازي مع رفع الفائدة الذي يعالج كل هذه الأمور، لجأ المركزي المصري إلى تحريك أسعار صرف الجنيه مقابل الدولار، وهذا يعود إلى أساسيات السوق، وليس كما يقول البعض بأن السبب الرئيسي بدافع المفاوضات الجارية مع صندوق النقد الدولي بهدف توفير تمويل إضافي.

فقيمة الجنيه المصري الحقيقية كانت أعلى بنحو 15% من السعر السوقي، ولهذا تعتبر المرونة التي سمح بها البنك المركزي المصري مطلوبة في التوقيت الحالي، لتخفيف الضغط على المالية العامة في ظل ارتفاع أسعار السلع الاستراتيجية التي تستوردها مصر. وكذلك الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.

وإذا كان رفع أسعار الفائدة وتحريك سعر الصرف ضرورة فرضها واقع الاقتصاد العالمي والمحلي، فإن عيون صانع القرار في مصر ستبقى متيقظة لمراقبة أي تداعيات اقتصادية أخرى جديدة لحرب أوكرانيا على الاقتصاد العالمي والاقتصادي المصري جزء منه، ولهذا كان قرار السماح بتحريك سعر الصرف "ضربة معلم" ربما تليها ضربات أخرى تكشف فصلا جديدا من سيطرة المركزي المصري على مجريات السياسة النقدية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي.