تسعير المخاطر الوجودية «1 من 2»

منذ بدء الصراع الروسي ـ الأوكراني، أسيل كثير من الحبر بشأن تزايد خطر الإبادة النووية وتأثيرها، أو عدمه، في تقييمات سوق الأسهم. لكن، بغض النظر عما إذا تم تسعير الأسهم بقيم مبالغ فيها أو بأخرى متدنية، فإن السؤال الذي يفرض نفسه أيضا، هو: ما إذا كان يمكن تجاهل المخاطر الوجودية بالكامل من منظور مالي؟

في مذكرة حديثة بعنوان "ارتفاع مخاطر حدوث نهاية العالم النووية"، يجادل بيتر بيريزين، كبير الاستراتيجيين العالميين في شركة BCA Research، (بي سي إي ريسيرتش)، بأنه على الرغم من أن احتمال نشوب صراع نووي ينهي الحضارة في العام المقبل (من وجهة نظره) ارتفع إلى 10 في المائة، ينبغي للمستثمرين البقاء متفائلين بشأن الأسهم على مدى 12 شهرا. والسبب هو أنه على الرغم من أن أسعار الأسهم ستنخفض إذا كانت هناك حرب نووية، ويمكن أن تصل إلى الصفر في حال اندلاعها، فإن سعر كل الأصول الأخرى سينخفض أيضا (إذا ظلت أسواق الأصول قائمة). ولأنه لا يمكن التحوط من مخاطر الحرب النووية، يعتقد بيريزين أنه يجب أن يشتري المرء الأصول على أساس أن قيمتها سترتفع إذا تم تجنب الحرب النووية.

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ومن المؤكد أنه لا يمكنك التحوط من مخاطر نهاية العالم، ومن ثم فمن المنطقي شراء الأصول التي ستزداد قيمتها إذا حدث العكس. لكن هذا الاقتراح لن يكون مفيدا إلا إذا كنت تعرف الأصول التي سترتفع قيمتها عن مستوياتها الحالية في حال تم تجنب الحرب النووية في الوقت الحالي، أو إذا تم تقليل احتمالية حدوثها على الأقل.

ويجادل بيريزين بأن الأسهم تندرج في هذه الفئة. لكن ماذا لو كانت أسعار الأسهم الحالية والمستقبلية لا تساوي قيمتها الأساسية أو الجوهرية أو العادلة؟ لن يكون من المنطقي شراء كثير من الأسهم بسعر أعلى بكثير من القيمة العادلة إذا كنت تعتقد أنه ستتم استعادة قيمتها العادلة عاجلا أم آجلا (حتى إذا زادت القيمة العادلة). وقد يتم تقويض شراء الأسهم على أساس أن سعرها سيرتفع لاحقا على نحو مهلك، بسبب فشل السوق الذي يحدث حين تعكس أسعار السوق الحالية تقديرا أقل بكثير من احتمال نشوب صراع نووي، و/ أو الضرر الذي قد يلحقه مثل هذا الصراع بالأساسيات التي تغير منحنى أسعار الأسهم.

وتتضح مشكلة حجة بيريزين من خلال النظر في الاقتباسين التاليين من مقالته: "إذا كانت صواريخ باليستية عابرة للقارات تتجه إليك، يصبح حجم محفظتك وتكوينها غير ذي صلة، ومن ثم، من منظور مالي بحت، يجب أن تتجاهل المخاطر الوجودية إلى حد كبير، حتى لو كنت تهتم بها كثيرا من منظور شخصي".

إن العبارة الأولى صحيحة والثانية خاطئة. فحقيقة أن الحرب النووية ستقضي على قيمة الأسهم (إضافة إلى جميع الأصول الأخرى والأسواق المنظمة لتبادلها) هي بالتأكيد ذات صلة بالتسعير المناسب للأسهم في السيناريوهات التي لم تحدث فيها الإبادة النووية (بعد)... يتبع.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".