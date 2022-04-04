لماذا أقصت "أوبك" وكالة الطاقة الدولية"؟

قررت منظمة أوبك التوقف عن استخدام بيانات الانتاج من “وكالة الطاقة الدولية”، والتي كانت أحد المصادر الثانوية لبيانات إنتاج أعضاء المنظمة.

قد يُنظر إلى هذا القرار أنه جاء متأخراً بعد عامين من تخبطات وتناقضات دراسات الوكالة الغير محايدة، فكيف ستكون محايدة في بيانات الإنتاج.

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اهمية توقيت إقصاء بيانات الوكالة جاء كبادرة حسنة لروسيا وتعاونها في انجاح جهود “أوبك بلس” على مدى خمس سنوات متتالية، خاصة بعد أن اقترحت وكالة الطاقة الدولية عن خطط لتقليل الاعتماد على صادرات النفط والغاز الروسية لمواجهة أزمة الطاقة العالمية التي أثارها الغزو الروسي لأوكرانيا على حد زعمها، مما يوضح المسار السياسي للوكالة. بيد أن بوادر تفاقم أزمة الطاقة بدأ حتى من قبل الأزمة الاوكرانية الروسية بسبب الدراسات والتقارير والتصاريح المغالطة والمتناقضة من الوكالة.

تقوم منظمة أوبك بحساب متوسط ​​بيانات الإنتاج من مصادر ثانوية مستقلة لتتبع إنتاج الأعضاء وتقييم امتثالهم لحصص سقف الإنتاج. بعد إقصاء بيانات وكالة الطاقة الدولية، ستُضيف منظمة “أوبك” إلى مصادرها الثانوية لبيانات الإنتاج كلاً من Wood Mackenzie و Rystad وهما مراكز استشارات خاصة تستخدمها المنظمة في بعض الدراسات والتوقعات، بينما تستمر في استخدام مصادرها الثانوية الخمسة المتبقية:

– S&P Global Platts

– Argus Media

– IHS Markit

– Energy Information Administration (EIA)

– Energy Intelligence

لم يكن إقصاء بيانات “وكالة الطاقة الدولية” بعد أن تدهورت العلاقة بين منظمة الدول المنتجه ومنظمة الدول المستهلكة بسبب سياسات المناخ فحسب، ولكن كان ينبغي على اللجنة الفنية المشتركة لأوبك أن تتخذ هذا القرار في وقت مبكر بعد تقاريرها وتصريحاتها المغالطة المتناقضة وتوقعاتها المضلّلة التي ستؤثر سلباً على مستقبل إمدادات الطاقة العالمية خاصة مع ذروة الجائحة، لا سيما مع خريطة طريق الوكالة لانبعاثات كربونية صفرية لعام 2050 ودعواتها إلى الوقف الفوري لاستثمارات المنبع في النفط والغاز مما سيكون له عواقب كارثية على الاقتصاد العالمي وأمن الطاقة العالمي.

* نقلاً عن صحيفة "مال".