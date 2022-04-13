مفصول عبر الهاتف

في 2021م انضم مئات الموظفين في شركة better.com الأمريكية إلى اجتماع عن بُعد لأن رئيس الشركة "فيشال جارج" سيلقي كلمة لهم، وصُدمِوا لما قال لهم فور أن بدأ الاجتماع: كل شخص في هذه المكالمة مفصول.

فصل الرئيس 900 موظف في مكالمة جماعية عبر برنامج زوم! والتسجيل موجود على الإنترنت، وبعض التسجيلات أتت من المفصولين، وتسمع ذعرهن وبكاءهن من هذه المصيبة المفاجئة، وسبب فصلهم خسائر للشركة ورغبوا في تقليل التكاليف، وهكذا بجرة قلم قطعوا رزق كل هؤلاء بطريقة مفعمة بالوقاحة، فلم يستدعوهم حتى ليستقبلوا الأخبار شخصياً، والمضحك أن رئيس الشركة الذي يريد تقليل التكاليف لديه 4 مليارات دولار وراتبه السنوي 100 مليون دولار!

مادة اعلانية

هذه من الأمور المقلقة هناك، فبعض الولايات تسمح بفصل الموظف فوراً وبلا إنذار وبلا سبب، وهو ما يجعل الموظف في قلق دائم، ولا نفوذ أو سلطان لديه يسمح أن يقاوم، فهو في موضع ضعف والشركات في موقف قوة، وبعض الولايات تسمح بفصل الموظف عن طريق هذه البرامج أو حتى عن طريق الهاتف، اتصال يأتي فجأة يقول لك: لا تأتِ للعمل غداً.

إلا أن هذا قد يضر الشركة بطرق غير متوقعة، مثل ما حصل مع شركة مصارعة اسمها WCW، فقد أصيب أحد المصارعين واضطر أن يتوقف عن المصارعة عدة أسابيع حتى يتشافى، وأتاه اتصال من مدير الشركة يقول له: أنت مفصول. ذهب هذا المصارع إلى شركة مصارعة صغيرة وفيها طوّر بدايات شخصية مصارعة جديدة، ثم انتقل إلى شركة WWF الشهيرة كما كان اسمها آنذاك والتي تتنافس بشراسة مع WCW، وفيها نجحت شخصيته نجاحاً أسطوريا لم يرَ عالم المصارعة مثله، وهو المصارع الشهير ستيف أوستن، والذي قفز بشركته الجديدة إلى نجاحات عظيمة، وكان جزءاً من انتصارهم على الشركة المنافسة WCW والتي لم تستطع أن تكمل المنافسة وخسرت واشترتها شركة WWF.

هكذا يكون الانتقام!

* نقلاً عن صحيفة "الرياض".