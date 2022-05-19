أرامكو.. لماذا لم ترفع توزيعاتها النقدية؟

أعلنت شركة أرامكو عن نتائجها المالية للربع الأول وكانت هي الأعلى على مستوى العالم حيث تجاوزت 39.5 مليار دولار بنسبة نمو قاربت على 82 % هذه الأرباح الضخمة كانت متوقعة لأن أسعار النفط أعطتنا مؤشرات عن حجم الأرباح التي سوف تحققها الشركة ولذلك رأينا تحرك سهم الشركة من مستويات 35 ريالا في بداية هذا العام الى أن تجاوز سعر السهم 45 ريالا خلال شهر مايو قبل التعديل، هذا السلوك لم نعهده على سهم أرامكو الذي كان يميل الى العقلانية في تحركاته، المستثمرون كانوا يأملون في زيادة التوزيعات النقدية، وهذا ما دفع الكثير منهم الى الاحتفاظ بالسهم أو حتى زيادة مراكزهم فيه، الا أن الشركة لم تغير من سياسة توزيعاتها النقدية التي التزمت بها عند الطرح بما يعادل 75 مليار دولار سنويا حتى عام 2024 وقامت بدفع التوزيعات كاملة حتى في ظل تراجع أرباح الشركة خلال العام 2020 والتي لم تتجاوز 49 مليار دولار.

ولذلك ترى إدارة الشركة أن الإبقاء على الأرباح أو رسملتها مع الالتزام بسياسة واضحة وشفافة للتوزيعات النقدية من شأنها زيادة ثقة المستثمر، وتعظيم قيمة الشركة من خلال الإنفاق على المشاريع الجديدة وتنويع الاستثمارات لدعم أنشطتها المختلفة، والتي سوف تنعكس إيجابا على المستثمرين على المدى المتوسط والبعيد، هذا النضج الإداري والتخطيط الاستراتيجي بعيد المدى والرؤية الواضحة والشفافية العالية وضعت شركة أرامكو في قائمة الشركات الأكثر موثوقية عند المجتمعات الاستثمارية العالمية وهذا ما جعل الشركات الاستثمارية تتهافت عند طرح أي فرص استثمارية تابعة لشركة أرامكو، إنجازات رؤية المملكة 2030 كثيرة ولعل من أهمها هو قرار طرح أرامكو في السوق المالية السعودية، هذا القرار الحكيم رفع من قيمة الاقتصاد السعودي، وزاد من حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة، ناهيك عن القيمة التي اضافتها الشركة للسوق المالية، والدروس التي تقدمها إدارة أرامكو للشركات المدرجة، في الحوكمة ومنهجية التواصل مع المساهمين من ذلك تحديد مواعيد الإعلان عن الأرباح بوقت كاف لكي لا يتفاجأ المستثمر بالإعلان، كما أن البيان على صفحة الشركة في تداول يحمل معلومات تفصيلية وأرقام مهمة ودقيقة ورسوم بيانية توضيحية تساعد المستثمر في الحصول على المعلومة الكافية التي تساعده في اتخاذ قراراته الاستثمارية، أيضا سرعة توزيع الأرباح على المساهمين من أهم ما يميز شركة أرامكو عن بقية الشركات.