كيف تخسر أموالك

تعجني سير رواد الأعمال وكيف بدأت مشاريعهم من الصفر والتحديات التي واجهتهم حتى وصلت الى مرحلة السقوط ثم النهوض مرة أخرى مع الإصرار والصبر، لدينا في المملكة نماذج مشرقة وتجارب ناجحة في مجال ريادة الأعمال وهذه الشريحة بدأت تنمو مع إطلاق المبادرات والدعم الحكومي، أما من يعتقد أن أسهل طريقة لبناء الثروة هو عبر الاستثمار في الأصول عالية المخاطر فهو واهم لأنها ستكون أسرع الطرق لخسارة المدخرات، هنالك دراسات تشير الى أن 80% من المستثمرين الأفراد يخسرون أموالهم إذا اتبعوا سلوكا مضاربي لمدة 3 سنوات، خلال السنتين الماضيتين ارتفعت الأسواق المالية الى أرقاما كبيرة وتضخمت أسعار الأسهم والعملات المشفرة ربح الكثير خلال هذه الموجة الصاعدة وأمام إغراء المكاسب تحولت مدخرات الأفراد الى استثمارات في الأسهم السعودية ثم تطورت الى الأسواق الأمريكية وفئة الشباب اختارت الاستثمار في العملات المشفرة، اختيارات عشوائية لا تستند الى قرارات استثمارية صحيحة، مؤخرا تحولت الأسواق الى موجة هابطة مع رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة، ونيته باستمرار عملية الرفع خلال الفترة القادمة وكما هو معلوم بأن أسعار الفائدة المرتفعة تقوض شهية المستثمرين في أسواق الأسهم وترفع شهية الاستثمار في السندات والودائع الادخارية، ولذلك متوقع هجرة المزيد من الاستثمارات من أسوق الأسهم مع كل عملية رفع لأسعار الفائدة، ولهذا قد لا تعود المؤشرات الى الأرقام التي كانت عليها قبل الهبوط، ويبقى الرهان على تحركات بعض الأسهم التي لديها نظرة مستقبلية واعدة، خلال هذه الفترة التصحيحية خسر الكثير من المستثمرين مكاسبهم التي تحققت خلال السنتين الماضيتين بل أن خسارة البعض وصلت الى رأس المال وبالذات المستثمرين الذين ليس لديهم خبرة في التعامل مع أسواق الأسهم وأولئك الذين يتبعون التوصيات الوهمية، ناهيك عن المستثمرين في العملات المشفرة الذين تبخرت استثماراتهم، ذكرت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي في لقاء قبل أيام إن العملات المشفرة ليس لها أي أساس تستند إليه وقيمتها الحقيقية لا تساوي شيئا، تصريح تكرر من محافظي البنوك المركزية العالمية ولم يلتفت أحدا لتصريحاتهم، وهاهم المستثمرين الآن يتجرعون مرارة قراراتهم الاستثمارية المتهورة.

الأسواق المالية تحتاج الى خبرة، ومعرفة، وتفتيتا للمخاطر عبر تنويع الاستثمارات، والقدرة على الصبر، لأن الأسواق تكافي الصبور وتعاقب المستعجل، ومن لا يمتلك هذه الصفات فالصناديق الاستثمارية هي الخيار الأفضل لتفادي الخسائر الكبيرة والمؤلمة أو الاستثمار في شركات تحقق عوائد جيدة وتوزيعات نقدية مجزية ومستمرة.

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* نقلاً عن صحيفة "الرياض".