اقتصاد الـ (ميتافيرس)

مِن المُمْكِن فِي قَادِم الأيَّام أن تَرتَدِي نَظَّارة الواقع الافْتراضيّ ( الميتافيرْس ) وتشْتَري عقَّارًا اِفْتراضيًّا فِي عَالَمِه لِتبيعه لَاحقًا وتسْتثْمر فِي ذَلِك كمَا يُمْكِنك دُخُول أحد المتاجر فِي أيِّ مَكَان بِالْعالم لِتعايِن سِلْعَة ما وَحَالمَا تُقرَّر شِراؤهَا تَسْتكْمَل عَمَليَّة الشِّرَاء والدَّفْع لِتصلك لَاحقًا عَبْر عنْوانك الحقيقيّ ، وهناك العدِيد مِن المجالات الأخرى الأكْثر جذْبًا فِي هذَا العالم كالاسْتثْمار فِي مَجَال البيانات ، وبيْع وشراء السِّلع والْأسْهم والْوحدات السَّكنيَّة والْأراضي الرَّقْميَّة وزيارة السِّينمَا والنَّوادي ، والذَّهاب إِلى أَكبَر المجمَّعات التِّجاريَّة الموْجودة على أَرْض الواقع وأنْتَ جسديًّا فِي مَنزلِك .

مِن المُؤكد أنَّ العقْد القادم سيشْهد طَفرَة هائِلة في النُّموِّ الاقْتصاديِّ العالميِّ وقد يَكُون هذَا النُّموِ هُو الأسْرع في تَارِيخ الإنْسانيَّة وخَاصَّة في مَجَال الصِّناعات والتِّقْنيَّة و ( الاقْتصاد الافْتراضيُّ Metaverse Economics ( والذَّكاء الاصْطناعيُّ والرُّوبوت مِمَّا يُشكِّل في ذات الوقْتِ فُرَصا اِسْتثْماريَّة اِسْتراتيجيَّة هَائِلة ( العالم يَتَطوَّر واسْتوْعب جيِّدًا الدُّروس مِن الأزمات ) لِذَلك تَتَنافَس الدُّول والشَّركات العمْلاقة اليوْم لِلدُّخول في هذَا العالم اِسْتثْمارًا بِالدُّخول بِمبالغ اِسْتثْماريَّة ضَخمَة .

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يُثير الجدل الفلْسفيُّ تُجَاه ” الميتافيرْس ” صخبًا شديدًا فيمَا إِذَا كان قِيمة مُضَافَة إِلى وَاقعِنا أم أَنَّه مُحَاولَة لِلْخروج بِنَا مِن أخْلاقيَّاتنَا وإنْسانيَّتنَا وَفَهمنَا لِلْوعْي والْهويَّة وَالذِي يَرَاه بَعْض المفكِّرين بِأَنه نَافِذة لِمساحات فَلسفية جَدِيدَة مِن خِلَال ” الفلْسفة التِّكْنولوجيَّة ” وَهُو مَا سيحْدث تشابكًا مُعَقدا بَيْن هَذِه الفلْسفة وبيْن تَقبُّل العالم الافْتراضيِّ وَعَلاقَة كُلِّ مِنْهمَا بِالْآخر ومَا إِذَا كَانَت ستحْدث خللا في تَغيِير حَياتِنا رأْسًا على عُقْب وخلْطًا في الموازنة بَيْن الحقيقة والْأخْلاقيَّات ، بِيد أنَّ الفيْلسوف الأسْتراليَّ والْأسْتاذ في جَامِعة نِيويورْك دِيفيد تِشالْمرْز بعث رِسالة اِطْمئْنان بِشَأن مُسْتقْبلنَا مع العالم الافْتراضيِّ في كِتابه اَلجدِيد : الواقع + حَيْث يرى أنَّ العالم الافْتراضيَّ لا يُمْكِن أن يَكُون مُتجذِّرًا في رأى الواقع اَلمرِير ، مُعْتبِرًا أنَّ إِمْكانات هذَا العالم وَاسِعة تمامًا كاحْتمالات الواقع المادِّيِّ ، فنحْن نَعرِف أنَّ واقعَنَا يُمْكِن أن يَكُون مُذْهِلا أو فظيعًا ، وهذا أيْضًا مَا يتوقَّعه هذَا الفيْلسوف لِلْواقع الافْتراضيِّ عِنْدمَا يَستحْوِذ على حَياتِنا تمامًا ، مشبهاً الْحال بِأنَّ البشريَّة ستدْخل إِلى مَا يُمْكِن تَصورُه بِقارَّة جَدِيدَة غَيْر مَأهُولة لِتأْسِيس مُجتَمَع سيهْتمُّ بِقضايَا مُختلفَة عن القضايَا اَلتِي يعيشهَا الإنْسان في المجْتمع الحقيقيِّ القائم اليوْم !

ميتافيرس بالإنجليزية : Metaverse‏ هي كلمة تتكون من شقين الأول meta بمعنى ما وراء أي ( غير موجود ) ، والثاني Verse من Universe أي العالم أي (ما وراء العالم). لذلك يحمل هذا المفهوم دلالات واسعة، لكنه يشير غالباً إلى تطور الإنترنت وبالتالي هي وصف لعالم افتراضي غير موجود على أرض الواقع، ويعود هذا المصطلح إلى الروائي نيل ستيفنسون الذي ابتكر مصطلح «ميتافيرس metaverse» عام 1992 في روايته «سنو كراش» التي تخيل فيها شخصيات افتراضية حية تلتقي في مبانٍ ثلاثية الأبعاد وغيرها من بيئات الواقع الافتراضي.

إِنَّ الكيْفيَّة الاقْتصاديَّة لَلْميتافيرْس ( الاقْتصاد الافْتراضيُّ ) في اعتقَدي سَوْف تُغيِّر مِن وَجْه الاقْتصاد العالميِّ نَحْو آفاق جَدِيدَة وَواعِدة فالاقْتصاد اَلرقْمِي خِلَال العقْد الماضي في اَلمُجمل قام بِبناء هَيكَل وَمَسار جديد في عَالِم الاقْتصاد لَم يَكُن مَوجُودا إِلى عَهْد قريب وَحقَّق أرْباحًا عَالِية لِلْمسْتثْمرين ناهيك عن تَعظِيم ثَقافَة العملاء اَلتِي وفَّرتْهَا التِّقْنيَّة الحديثة ، أَمَّا في جَانِب عُنصر العمل فَمِن المتوقَّع أن يَخلُق قِطاعًا كبيرًا بِفرص وَظيفية كَبِيرَة مِمَّا سَيسهِم في تَوسُّع إِطَار العمل عن بُعْد اَلتِي أفْرزتْهَا تداعيات جَائِحة كُورونَا ، وَيمكِن لِلْموظَّفين والْعمَّال والْمهاريَّيْنِ في مُخْتَلِف التَّخصُّصات أن يتقدَّموا بِطلبَات التَّوْظيف وَمِن ثمَّ التَّوْظيف مُبَاشرَة حَوْل العالم وَفي أيِّ مَكَان دُون الحاجة إِلى مُغَادرَة دَولتِهم وبالطَّبْع عَوائِد تِلْك الوظائف الماليَّة سَتُنفَق في اِقْتصاديَّات بِلادِهم مِمَّا يُعزِّز مِن نُمُو سُوق العمل بِهَا واقْتصادهَا اَلكُلي بِلَا حُدُود .

ووفقا لصحيفة الاقتصادية تُشير توقُّعَات الخبراء والتِي بُنيَت على أَسَاس أنَّ النَّاتج المحَلِّيَّ الإجْماليَّ العالميَّ بلغ في 2020 نَحْو 84.7 تِريلْيون دُولار وعطْفًا على توقُّعاتهم لِلنَّاتج المحَلِّيِّ الإجْماليِّ العالميِّ فَإنَّه وَبحُلول 2030 ستبْلغ المساهمة الاقْتصاديَّة السَّنويَّة لْميتافيرْس تِريلْيون ونصْف تِريلْيون دُولار ، في حِين تَوقَّع مُحَللو مُورجَان سِتانْلي أن تُسَاهِم الألْعاب والْمناسبات الرِّياضيَّة والْحفْلات الموسيقيَّة على الإنْترْنت وعالم مِيتافيرْس فقط ، بِمَا يَصِل إِلى ( 22.6 مِليَار دُولار ) في سُوق المنْتجات الفاخرة بِحلول عام 2030 في حِين تَتَنافَس الشَّركات العالميَّة ، في شِرَاء قَطْع أَراضِي رَقمِية اِفْتراضيَّة لِبناء شَوارِع ومناطق على غِرَار المناطق الشَّهيرة حَوْل العالم لِتكون في المسْتقْبل مَناطِق مُكْتظَّة بِالتَّسوُّق عَبْر الإنْترْنت ، كمَا تَوقعَت دِراسة دَولِية أجْرتْهَا مُؤَسسَة جَارتِنر لِلْأبْحاث والدِّراسات وفْقًا لِأخْبَار صَحَفيَّة ، أن تَصِل نِسْبَة مُسْتخْدمي الميتافيرْس لِمدَّة سَاعَة يوْميًّا على الأقلِّ ، إِلى نَحْو 25 % ، بِحلول عام 2026 كمَا تَوقعَت الدِّراسة ، أن تُشَارِك 30 % مِن المؤسَّسات بِمنْتجاتهَا وخدْماتهَا حَوْل العالم في عَالَم الميتافيرْس ، وذَكرَت صَحِيفَة « صُن » أنَّ مِيتافيرْس يَنتَشِر بِسرْعة هَائِلة بِمَا يُوَفره مِن مِساحة رَقمِية مُتنامية مَلِيئَة بِالْواقع الافْتراضيِّ والْواقع اَلمُعزز وَتَوقعَت أن يَصِل عدد مُسْتخْدمي مِيتافيرْس إِلى 5 مِلْيارات شَخْص ، بيْنمَا تَتَراوَح قِيمته التَّسْويقيَّة بَيْن 8 إِلى 13 تِريلْيون دُولار بِحلول العام 2030، فيما تتنافس حاليا عشر شركات كبرى دخلت في الميتافيرس هي مايكروسوفت Microsoft، ألفابت Alphabet، أمازون Amazon ، إنفيديا NVIDIA ، ليندن لاب Linden Lab، ميتا Meta ، تينسنت Tencent، كوالكوم QUALCOMM، أوتودسك Autodesk ويونيتي سوفت وير Unity Software

في الشَّأْن السُّعوديّ تَضطَلِع وِزارة الاتِّصالات وَتقنِية المعْلومات بِدوْرِهَا كمرْكز رَقمِي وابْتكاريٍّ في مِنطَقة الشَّرْق اَلْأَوسط وَشَمال أفْريقْيَا ، حَيْث أَسسَت لَبَنيَّة تَحتِية وَقدُرات رَقمِية مَتِينَة ، وسهَّلتْ وبمرونة عَالِية اَلعدِيد مِن التَّشْريعات والْمبادرات المُحَفزَة لِلاسْتثْمار وريادة الأعْمال في مَجَال التِّقْنيَّة والابْتكار وَمِن ذَلِك الالْتقاء مُؤَخرا بَيْن كُلٍّ مِن الوزِير المهنْدس عَبْد اَللَّه بْن عَامِر السواحة ، ورئيس الشُّؤون العالميَّة في شَركَة Meta السَّيْر نِيك كُلِّيًّا ، لِبَحث اِسْتراتيجيَّة اَلشرِكة لِدَعم المحْتوى اَلرقْمِي في المنْطقة ، بِمَا في ذَلِك البنْية التَّحْتيَّة لِلشَّبكات ، والتَّقدُّم الاجْتماعيُّ ، وَفرَص تَنمِية الاقْتصاد اَلرقْمِي في تِقْنيَّة Metaverse ، ودعْم المواهب ومنْظومة المطوِّرين ، إِضافة إِلى تَمكِين الشَّركات الصَّغيرة والْمتوسِّطة ، وقال السواحة في تصريح سابق نشرته العربية نت : إن نيوم، المدينة المستقبلية الضخمة على ساحل البحر الأحمر، أطلقت مليار دولار من الاستثمارات المتعلقة بمحاكاة بيئة رقمية تستخدم الواقع المعزز، أو ما يُعرف باسم ميتافيرس، لخدمة سكانها وزوارها، بالإضافة إلى منصة أخرى من شأنها أن تساعد المستخدمين على التحكم في بياناتهم الشخصية.

مُجمَل القوْل : تُرَاهِن الشَّركات العالميَّة المهْتمَّة بِاقْتصاديَّات الميتافيرْس أنَّ الأجْيال الشَّابَّة ستتجِه نَحْو هذَا العالم الافْتراضيِّ مِمَّا قد يُشكِّل قَاعِدة أَساسِية لِنموٍّ وَاحِد مِن أهمِّ الاقْتصاديَّات الحديثة وَرُبمَا يَكُون وُجهَة جَدِيدَة لِلتَّسَوُّق والاسْتثْمار والْعقارات الافْتراضيَّة وبالطَّبْع تَوفير فُرَص العمل عن بُعْد . رِحْلَة الانْتقال هَذِه لا تقل شأْنًا في بُعْدِها الثَّقافيِّ والْأخْلاقيِّ اَلتِي رافقتْ الإنْسانيَّة وحضارتهَا عَبْر مَراحِل التَّطَوُّر اَلذِي شَهدَه العالم مُؤَخرا هِي مَرْحَلة كَغيرِها مِن المراحل تَتَطلَّب التَّكَيُّف والتَّفاعل لِبناء جُسُور مِن المعْرفة والتَّعلُّم والاسْتفادة لِمواكبة هَذِه المتغيِّرات في كَافَّة أبْعادهَا الاقْتصاديَّة والثَّقافيَّة وَتعزِيز الإمْكانات المهاريَّة والْإبْداعيَّة لِتحْقِيق مُكْتسبات عَدِيدَة على مُستَوَى الاقْتصاد اَلجزْئِي والْكلِّيِّ .

*نقلا عن صحيفة "مال".