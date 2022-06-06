تنمية المدن.. ومناقشة الميزانيات

من بين الأشياء التي حظيت ببالغ تقديري وامتناني في الأسبوع الماضي عند مناقشة الدراسات التخطيطية لتنمية مدينتنا هي قابلية واستعداد من حظيت بمناقشته الذي تميز للنظر في الأشياء بشكل مختلف، ومحاولة التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى أفكار غير متوقعة حتى وإن كانت لابتسامتي دور في ذلك ولكنني قرأت بعينه بنظرة شمولية تتمثل بأن المدينة ليست شوارع ومباني صماء ولكنها عضو حي يحيا ويموت بحياة وموت المجتمع الذي يعيش فيها.

فهي تمثل البعد المكاني في الرؤية الطموحة، حيث يعد في حقيقة الأمر هو المحور الرئيس للتنمية والتطور على المدى القريب أو البعيد حيث في السابق دائماً تقبع مخصصات البعد المكاني كأقل مبالغ في ميزانيات الأعوام السابقة، ولقد تناسينا في السنوات الماضية أن إغفال البعد المكاني من برامج الميزانيات السابقة بالرغم من استشرافنا لها كمخططين قد أدى إلى تركز كل الأخطاء في المدن القائمة التي تعاني من داء التضخم والزحام، فالإنفاق الضخم يحل معظم المشكلات التي أصابت المدن وأوصلتها إلى حالة من الشلل التام الذي يتطلب علاجه أموالا باهظة تؤثر بالتبعية على قدرة برامج التنمية الاقتصادية الاجتماعية على مر السنين المقبلة.

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أنا مع مكونات البعد المكاني في برامج الميزانية لا بد وأن تبنى على أساس علمي سليم وتأخذ حقها من العناية والدراسة، فهي ليست رسم خريطة اقتصادية لكل مدينة يوضح عليها كافة مشروعاتها سواء المقامة بمعرفة القطاع العام أو الخاص أو إضافة مشاريع جديدة ذات أحجام كبيرة كانت أو صغيرة كما هي النظرة الحالية، ولكن البعد المكاني من الناحية العلمية هو حركة مستمرة تدفع سكان هذه المدن على الحياة في فضاء عمراني مميز يضاهي أفضل المدن بالعالم، ويعني ذلك أن تنمية المدن لا بد وأن تأخذ الأولوية في برامج الميزانية، وأعتقد أن هذا الطرح يتوافق مع بعض الأهداف الاقتصادية التي تعتمد عليها الرؤية الجديدة للمملكة كطرح مدينة لاين وبعض المدن الترفيهية حيث من وجه نظري هو السبيل الوحيد والمقياس الواضح للعيان على أعطاء مؤشرات أولية لنجاح أهداف الرؤية 2030م، ويتضح ذلك بتكامل البعد المكاني مع توزيع الاستثمارات بالأسلوب الذي يحقق هذه الغاية، وبذلك يمكن توجيه المشاريع الجديدة التي يقيمها القطاع العام أو القطاع الخاص على أساس نتائج دراسات الجدوى إلى تحقيق أكبر قدر من أهداف الرؤية أكثر منها تحقيق أكبر قدر من العائد الاقتصادي البحت الذي لا يرافقه تنمية لهذه المدن، من هنا لا بد من إيجاد الصيغة الاقتصادية المتوازنة التي تحكم مواقع المشاريع الجديدة بهذه الميزانية وما تليها من ميزانيات إلى سنة تحقيق الهدف 2030م فتحقيق أكبر قدر من الإيرادات على المدى الزمني القصير لا بد وأن يوازنه على الكفة الثانية تحقيق أكبر قدر من المصروفات لتنمية المدن على المدى الزمني الطويل هنا يمكن أن يمثل البعد المكاني في الميزانية محورا مؤثرا على مستقبل المملكة.. ودمتم بود.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض".