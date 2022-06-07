الصراع الخفي على النظام النقدي الدولي

المتابع للتطور التكنولوجي والنظام النقدي الدولي يرى ان هناك صراع خفي بين عدة قوى للسيطرة على النظام النقدي والتحكم به. هذا الصراع بدأ منذ عدة سنوات ومستمر في الوقت الحالي وسوف ينمو ويحتدم الصراع في المستقبل القريب مع التطور الهائل للتكنولوجيا. الصراع قائم بين الدول العظمى متمثلة بالبنوك المركزية ضد المناصرين للاستقلال ولفكرة الغاء الوسيط ووضع القواعد والضوابط بعيدة عن البنوك المركزية وترك سلسلة الكتل ” البلوك تشين ” تقوم بعملها.

طبعا كثير من الدول رفضت او لم تتقبل العملات المشفرة لأسباب كثيرة ومنها لا الحصر وهو غسل الأموال وأيضا الشفافية لدى الشركات عند الأعلان وبيع الأسهم ونشر المعلومات الصحيحة حيث حماية المستثمرين والمشترين مهم جدا وأخيرا وهو الأهم وهو بزعمهم حماية النظام المالي العالمي. كثير من البنوك المركزية وخاصة عندنا بالخليج العربي يعملون على وضح اللوائح والأنظمة التي تناسب العمل والتطور مع الثورة الرقمية وخاصة العملات الرقمية وان يكون هناك وضوح بالعملية وخاصة بالبورصات وفتح المنصات للبيع والشراء حيث ان البحرين والامارات هما الدولتان المسموح فيهما البيع والشراء حتى الان.

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وضع اللوائح والضوابط للتعامل بالعملات الرقمية بشكل قانوني مهم جدا ويجعلها أكثر أمان ومصداقية وهنا انا لست خبير قانوني لكن من جهة مالية انها تزيد الثقة وتشجع صناديق الاستثمار على الاهتمام والتفكير بالاستثمار في هذه العملات المشفرة ويكون هناك أصل جديد داخل المحافظ الاستثمارية وعلى مدير كل محفظة ان يطور من نفسه بخصوص خصائص هذا الأصل الجديد. الامريكان يعملون بصمت مثل ما يعملون الصينين حيث ان أمريكا هي المسيطرة على النظام النقدي الدولي مع بداية إيجاد النظام النقدي الدولي واتساع المبادلات والعلاقات الاقتصادية الدولية ومع التعدد الواسع للعملات. الامريكان لا يهمهم ان يكون النظام النقدي الدولي كما هو الان او اخذ خطوة الى الامام واعتماد النظام المالي الجديد لكن الذي يهمهم في المقام الأول هو السيطرة والتحكم فقط. الامريكان لديهم أدوات الهيمنة الاقتصادية الأمريكية ويريدون ان يضمنوا ذلك عند الانتقال الى الخطوة القادمة وهم متفردين بلا منازع بقمة النظام الدولي الحالي كما ذكر المؤلف “توماس فريدمان” عن أمريكا في كتابة “السيارة ليكساس وشجرة الزيتون” يقول ( العولمة هي نحن في كثير من الوجوه ولكننا لسنا النمر فالعولمة هي النمر، ولكننا الشعب الأكثر مهارة في امتطاء النمر ونحن الان نقول للآخرين جميعا، إما أن يركبوا معنا وإما أن يبتعدوا عن الطريق والسبب في أننا بهذه المهارة في امتطاء النمر هو أننا ربيناه منذ كان صغيرا)، والمعنى أن العولمة هي أمريكا.

أخيرًا، لا ننسى ان سلسلة الثقة او سلسلة الكتل ( البلوكتشين) هي أحد الابتكارات الرائعة في مجال التكنولوجيا في هذا القرن الذي نعيشه حيث خلقت البلوكتشين خصائص رئيسية في القطاع المالي وهي اللامركزية والشفافية والثبات وهي جميعها ذا تأثير عالي على المال والأعمال و الصناعة المصرفية ولو ان البلوكتشين لها سلبيات من حيث التطبيق في البنوك لكن المميزات والمنافع اكبر.

* نقلاً عن صحيفة "مال".