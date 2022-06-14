الأمير محمد.. النفط وغير النفط

أثبتت السنوات الماضية ومنذ بداية رؤية المملكة 2030 وبقيادة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن الاقتصاد السعودي في مسار التطور والازدهار في ظل تنويع الاقتصاد وترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءته وتحقيق التوازن المالي واستدامته، واليوم تجني الأنشطة النفطية فوائد ارتفاع أسعار النفط خلال الربع الأول من العام الحالي وتزامنا مع ارتفاع أداء الأنشطة غير النفطية والخدمات الحكومية، مما سيحافظ على استقرار الاقتصاد واستمرار نموه وبمرونة في مواجهة تقلبات أسعار النفط والصدمات الاقتصادية، ورغم توقع استمرار الأداء القوي للنفط وارتفاع صادرات المملكة النفطية لهذا العام والقادم في ظل شح المعروض وارتفاع الطلب والأزمة الجيوسياسية، إلا أن نمو الأنشطة غير النفطية مستمر ليصبح مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي محققا لأهداف الرؤية.

وقد سبق وأوضح الأمير محمد بن سلمان في مقابلة له إننا «نستطيع أن نحقق الرؤية لو أن سعر النفط 30 دولارا أو أقل، ونعتقد من شبه المستحيل أن النفط يخسر 30 دولارا بحكم الطلب الحالي الموجود في العالم… وبلا شك ارتفاع أسعار النفط سيكون داعما مهما لتحقيق هذه الرؤية، وهي مخططة على أساس تحقيق سعر 30 دولارا، لكي لا نضع المملكة بأي مخاطرة في انخفاض أسعار النفط". كما أكد أن ««أوبك» تسعى لاتفاق طويل الأمد للتعاون مع روسيا ومنتجين آخرين من خارج المنظمة بشأن قيود إنتاج النفط في مقابلته مع نيويورك وحسب رويترز في 27 مارس 2018. وبهذا حافظ اتفاق أوبك+ على استقرار أسواق النفط العالمية واستمرار إمداداتها وعزز نمو الإيرادات النفطية في ظل الظروف الحالية.

مادة اعلانية

ونتيجة لذلك تجاوز متوسط برنت 100.3 دولار وغرب تكساس 94.45 دولاراً في الربع الأول من 2022 مقارنة بـمتوسط برنت عند 60.83 دولاراً، وغرب تكساس عند 57.59 دولاراً في الربع الأول من 2021 وحاليا برنت عند 121.77 دولارا وغرب تكساس 120.47 دولارا. ولهذا بلغ نمو الأنشطة النفطية 20.3 % على أساس سنوي في الربع الأول من 2022 مقارنة بالربع الأول من 2021، بينما أدت الإصلاحات الاقتصادية الى نمو حقيقياً بمعدل 9.9 % على أساس سنوي وهو الأعلى منذ 2011، وغير النفطية 3.7 % والخدمات الحكومية 2.4 % خلال نفس الفترة، ومن الملفت ارتفاع صافي الضرائب على المنتجات من 20.62 مليار ريال (7.7 %) إلى 23.85 مليار ريال (15.7 %) في نفس الفترة.

فإن هذه المدخلات سوف تكون مخرجاتها ذات قيمة اقتصادية مضاعفة في ظل استمرار اتفاق أوبك+ وارتفاع أسعار النفط فوق متوسط 100 دولار، بالإضافة إلى استمرار تنفيذ مبادرات رؤية 2030 وتحقيق أهدافها نحو نمو اقتصادي حقيقي يتجاوز 7.2 % وفائض في الإيرادات قد يتجاوز 300 مليار ريال هذا العام وبمعدل أعلى في العام المقبل، إنه بداية عام الفوائض المالية الكبيرة ونهاية عجز دام 8 سنوات ومنافسة الإيرادات غير النفطية للنفطية.

* نقلاً عن صحيفة "الرياض".