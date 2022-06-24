العقد الضائع وتمويل مواجهة الجائحة "2 من 3"

حقيقة خرجت جنوب إفريقيا من العزلة الدولية لتصبح واحدة من أكبر الأسواق الصاعدة المبشرة بالخير على مستوى العالم، لكن أداؤها في الأعوام الأخيرة كان قاصرا مقارنة بالدول النظيرة والسبب يعود إلى أن 60 في المائة من أعضاء اتحاد نقابات العمال في جنوب إفريقيا هم غالبا من موظفي الحكومة وإذا قارنا بين سلالم رواتب الموظفين العموم في جنوب إفريقيا ونظيراتها من الأسواق الصاعدة على أساس متوسطات تعادل القوة الشرائية، ستجد أن أداءها جيد نسبيا. لكن هذا الأمر يستنفد موارد الدولة.

كثيرون ممن كانوا يعملون في الخزانة عندما كنت وزيرا لم يعودوا موجودين لأنهم كانوا يحصلون على أجور مجزية للغاية. وكانت روح الفريق هي التي تدفعهم للعمل، وتلك هي الطريقة التي تمكنت من الدفع نحو التغيير. فعندما نتحمل المسؤولية معا ويمكننا الاتفاق على جدول أعمال ليس مدفوعا بمجرد أيديولوجيات، تصبح لديك مؤسسات قادرة على الصمود مهما تغير الوزراء والأيديولوجية المحضة هي أكبر معوقات التحول في جنوب إفريقيا.

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وهنا لا بد من الملاحظة أن جنوب إفريقيا عانت كثيرا عدم المساواة. ولذلك تحتاج إلى توفير شبكة أمان اجتماعي تكتسب أهمية بالغة، فهي معطلة بشكل كبير في جنوب إفريقيا، وهو ما يعني إعادة فحص العناصر التي تشكل الأجر الاجتماعي بصفة مستمرة. والمسألة ليست مجرد توفير إعانات البطالة، وإنما تتعلق بما إذا كان نظام الرعاية الاجتماعية يعود بالنفع على من هم أشد احتياجا. وتتعلق بجودة التعليم والرعاية الصحية، وما إذا كان الناس يحصلون على مياه نقية وخدمات الصرف الصحي وجمع النفايات.

فهناك طالب في المرحلة الثانوية يعيش في تجمع سكاني غير رسمي يسمى كوسوفو تخرج العام الماضي وحصل على 99 في المائة في مادة الرياضيات، و100 في المائة في مادة الفيزياء. ومجمع كوسوفو يسجل أعلى معدلات جرائم القتل على مستوى البلاد. وكانت طلقات الرصاص تتطاير كل ليلة مرورا بكوخه وهو يستذكر دروسه. ولا يمكنك معالجة قضايا المساواة دون تغيير البيئة التي يعيش فيها هؤلاء الطلاب وتعريف رأس المال الاجتماعي ليس أمرا سهلا لكن يمكنك رؤيته في ثقة الشباب المتخرجين من نظام تعليمي ناجح، فهذا النظام يمكنهم من فعل الكثير... يتبع.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".