عندما يصبح محافظو البنوك المركزية هدفا "2 من 2"

بعد فترة طويلة لم يكن فيها انتقاد البنوك المركزية المستقلة هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله، غالبا ما يفعل السياسيون في الوقت الحاضر ذلك بحذر. يتعرض بنك الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي لمعارضة قوية في الكونجرس والبرلمان الأوروبي على التوالي. وقد دعا أحد أقرب الحلفاء السياسيين لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني إلى رئاسة بيلي في بنك إنجلترا.

علاوة على ذلك، انضم محافظو البنوك المركزية السابقون إلى مجموعة النقاد. وقال ابن برنانكي ذكر رئيس الاحتياطي الفيدرالي السابق الذي انتهك القاعدة غير المكتوبة بعدم لوم أو انتقاد أحد خلفائه، إن بنك الاحتياطي الفيدرالي اليوم ارتكب "خطأ" من خلال الاستجابة ببطء للتضخم. كما أسهم أسلاف بيلي المباشرين، ميرفين كينج ومارك كارني، في مواجهة التحديات السياسية لبنك إنجلترا. إن نسيج الأخوة المصرفية المركزية آخذ في التآكل.

هل سيحظى هذا الرفض بدعم قوي؟ هل يمكن أن يؤدي إلى نقد متماسك، وربما يؤدي إلى إعادة التفكير في استقلال البنك المركزي واستهداف التضخم؟.

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رغم أن أداء البنوك المركزية لم يكن مثيرا للإعجاب في الفترة التي سبقت الأزمة المالية العالمية عام 2008، إلا أنها كانت، على نحو متناقض، الرابح الأكبر في أعقاب الأزمة المالية العالمية. رغم إخفاقات صناع السياسة النقدية، منحتهم الحكومات في جميع أنحاء العالم سلطات ومسؤوليات جديدة، ولا سيما في المجال التنظيمي. لقد ظهروا أقوى من أي وقت مضى.

ومع ذلك، هناك اليوم علامات مشؤومة تشير إلى حدوث ردود فعل عنيفة، بما في ذلك كتابان جديدان يتحديان العقيدة السياسية السائدة في العقود الأخيرة. لا يبشر طائران من السنونو بقدوم الصيف، لكنهما يعطيان سببا للتساؤل عما إذا كان الطقس على وشك التغيير.

في كتاب The Price of Time، يشن إدوارد تشانسلر هجوما مباشرا على السياسات التي اعتمدتها البنوك المركزية في الـ 15 عاما الماضية. ومن وجهة نظره، تسبب محافظو البنوك المركزية، من خلال التركيز فقط على تضخم أسعار المستهلك وإهمال أسعار الأصول، بعرقلة الاستثمار والنمو، وأوجدوا حالة عدم الاستقرار المالي في ظل أسعار فائدة منخفضة للغاية، وزيادة عدم المساواة من خلال التيسير الكمي. يجادل تشانسلر بأن النموذج يحتاج إلى إعادة صياغة جادة. تحتاج السلطات النقدية إلى أهداف مختلفة فضلا عن تعزيز المساءلة.

كما يشعر جون دانيلسون أستاذ المالية في كلية لندن للاقتصاد بقلق أكبر إزاء التركيز المفرط للسلطة. وفي كتابه بعنوان "وهم السيطرة"، يجادل بأن تحميل البنوك المركزية مسؤولية الاستقرار المالي يعد خطأ فادحا لأنها تواجه مجالا سياسيا معقدا وغير محدد المعالم ولا يوجد إجماع واضح بشأنه حول المشكلة أو الهدف". بعبارة أخرى، فإن البنوك محكوم عليها بالفشل. هناك حاجة إلى وكالات منفصلة تخضع لمزيد من المساءلة السياسية المباشرة للقيام بهذه المهمة.

قد تكون هذه الانتقادات مبالغا فيها. لكنها تثير تساؤلات مهمة يتعين على البنوك المركزية معالجتها. إن التمتمة بكلام غير واضح ويفتقر إلى أي قدر من التماسك لن يساعد على علاج هذه التحديات. سيحتاج صناع السياسة النقدية إلى تنظيم دفاعاتهم بشكل أكثر فاعلية ولا ينبغي لهم افتراض أن استقلال البنك المركزي هو نهاية التاريخ النقدي.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".