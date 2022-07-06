ألخص هنا أهم الأخبار المالية والاقتصادية قبل بداية عيد الأضحى المبارك.

نُسِب إلى ستاندرد آند بورز تصريحها أن دعم “ساما” يخفف ضغط سيولة البنوك السعودية، وأن نسبة القروض إلى الودائع بلغت 100% بنهاية الربع الأول. أتوقع أن تكون نتائج الربع الثاني حاسمة.

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مبروك موافقة مجلس الوزراء على نظام الشركات الجديد، والذي يشمل عدة مزايا نأمل أن تساهم في رفع جاذبية السوق المحلي وتمكين القطاع الخاص. كذلك مبروك تدشين مركز الابتكار في أحد البنوك السعودية، ونأمل أن تخطو البنوك الأخرى خطوات مشابهة لتحفيز الابتكار والتقنية المالية.

خالف أداء الاقتصاد السعودى كافة التوقعات في الفترة الأخيرة، ونجح في احتواء التضخم إلى مستويات 2.3% مقابل 8.6% في الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأخرى في مجموعة العشرين. تخصيص السعودية 20 مليار ريال خطوة إيجابية لمواجهة تداعيات ارتفاع الأسعار.

زادت التحويلات المالية في السعودية للخارج بنسبة 11% بقيمة بلغت 132.6 مليار ريال خلال 2021، وارتفعت التحويلات الشخصية من الأجانب بنسبة 2.79% بقيمة اجمالية بلغت 4.18 مليار ريال. لعلنا نعمل على تحفيز الوافدين العاملين في السعودية على الاستثمار في الداخل.

تجاوزت القيمة السوقية للأسهم السعودية 3 تريليونات دولار في النصف الأول من هذا العام بارتفاع 14%. نتطلع للمزيد من التطور بعد إدراج 8 شركات في السوق الرئيسية منذ مطلع السنة الحالية.

آخر الكلام. الشكر والتقدير للأجهزة الحكومية المختصة إدانة 17 متهم (مقيم ومواطن) بارتكاب جرائم منظمة وتستر وغسل الأموال، وإيداع مبالغ مالية من مصادر غير مشروعة في حسابات بنكية وتحويلها لخارج البلاد. هنا، يتم تطبيق القانون على الجميع، ولن يفلت من المحاسبة أي أحد حتى لو كان مسؤولاً كبيراً يتظاهر بالإغماء بعد استجوابه بتهمة سرقة الأموال.

* نقلا عن صحيفة "مال"