المملكة تعيد ترتيب ملفّي تغير المناخ وأمن الطاقة العالمي 

ما أتى من توضيح حول الطاقة في كلمة سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في نهاية زيارة الرئيس الأميركي "جوزيف بايدن" يوم السبت 17 يوليو، هو بمثابة الوقوف بجانب الجميع وخاصة الغرب المتعاطي بغير رشد مع التغير المناخي ودعم الطاقة النظيفة على حساب أمن الطاقة العالمي، لتدارك وعلاج ما يمكن أن يؤدي إلى أزمة قادمة في إمدادات أسواق النفط، ولينتهي الجميع بخسارة قضيتي تغير المناخ وأمن الطاقة معاً.

أتى البيان الختامي لقمة جدة للأمن والتنمية بمثابة الأساس للعمل المشترك لتوطيد وتعزيز الشراكة والذي سيشمل حوارا استراتيجيا سنويا بين البلدين، وأول هذه الحوارات سيعقد في المملكة في وقت لاحق من هذا العام، وقد تطرق البيان لعدة مواضيع مهمة حول الشراكة من أجل البنية التحتية العالمية والاستثمار، والأمن والدفاع خاصة فيما يتعلق بإيران، ووضع الهدنة في اليمن.

مادة اعلانية

كما أشار البيان لمواضيع أخرى مثل جزيرة تيران، وحرص المملكة على الالتزام باتفاقية شيكاغو 1944 التي تسمح بالملاحة الجوية دون تمييز للناقلات الجوية التي تلبي متطلبات الهيئة العامة للطيران المدني، ورؤية المملكة 2030 وما فيها من إصلاحات اقتصادية واجتماعية تحويلية، إضافة للتعاون الإقليمي وبعض القضايا العالمية.

لكن موضوع أمن الطاقة والتغير المناخي والذي ذكر في البيان الختامي ربما يعتبر من أهم القضايا، وبالرغم من لطافة لغة البيان في المجمل الذي أكد على التزام الطرفين بسوق طاقة عالمي مستقر، والترحيب بالتزام المملكة العربية السعودية بدعم موازنة أسواق النفط العالمية من أجل النمو الاقتصادي المستدام، والتشاور المشترك بانتظام حول أسواق الطاقة العالمية على المدى القريب والبعيد، والعمل كشركاء استراتيجيين في مبادرات التحول في المناخ والطاقة، وقد أكد سمو ولي العهد في كلمته على رفع طاقة السعة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل بحلول عام 2027، إلا أنه لن تكون المملكة قادرة على رفع هذه الطاقة بعدها.

رسالة سموه من خلال ما ذكره واضحة وشفافة، خاصة أنها تأتى قبل مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في دورته السابع والعشرين (COP27) الذي سيعقد في شرم الشيخ بمصر في نوفمبر المقبل، ومضمونها أن هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية بحاجة لاستثمارات في قطاع المنبع (وأيضا المصب)، وهذا بالضرورة يتطلب - مع أهمية الاستمرار بضخ الاستثمارات في الطاقة النظيفة – إلى إعادة النظر في الحاصل من تضييق الخناق على الاستثمار في هذا المجال.

كما يتطلب التزام الأصوات المطالبة بتوجيه كامل الاستثمار للطاقة النظيفة فقط، وهي لا تعي تماما تبعات عدم تكاملية مصادر الطاقة المتنوعة على أمن الطاقة العالمي واقتصاده، بالمنطق والعقلانية والتوقف عن التهجم على الدول المنتجة، خاصة أن مصادر الطاقة النظيفة لم تصل حتى الآن لأدنى مستوى مقبول من الموثوقية.

توضيح سمو ولي العهد في كلمته هي بمثابة إعادة المملكة لترتيب أولويات هذه الملفات التي لا تهم البلدين فقط ولكن العالم أجمع، الذي حتى لو حاول تصحيح خطأ وقف الاستثمارات الفادح في منابع النفط اليوم يظل متأخرا، ولكن على الأقل يكون الجميع في حراك بلا مفاجآت لما يُحتمل وقوعه من تحديات في امدادات الطاقة في المستقبل.

*خاص