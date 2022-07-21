قصة أسوأ أزمة اقتصادية في سريلانكا "1 من 2"

على مدار قسم كبير من عقدين من الزمن تقريبا، أدار الإخوة راجاباكسا الأربعة وأبناؤهم، سريلانكا على أنها شركة عائلية ـ وتفتقر إلى النظام. من خلال مشاريعهم الإنشائية الضخمة وطرقهم السفيهة المسرفة، كبلوا سريلانكا بديون غير قابلة للاستدامة، ما دفع البلد إلى أسوأ أزمة اقتصادية منذ الاستقلال. الآن، سقطت الأسرة.

لعب ماهيندا راجاباكسا دورا بالغ الأهمية في تأسيس سلالة راجاباكسا الحاكمة. فبعد أن أصبح رئيسا في 2005، حكم بقبضة من حديد لعشرة أعوام، فهاجم الحريات المدنية، وعمل على توسيع السلطات الرئاسية "بما في ذلك إلغاء حدود مدة الولاية"، وانطلق يعقد الصفقات السيئة الواحدة تلو الأخرى، مع الصين. وطوال هذه العملية، كان حريصا على الإبقاء على أفراد أسرته بالقرب منه، وأعطى منصب وزير الدفاع لشقيقه الأصغر جوتابايا.

لكن في 2015، خسر ماهيندا الانتخابات الرئاسية بفارق ضئيل، وأبعدت أسرة راجاباكسا عن السلطة لفترة وجيزة. خلال تلك الفترة، أعاد البرلمان الحد الأقصى لفترة الولاية الرئاسية، وبهذا استبعد أي احتمال لحصول ماهيندا على فترة ولاية أخرى. مع ذلك، سرعان ما ابتكرت الأسرة خطة لاستعادة حكمها، سيتخلى جوتابايا عن جنسيته الأمريكية ويترشح لمنصب الرئاسة.

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كان جوتابايا في وضع يسمح له بالفوز بارتياح. فقد كان وزيرا للدفاع في 2009 عندما أمر ماهيندا بآخر هجوم عسكري ضد متمردي نمور التاميل، ما وضع نهاية حاسمة للحرب الأهلية الوحشية التي دامت 26 عاما. بذلك، ظهر الأخوان راجاباكسا بمظهر الأبطال بين الأغلبية السنهالية في سريلانكا.

من المؤكد أن الهجوم الأخير أسفر عن مقتل ما يصل إلى 40 ألف مدني وأشعل شرارة اتهامات دولية بارتكاب جرائم حرب. وصفت الأمم المتحدة الهجوم، بأنه "اعتداء خطير على نظام القانون الدولي برمته". وفقا للقائد العسكري في زمن الحرب، سارات فونسيكا، أمر جوتابايا بإعدام قادة المتمردين المستسلمين بعد محاكمات موجزة. في ولاية كاليفورنيا الأمريكية، حيث كان يقيم في السابق، يواجه جوتابايا اتهامات مدنية بشأن جرائم حرب مزعومة.

لكن الأخوين راجاباكسا قدما أنفسهما ببساطة على أنهما وصيان صارمان على المصالح السنهالية. وبفضل مؤهلاته العرقية القومية إلى حد كبير، فاز جوتابايا في انتخابات 2019 ـ فسارع إلى تعيين ماهيندا رئيسا للوزراء. ثم عين ماهيندا ولديه، وشقيقيه الآخرين، وابن أخيه كوزراء أو في مناصب حكومية أخرى.

في العام ذاته، قتل نحو 277 شخصا وأصيب مئات آخرون، في تفجيرات نفذها متطرفون في عيد الفصح. سلط الهجوم الضوء على التوترات التي كانت تختمر منذ 2009، فرغم أن الهجوم العسكري نجح في تهميش التاميل وأغلبهم من الهندوس، فإن نهاية الحرب غرست بذور الصراع الديني بين الأغلبية السنهالية البوذية والمسلمين في سريلانكا، الذين يشكلون عشر السكان. ووفرت تفجيرات أحد الفصح الإرهابية ذخيرة جديدة لأسرة راجاباكسا لإثارة النعرة القومية السنهالية.

إلى جانب تعميق خطوط الصدع العرقية والدينية والاقتصادية، سار جوتابايا على خطى شقيقه في تأسيس حكم رئاسي إمبراطوري، تمثل في إقرار تعديل دستوري في 2020 يقضي بتوسيع سلطة الرئيس في حل المجلس التشريعي. وساعد على دفع سريلانكا لمسافة أبعد داخل دوامة الموت والتردي الاقتصادي التي ساعد شقيقه على إيجادها، خاصة من خلال صفقاته مع الصين... يتبع.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".