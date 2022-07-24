إلى متى يستمر انفصال أسواق النفط المادية عن الأسواق الآجلة؟

يتم بيع براميل النفط في الأسواق المادية Physical Markets إلى مصافي التكرير للتسليم الفوري، أما في اسواق النفط الآجلة Futures Markets، فتتم المراهنة على براميل النفط الورقية في تواريخ معينة في المستقبل، كما تسمح للمضاربين بالتحوط وبالتالي تقليل المخاطر، حيث يتم تحديد أسعار العقود الآجلة من خلال العرض والطلب على مراكز العقود الآجلة للنفط.

نقترب من الشهر الثاني على التوالي ويستمر الانفصال بين أسواق النفط المادية Physical Markets واسواق العقود الآجلة Futures Markets بشكل أساسي متأثرة بالمعنويات الهبوطية بسبب مخاوف تباطؤ اقتصادي قد يؤثر على الطلب على النفط، بينما في الجهة المقابلة يستمر تضييق الإمدادات في السوق المادي مما يؤدي إلى انفصال Disconnect مستمر بين أسواق النفط المادية وأسواق العقود الآجلة، خاصة وأن مخزونات نفط المستهليكن في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD أقل بنحو 253 مليون برميل عن نفس الفترة من العام الماضي، وأقل بمقدار 312 مليون برميل من متوسط ​​آخر خمس سنوات.

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خلال الأسابيع الماضية حدث انخفاض كبير في صفقات شراء العقود الآجلة على منصة نايمكس حتى انخفضت إلى أقل من 400 ألف عقد وسط مخاوف من الركود الاقتصادي الذي دفع صناديق التحوط ومديري الأموال إلى ترك مراكزهم النفطية والبيع في أحد أسرع معدلات البيع خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث تم بيع اكثر من 200 مليون برميل ورقي في الأسواق الآجلة، حيث أن مخاوف التضخم الاقتصادي قادت صافي المضاربة في العقود الآجلة إلى أدنى مستوى لها منذ شهر أبريل عام 2020 عندما تم تداول خام غرب تكساس الوسيط بالسعر السالب.

بالرغم من عمليات البيع الكبيرة في عقود أسواق النفط الآجلة إلا أن أسعار النفط ظلت متماسكة في مستويات حول المائة دولار، سعر خام برنت في الأسبوع الماضي تحرك في نطاق ضيق جدا بين 103 و 106 دولار على الرغم من كثير من المعنويات الهبوطية التي تمثلت في:

- قرابة شهرين على التوالي من الانخفاض في صفقات الشراء في أسواق العقود الآجلة للنفط بسبب عمليات البيع الهائلة.

- الضغط الكبير من الدولار الأمريكي على أسعار جميع السلع، إلا أن الصورة مختلفة لما يحدث في أسواق النفط المادية عن اسواق العقود الآجلة.

- الطلب على البنزين في الولايات المتحدة عند أدنى مستوى موسمي له منذ عام 1996 مما أدى إلى انخفاض أسعار البنزين هناك.

- تباطؤ انتعاش الطلب في الصين بعد انخفاض الطاقة التكريرية لمصافي التكرير في شهر يونيو المنصرم بنحو %10 عن العام الماضي.

على الرغم من كل تلك المشاعر الهبوطية، إلا أن التضييق في السوق المادي يستمر في دعم أسعار النفط والمنتجات البترولية المكررة وسط محدودية قدرة مصافي التكرير العالمية، والتي ساهمت في ارتفاع الهوامش التكرير الربحية. كما أن التضييق في سوق النفط المادي انعكس بوضوح في تراجع حاد في الأشهر الأولى للمنحنيات الأمامية لسعر خام برنت وخام غرب تكساس Steep Backwardation، ويتضح هذا بشكل أكبر من خلال استمرار علاوات البراميل المادية فوق معيار النفط القياسي لها.

* خاص