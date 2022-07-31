هل من تغيير استباقي لاستراتيجية أوبك+ لمواجهة مخاوف الركود الاقتصادي وانخفاض السيولة؟

بالرغم من الإغلاق الأسبوعي المرتفع لسعر خام برنت عند 110 دولارات للبرميل، إلا أن انخفاض السيولة يستمر مع تراجع أنشطة المضاربين كما هو واضح في أرقام التقرير الأخير للجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) للمراكز الطويلة على العقود الآجلة للنفط الخام لبورصة نيويورك (نايمكس)، والتي هبطت إلى 379,308 عقد (العقد يمثل ألف برميل).

ليس من الواضح حتى الآن ما إذا كانت ثقة المستثمرين ستنعكس على أنشطة المضاربين بعودة ارتفاع العقود الآجلة في الأسبوع المقبل انعكاساً للأرباح القياسية لشركات النفط الدولية في الربع الثاني، بينما تستمر الأسواق في حالة عدم اليقين وعدم القدرة في التنبؤ باتجاه حركة أسعار النفط.

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انخفاض الطلب غير المتوقع في موسمية ذروة الطلب على البنزين في الولايات المتحدة الأميركية، أدى إلى هبوط متوسط الأسعار بشكل مطرد خلال الأسبوع الماضي إلى نحو 4.3 دولار للجالون، وهذا ضغط على سعر خام غرب تكساس ووسع الفرق مع سعر خام برنت إلى أكثر من 10 دولارات للبرميل، حيث يتفوق خام برنت في الأداء بسبب تضييق الأسواق المادية.

تعرضت أسواق العقود الآجلة لضغوط شديدة بسبب المخاوف من أن ارتفاع أسعار الفائدة قد يُبطئ النشاط الاقتصادي ويُضعف الطلب على النفط، وبالتالي تستمر أسواق العقود الآجلة في التراجع على عكس السوق المادية المدعومة بتضييق الإمدادات.

تستمر حالة الانفصال الكبيرة بين تضييق الأسواق المادية من جهة، والتراجع الكبير للأسواق الآجلة من جهة أخرى، مما قد يكون بمثابة نداء إيقاظ آخر للسوق بعد أكثر من سنتين على الفوضى التاريخية في أبريل 2020، والتي ألقت الضوء على الحاجة المُلحّة لمعايير نفطية دولية أكثر شفافية.

من المقرر أن تنتهي الـ 180 مليون برميل من السحوبات القياسية من المخزونات الاستراتيجية الأميركية التي بدأت بداية الربع الثاني، حتى نهاية الربع الثالث. شركات النفط العالمية والأميركية التي حققت أرباحاً قياسية أصدرت وعوداً بزيادة الإنتاج لتعويض سحب المليون برميل يومياً والذي لم يُحدث أي تغيير يُذكر في ديناميكية ومنافذ بيع السوق الفورية، ولم يُحدث أي ضغط هبوطي على الأسعار.

شركات النفط العالمية IOCs، اللاعب الرئيسي في عمليات الإنتاج في غرب إفريقيا والمهيمنة على حقول النفط البحرية والتي تأتي منها غالبية الإنتاج هناك، واجهت ضغوطاً شديدة من المستثمرين بسبب خسائر الجائحة، وبالتالي فضلت توزيع الأرباح بعد ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته على إعادة الضخ الاستثماري لرفع الإنتاج. وبالرغم من أنها استفادت من جهود أوبك بلس إلا أنها لم تقم بأي دور يُذكر لاستقرار السوق أثناء وبعد الجائحة. بل على العكس، فإن سياسة حكوماتها للطاقة ساهمت كثيراً في تهديد أمن الطاقة العالمي.

هذا بالإضافة إلى أن السياسات النقدية من تلك الحكومات هي المتسبب الأكبر في التضخم الاقتصادي وليس جهود منتجي أوبك لاستقرار أسواق النفط العالمية، فهل حان الوقت لاستراتيجية استباقية من منتجي أوبك بلس لمواجهة السياسات النقدية الغربية عند اجتماعهم في نهاية الأسبوع؟ في حين تُثير مخاوف الركود الاقتصادي احتمالية ضعف الطلب على النفط مما قد يتسبّب بضغوط هبوطية على الأسعار! أليس هذا كافياً لمنتجي أوبك بلس لتغيير استراتيجية الإنتاج نحو تضييق أكثر خصوصاً مع نقص السيولة في الأسواق الآجلة ومراقبة انعكاسها على السوق لتعديلها لاحقاً؟

*خاص للعربية.نت