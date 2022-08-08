تضارب إشارات السوق يُحتّم الحذر في زيادة الإنتاج

هبوط أسعار النفط عند إغلاق الأسبوع الماضي إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر لم يكن بسبب ردة فعل السوق للزيادة الطفيفة 100 ألف برميل يومياً من منتجي أوبك بلس، ولكن نتيجة عزوف المضاربين وعمليات البيع الكبيرة في أسواق العقود الآجلة كما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) أن المراكز الطويلة على العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) هبطت بمقدار 2,105 عقد الى 377,202 عقد (العقد ألف برميل).

لا تزال أسواق النفط المادية منفصلة تماماً عن أسواق العقود الآجلة، ولكن التضارب الواضح في إشارات السوق مع ارتفاع حالة عدم اليقين لا يُشجّع على زيادة أنشطة المضاربة ويدفع أسعار النفط إلى الانخفاض مع تفاقم مخاوف حدوث ركود اقتصادي قد يؤثر على الطلب على النفط، لذلك اتخذت أوبك بلس قراراً حذراً جداً بزيادة طفيفة للإنتاج ومراقبة انعكاس ذلك على السوق حتى تزول الضبابية العالية من السوق الذي يشهد تضييق في الامدادات من جهة، بينما هناك مخاوف من ركود اقتصادي قد تُؤثر على الطلب على النفط من جهة أخرى.

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الزيادة الطفيفة من أوبك بلس جاءت كرسالة واضحة لشركات النفط العالمية والأميركية لعودة استثمارات المنبع وزيادة الإنتاج وعدم إلقاء المسؤولية كاملة على جهود أوبك لتوازن السوق وسد الفجوة بين العرض والطلب.

جاء الرد الغير مسؤول من شركات النفط الأميركية بأنه لا رفع للإنتاج أمام كل الضغوطات السياسية، مما يؤكد قدرتهم الإنتاجية، كما صرحت بذلك إحدى كبريات شركات النفط الصخري الأميركي بأنها ستحافظ على إنتاج منخفض مع توقعات بتحقيق نمو منخفض في حجم إنتاج النفط بنسبة 4% فقط هذا العام، والحفاظ على مسار مماثل في عام 2023 بسبب استمرار مشكلات التضخم وسلاسل التوريد التي أدت الى ارتفاع تكاليف الإنتاج.

قلق أوبك بلس من أن عدم كفاية الاستثمارات في أنشطة المنبع سيؤثر في توافر الإمدادات الكافية في الوقت المناسب لتلبية الطلب المتزايد فيما بعد عام 2023، في حين أن نقص الاستثمارات أدى لضعف الطاقة الإنتاجية النفطية، مما يعني أن الطاقة الإنتاجية القصوى يجب ضخها بحذر تحسباً لأي طارىء عالمي. في الجهة المقابلة، المطالبات الغربية بزيادة الإنتاج ليست مطالبات كمية فحسب بل قد تحتمل مطالبات بتغيير منافذ البيع وديناميكية السوق.

قد تتفاقم تحديات السوق التي تُركّز بشكل عام على انخفاض أسعار البنزين وارتفاع مخزوناته في الولايات المتحدة الأمريكية، فيما اقتربت مخزونات الديزل من مستويات منخفضة للغاية قد تُنبئ بإحتمال حدوث أزمة إمدادات في وقود الديزل وزيوت التدفئة في فصل الشتاء.

*خاص