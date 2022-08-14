هل يهوي المضاربون بأسعار النفط الى السالب مرة أخرى؟

بالرغم من تعافي الطلب على النفط وتخطّي مستويات ماقبل الجائحة، الا أن حالات الشذوذ السوقية تستمر بالفصل بين العرض والطلب على النفط في السوق المادي (الفوري) وبين تداولات النفط في السوق الآجلة وأدواته المالية من ناحية أخرى.

قبل نحو شهرين تخطّى سعر خام غرب تكساس 120 دولار ولكنه هبط مؤخراً إلى قرابة 90 دولار بسبب التراجع الكبير في أنشطة المضاربين في أسواق النفط الآجلة على مدى نحو 8 أسابيع متتالية.

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تراجع أسعار النفط مؤخراً ليس بسبب ضعف أساسيات السوق ولكن بسبب تراجع أنشطة المضاربين في أسواق العقود الآجلة كما أظهرت أحدث الأرقام الصادرة عن لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) الأسبوع الماضي أن المراكز الطويلة على العقود الآجلة للنفط الخام في بورصة نيويورك التجارية (نايمكس) هبطت 23,934 عقد الى 353,268 عقد (العقد ألف برميل).

الانخفاض الشديد في عقود أسواق النفط الآجلة ونقص السيولة من المحتمل أن يفسح المجال أمام سيناريوهات سلبية تهبط بأسعار النفط، حتى وإن كان من المستبعد أن يعود سيناريو السعر الى ما دون الصفر ولكن عمليات البيع الكبيرة في اسواق العقود الآجلة تُعيد الى الاذهان الاسبوع الاكثر دراماتيكية والتقلبات الحادة غير مسبوقة للأسعار في التاريخ عندما انهار سعر خام غرب تكساس ودخل في نطاق السعر السالب لأول مرة في التاريخ عند سالب 37 دولار للبرميل (عند نهاية عقود شهر مايو 2020) يوم الاثنين 20 أبريل عام 2020، ذلك الانهيار التاريخي جاء وسط مخاوف من أن يجد العالم نفسه غير قادر على إيجاد أماكن لتخزين براميل النفط، مما اضطر المضاربين الى دفع المال للتخلص من البراميل التي كانت لديهم، وهذا مغاير تماماً للوضع الحالي مع المستويات المدنية للمخزونات العالمية.

من المسلّم به أن أسواق النفط الآجلة يطغى عليها سيطرة المضاربين في الأسواق المالية، إلا أن تحركاتهم التي تؤثر على الأسعار ويُنظر لها في بعض الأحيان بأنها غير منطقية لأنها لا تعكس أساسيات السوق وما يحدث في العالم الحقيقي في عالم السوق المادي (الفوري)، لذلك لطالما كان الارتباط بين سوق النفط المادي وسوق العقود الآجلة موضع شك ومثير للجدل، الاقتصاد العالمي الهش لايحتمل التجربة المريرة التي عاشتها الأسواق في شهر أبريل عام 2020، ومع تراكم حالات سابقة ربما هذا يضع أسواق النفط العالمية أمام اعتبار فصل العالم المالي عن عالم سوق النفط الحقيقي بشكل جاد حتى لا يتأثر التوازن العالمي.

*خاص