نُضوب شرايين المياه فى أوروبا .. جفاف طاقة أم جفاف أنهار؟

تكالبت تحديات الطاقة على القارة العجوز، فهي لا تُعاني فقط من شُح امدادات الغاز وارتفاع غير مسبوق في أسعاره مما أجبرها للتحول الجزئي لاستخدام النفط في توليد الكهرباء، ولكنها تُعاني أيضاً من موجة جفاف دفعت منسوب المياه في أكبر أنهارها الى مستويات متدنية تاريخياً.

نضوب شرايين المياه فى أوروبا لا يؤثر على مياه الشرب والنقل النهري وتعطيل سلاسل الإمداد فحسب بل قد يؤدي الى انخفاض توليد الكهرباء من الطاقة المائية (الكهرومائية)، ويؤثر على تبريد المفاعلات النووية، وبالتالي هبوط في معدلات توليد الكهرباء من الطاقة النووية والطاقة الكهرومائية. يؤثر أيضاً على محطات الكهرباء التي تعمل بالفحم بسبب الجفاف لحاجة تلك المنشآت لمياه التبريد.

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الاتحاد الأوروبي يعتمد على توليد الكهرباء من مصادر الطاقة التالية:

* الكهرباء من الطاقة النووية 25%.

* الوقود الأحفوري والحيوي 46%.

* الطاقة المتجددة 29 % (11 % من الطاقة المائية).

بالنظر إلى مواقع محطات الطاقة النووية في أوروبا، نلاحظ أن غالبيتها تقع على الأنهار أو على السواحل لأنها تحتاج إلى أنظمة تبريد من المياه، حيث تُحوّل المحطات النووية الحرارة إلى طاقة ميكانيكية ثم إلى طاقة كهربائية.

خفض انتاج محطات الطاقة النووية مع ارتفاع درجة حرارة الأنهار الاوروبية سوف تتفاقم معه أزمة الطاقة الأوروبية والتي هي بالأساس تُعاني بسبب تأخر أعمال الصيانة لمحطات الطاقة النووية بسبب الصيانة المخطط لها للعمل على إصلاح التآكل الذي تأخر بسبب الجائحة مما سوف يُقلل من نسبة توليد الكهرباء لهذا العام لأدنى مستوى له منذ أكثر من ثلاثة عقود.

بالرغم من أن دورة الجفاف في أوروبا هذه شبيهة بما حصل في القرون والعقود الماضية، الا أن موجة الحرارة هذه تكررت في التاريخ القريب عام 2003 وعام 2018، ولكن جفاف القارة العجوز الموسمي هذا العام يتم تسييسه وتضخيمه إعلامياً ويستخدمه مُنظّري تغيّر المناخ لتجريم النفط وشيطنته في وقت يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياسات الطاقة قبل دخول موسم الشتاء وتحوّل فقر الطاقة من دول العالم الثالث إلى أوروبا.