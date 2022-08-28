هل يوجد تنافس بين النفط السعودي والروسي في الأسواق الآسيوية؟

التماسك الذي أظهره تحالف "أوبك بلس" والمرونة في تعديل استراتيجية الإنتاج، والتأهب لتأثير نقص سيولة أنشطة المضاربين على أسواق النفط أعاد إلى السطح المفارقات الإعلامية والترويج إلى خلاف داخلي محتمل ومزاعم اشتداد المنافسة بين عملاقي "أوبك بلس" المملكة العربية السعودية وروسيا على حصص الأسواق الآسيوية.

العقوبات الاقتصادية على روسيا جعلت نفطها (الأقل كبريتاً) يُباع بخصومات كبيرة إلى مصافي التكرير الآسيوية مقارنة بالنفط من الخليج العربي، ومع ذلك فهذا لم يؤثر على أي حصص سوقية بالرغم من ارتفاع الفروقات السعرية الشهرية من شركات النفط الوطنية التي عكست التضييق في الامدادات.

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أسواق النفط العالمية متعطشة للإمدادات ولن يؤثر عليها حتى احتمالية عودة النفط الإيراني، اذ من المفترض أن ذلك لن يؤثر على أساسيات السوق، غالبية البراميل الروسية تُباع في السوق الفوري SPOT بينما البراميل السعودية تُباع بآلية العقود طويلة الأجل Long-term. كما أن النفط السعودي هو نفط تحميل أساس لمصافي التكرير Base-Load، مما يعني أنه يتم جدولة تحميلة قبل أي نفط آخر يُباع في السوق الفوري قبل أكثر من شهر من معالجته في مصافي التكرير، أما تحميل البراميل من السوق الفوري فتتم جدولتها خلال أقل من أسبوعين من المعالجة.

التوافق الكبير بين منتجي "أوبك بلس" استمر بالرغم من الرياح العاتية والأمواج العالية، خاصة أمام السياسات النقدية من البنوك المركزية لمحاولة تعديل سعر الفائدة وارتفاع سعر الدولار للضغط على أسعار النفط هبوطاً وتغذية التضخم الاقتصادي من جهة، ومن جهة أخرى نقص السيولة في أنشطة المضاربين التي لا تعكس أساسيات السوق القوية وقوة الطلب وعودته لمستويات ماقبل الجائحة .. مضاربي أسواق النفط الآجلة تسببوا بانفصال أسواق النفط المادية (الفورية) عن الأسواق الآجلة والتي يُسعّر عليها النفط القياسي.

نقص السيولة في أنشطة المضاربين في أسواق العقود الآجلة يُفاقم من حالة الضبابية في أسواق النفط، وقد يكون عمل ممنهج يُقصد منه رفع مستوى درجة المخاوف وحالة عدم اليقين لدفع الأسعار لمستويات متدنية مجحفة، وربما تكرار سيناريو شهر "أبريل الأسود" عام 2020.

المضاربون في أسواق العقود الآجلة يريدون تعظيم مكاسبهم باتساع الفجوة بين سوق النفط المادية والآجلة، يقظة تحالف "أوبك بلس" سوف تجبر المضاربين على إعادة النظر في أنشطتهم المتسببة في زيادة التقلبات السعرية للاستفادة من شراء البراميل وبيعها مستقبلاً عند زيادة الأسعار كما فعلوا عند هبوط الأسعار لمستويات متدنية تاريخيا أثناء الجائحة فقاموا بتخزينها وبيعها لاحقا عندما ارتفعت الأسعار.

مفارقات الإعلام النفطي لا تنتهي خلال مشوار تحالف "أوبك بلس" على مدى خمس سنوات حيث روّج بكل ما لا يعكس أبجديات اقتصاديات الطاقة، حتى أنه في مطلع عام 2017 وضع سيناريوهات بأن النفط الصخري الأميركي يشكل تهديدا كبيرا لحصص منتجي التحالف، بينما هو خارج المعادلة تماماً.

ثبات استراتيجية "أوبك بلس" لاستقرار وتوازن الأسواق بينما شهدنا خلال الخمس سنوات لجهودهم الكثير من السيناريوهات المفقودة لأسعار النفط، والتي لايتكلم عنها أحد الآن.. ولا يبرر لها من تنبأ بها.. تلك السيناريوهات التي تتناغم تارة مع التناقضات الصارخة لتقارير وكالة الطاقة الدولية، وتارة تتناغم مع البيانات المتضاربة لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.

أين تحليل وتوقعات المحللين الغربيين، وبيوت الاستشارات الغربية، والإعلام النفطي الغربي عندما تحدثوا كثيرا عن أسعار نفط أقل لفترة أطول (Lower for Longer) مع بداية اتفاق "اوبك بلس" عام 2017، ولم يتم آنذاك وضع سيناريوهات تعكس الإنفاق الاستثماري المتدني عالمياً لأنشطة المنبع، ولم يتم وضع سيناريوهات تعكس الاستكشافات النفطية الأقل لعام 2017 منذ ما يقرب 8 عقود آنذاك، ولم يُثار نقص الإمدادات النفطية الشديد المترتب على ذلك، فكيف سيتفاقم الوضع مع أزمة الطاقةالعالمية؟.

*خاص