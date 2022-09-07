ما أهمية الأسواق الحرة؟ و لماذا تتسابق الدول على تأسيسها؟

عندما شاهدت قرار مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على إنشاء أسواق حرة – بحسب الحاجة – في المنافذ الجوية والبحرية والبرية والسماح بالبيع فيها للمسافرين القادمين للمملكة والمغادرين منها، الذي صدر يوم الثلاثاء 6 سبتمبر 2022، تساءلت ما هي الأسواق الحرة؟ ولماذا هي مهمة؟ أو ماهي الفائدة منها؟ وقد دفعني فضولي إلى البحث المطول عن إجابات لأسئلتي، ولكن ما وجدته كان صادماً بالنسبة لي، حيث وجدت ان الأسواق الحرة ذات أهمية عالية لاقتصاد الدول، وهي ما سوف استعرضه معكم في هذا المقال المتواضع.

بدايةً ماهي الاسواق الحرة (Duty- free shop)، وفقاً للموسوعة الحرة “ويكيبيديا” الشهيرة، هي متاجر للبيع بالتجزئة التي لا تطبق الضرائب المحلية والرسوم، غالبا ما تتواجد هذه المتاجر في المطارات الدولية والموانئ البحرية أو على متن سفن الركاب، ولكن تكون عادة غير متوفرة للمسافرين على الطرق أو القطارات. بعض محالّ السوق الحرة تعمل في المناطق التجارية المركزية بعيدا عن المطارات أو المنافذ الأخرى. ففي اليابان، على سبيل المثال، يمكن للزائر شراء سلع معفاة بشرط إبراز جواز سفره الذي يشير إلى أنه كان خارج البلاد لأقل من ستة أشهر.

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وقد افتُتح أول متجر للسوق الحرة في 1946 في مطار شانون بأيرلندا، ولا يزال يعمل إلى الوقت الحاضر. وكان نجاحه فوريًّا، عندما بدأ بالسماح للركاب عابري الأطلسي بشراء سلع معفاة من الرسوم. ثم انتشرت هذه المتاجر في هونغ كونغ وأوروبا وأمريكا وأماكن أخرى حول العالم.

وفيما يخص اهمية الأسواق الحرة، قام كَلَّ من الدكتور هاري بوش ودانيال ستوري (Dr Harry Bush & Daniel Storey) بإعداد دراسة حول التأثير الاقتصادي للأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر في السوق الأوروبي بعام 2016م، حيث قاما بعمل تحليل لهذا القطاع ولخصا أبرز فوائده ولماذا يجيب على الحكومات الاهتمام به، حيث ذكرت الآتي:

أصبحت الأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر مكونًا رئيسيًا في تمويل الطيران والنقل البحري بالإضافة إلى انها أصبحت جزء لا يتجزأ من تجربة السفر.

يعتمد تمويل المطارات على تدفقات الإيرادات التي تحصل عليها بعض المطارات من عائدات الطيران المتحصل عليها من شركات الطيران والركاب (تدفع عادة عن طريق شركات الطيران) لتحركات الطائرات ومعالجة الركاب، بالإضافة إلى الإيرادات التجارية من الأنشطة الأخرى في المطار التي من ضمنها الاسواق الحرة. لذلك تعتبر الإيرادات التجارية عنصرًا رئيسيًا في إيرادات المطارات في معظم الدول، وعادة ما تكون الإيرادات الخاصة بالاسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر أهم مصدر للدخل.

حققت هذه الانشطة عائدات في أوروبا بلغت 15.4 مليار يورو في عام 2014، منها أكثر من 10 مليار يورو تم توليدها في المطارات (67٪) و 1.6 مليار يورو في القطاع البحري (11٪). يمثل هذا في الواقع مساهمة رائعة في تمويل البنية التحتية للطيران والبحرية.

في القطاع البحري، تقدم السوق الحرة وتجارة التجزئة في السفر فرصًا لتحسين خدمة الركاب على متن العبارة، حوالي (30-60٪) من إجمالي الإيرادات تأتي من مبيعات التجزئة على متن العبارات (بما في ذلك خدمات التموين). تحافظ هذه الإيرادات على طرق العبارات الحيوية، والتي تعد أساسية للربط الإقليمي والنمو الاقتصادي.

داخل أوروبا في عام 2013، أنتجت السوق الحرة وتجارة التجزئة في المطارات، إلى جانب الخدمات الأخرى داخل المطار (مثل تأجير السيارات وخدمات الأغذية والمشروبات)، حوالي 107000 وظيفة، أي ما يقرب من 6 ٪ من إجمالي الوظائف المتعلقة بالطيران المباشر التي تم إنشاؤها في أو بالقرب من المطارات.

تساهم عائدات الأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر في هيكلية تمويل المطارات والشركات البحرية والبنية التحتية الخاصة بها. حيث وجد في في أوروبا ان المطارات الأكبر حجمًا قادرة على تحقيق أعلى مستويات إيرادات التجزئة لكل مسافر، والتي تغطي حوالي 40-80 ٪ من هوامش أرباحها. حتى المطارات الإقليمية الأصغر لديها اعتماد قوي على عائدات التجزئة، لأن المطارات تتعامل مع 5-25 مليون مسافر سنويًا، مما يولد حوالي 40 ٪ من أرباحها لكل مسافر من الأنشطة المعفاة من الرسوم الجمركية وأنشطة السفر بالتجزئة.

بدون عائدات الأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر، لن تتمكن المطارات من توفير التسهيلات والخدمات التي تقدمها، وستكون هناك أعداد كبيرة من المطارات الخاسرة التي سوف تحتاج إلى مستويات عالية من الدعم الحكومي. وبشكل عام، سوف يتضاءل السفر الى الدول الأوروبية ككل.

يدعم الطيران الأنشطة ذات القيمة المضافة والتوظيف في سلاسل التوريد للقطاع. و تقدر الدراسات أنه يمثل حوالي 1.0 ٪ في الناتج المحلي الإجمالي لأوروبا ككل.

يتمتع قطاع الطيران بتأثير تحفيزي واجتماعي واسع، من خلال تمكين الشركات والأفراد من العمل بشكل أكثر إنتاجية نتيجة لاستخدام السفر الجوي للوصول إلى أسواق أوسع.

في أوروبا، نمت إيرادات الأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر بقوة بنسبة 4٪ في المتوسط ​​كل عام في العقد السابق حتى 2014. ومع ذلك، في الآونة الأخيرة، انخفضت الإيرادات في المطارات الأوروبية فعليًا (انخفضت بنسبة 3٪ تقريبًا لكل مسافر سنويًا من 2010 إلى 2013 ) بسبب العوامل الاقتصادية، وقواعد الأمتعة اليدوية الجديدة لشركة الطيران، والتحدي المتزايد من البيع بالتجزئة عبر الإنترنت. على النقيض من ذلك، في أماكن أخرى من العالم، كان النمو في إيرادات الأسواق الحرة وتجارة التجزئة في السفر أعلى خلال العقد الماضي، بنسبة 9 ٪ سنويًا، نتيجة لتأثير بدء القطاع في الأسواق الأقل نضجًا في آسيا والشرق الأوسط الأمر الذي سرع النمو الاقتصادي الإقليمي بها.

ومن وجهة نظري، فإن قرار مجلس الوزراء بخصوص الموافقة على إنشاء أسواق حرة، مبني على إدراك قيادتنا الرشيدة بأن دعم نشاط الأسواق الحرة ليس مفيدًا فقط لتجربة سفر الركاب أو أرباح المطارات بشكل عام، ولكنه يدعم أيضًا توفير البنية التحتية الحيوية للنقل في جميع أنحاء الدولة، وهذا سوف يساعد على تنشيط قطاع السياحة والضيافة وتحقيق رؤية المملكة 2030.

*نقلاً عن صحيفة "مال"