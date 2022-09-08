التعليم وخسائر كوفيد - 19 «1من 3»

دخل أبنائي آخر مرة من بوابات مدرستهم في العاشر من آذار (مارس) 2020، قبل أسابيع من إعلان الإغلاق العام في الهند. وبعد مرور عامين، لا تزال المدارس مغلقة في كثير من أنحاء البلاد. وسار بعض الولايات عكس التيار فأعاد فتح المدارس في 2021، وإن كان جزئيا فقط، حيث تم قصر الحضور على الصفوف المدرسية الأعلى وعلى نصف عدد الطلاب في اليوم الواحد. وفي كل مرة تحدث فيها طفرة في عدد الإصابات، كانت المدارس أولى الجهات التي تغلق أبوابها ولم تستأنف نشاطها الذي يعتمد على المخالطة المباشرة إلا بعد شهور من استئناف الأنشطة الاقتصادية الأخرى.

لقد تمت الاستعاضة عن الفصل الدراسي المادي بغرفة منصة "زووم"، حيث يلوح أبنائي لأصدقائهم ويتحدثون إلى مدرسيهم من خلال صندوق صغير، وتتضح كل يوم التكاليف العاطفية وتكاليف التنمية والتعلم الناجمة عن هذا التحول من الفصل الدراسي إلى غرفة منصة "زووم".

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وحول الحديث عن الفجوة الرقمية، فإن أبنائي من بين القلة المحظوظة. فحتى غرفة منصة "زووم" تعد من قبيل الرفاهية في معظم أنحاء الهند. وفي أيلول (سبتمبر) 2021 توصل مسح شمل 1400 طفل من أطفال المدارس المقيمين في المناطق المحرومة في 15 ولاية 2021Bakhla and others إلى أن 8 في المائة فقط من أطفال المناطق الريفية و24 في المائة من أطفال المناطق الحضرية لديهم إمكانية الحصول على التعليم النظامي عبر شبكة الإنترنت، وفي الواقع، لم يحصل معظم أطفال الهند على تعليم نظامي لمدة عامين.

والهند ليست وحدها. فقد طال إغلاق المدارس 1.6 مليار طفل في مختلف أنحاء العالم. ومع ذلك، أغلقت الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط المدارس لفترة أطول بكثير مقارنة بمعظم الدول الأعلى دخلا. وفي أجزاء من جنوب آسيا وأمريكا اللاتينية وإفريقيا، تم إغلاق المدارس بالكامل لأكثر من 80 أسبوعا، وجاءت أوغندا، التي أعادت فتح مدارسها في كانون الثاني (يناير) 2022 على رأس القائمة بإغلاق جزئي أو كامل استمر 82 أسبوعا. والدول التي لديها أدنى مستويات النفاذ الرقمي شهدت أيضا أطول فترات الإغلاق. وباستخدام البيانات المتاحة من الاتحاد الدولي للاتصالات، تشير تقديرات دراسة أجراها بنك التنمية الآسيوي في 2021، إلى أن 41 في المائة فقط من الأسر في اقتصادات الشريحة الأدنى من فئة الدخل المتوسط في آسيا، يمكنها الحصول على خدمة الإنترنت... يتبع.

*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"