التعليم وخسائر كوفيد - 19 «2 من 3»

في غرب إفريقيا ووسطها، حل الإعلام المرئي والمسموع محل الفصول الدراسية في المدارس بسبب الإمكانات المحدودة في الوصول إلى خدمات شبكة الإنترنت. ومع ذلك، فإن 26 في المائة فقط من الأسر في المناطق الريفية تمتلك جهاز تلفزيون World Bank، UNESCO، and UNICEF 2021.

وفي الهند، يتم التعلم من بعد في الأساس من خلال الهواتف المحمولة، لكن هناك مسحا أجرته منظمة براثام غير الحكومية في 2021، مسح التقرير السنوي عن حالة التعليم، يوضح أن 68 في المائة فقط من الأسر التي لديها أطفال في سن المدرسة الابتدائية في المناطق الريفية تمتلك هواتف ذكية. ومن بين هؤلاء، ربع الطلاب فقط يستخدمون هذه الهواتف، لذلك لم يحصلوا على أي تعليم لمدة عامين تقريبا. وبشأن القيمة التعليمية فإنه بغض النظر عن النفاذ الرقمي، كانت جودة التعلم متدنية.

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وبالنسبة إلى الهند، يقدم مسح التقرير السنوي عن حالة التعليم التقييم المقارن الوحيد لمستويات التعلم قبل وأثناء الجائحة في مناطق ريفية مختارة. ففي ولاية تشاتيسجار، التي أعادت فتح المدارس في آب (أغسطس) 2021، توصل المسح إلى أن قدرة طلاب المستويين الثالث والخامس على قراءة كتاب مدرسي مقرر على طلاب المستوى الثاني من مرحلة التعليم الأساسي، تراجعت بأكثر من 15 نقطة مئوية.

وفي ولاية كارناتاکا الريفية، كان مستوى 19.2 في المائة من طلاب المستوى الثالث في 2018 يتناسب مع مستوى الصف الدراسي، "أي تمكنوا من قراءة كتاب مدرسي مقرر على طلاب المستوى الثاني". وانخفضت هذه النسبة إلى 9.8 في المائة في 2020. وهناك خسائر مماثلة في القدرة على إجراء العمليات الحسابية الأساسية. ففي 2020، تمكن 17.3 في المائة فقط من الطلاب من إجراء عملية طرح بسيطة، مقابل 26.3 في المائة في 2018.

ولا يقتصر الأمر على الهند، فوفقا لتقديرات بنك التنمية الآسيوي، فقد الطلاب في جنوب آسيا، حيث شهدت المدارس أطول فترات الإغلاق، نحو 0.55 عام دراسي معدل لمراعاة مستوى التعلم في نيسان (أبريل) 2021، أما في منطقة المحيط الهادئ، حيث ظلت معظم المدارس مفتوحة، لم يفقد الطلاب سوی 0.08 عام دراسي معدل لمراعاة مستوى التعلم.

وتؤدي خسائر التعلم إلى إلحاق أضرار كبيرة بالإنتاجية مدى الحياة، وقامت دراسة Andrabi، Daniels، and Das (2020) ببحث تأثير فقدان 14 أسبوعا دراسيا في الطلاب الباكستانيين بعد زلزال 2005. وتشير تقديرات الدراسة، إلى أن نقص التعلم بين هؤلاء الأطفال قد يؤدي إلى خسائر في الدخل مدى الحياة بنحو 15 في المائة... يتبع.

*نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية"