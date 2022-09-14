الأمل في “آمالا”

من ضمن المشاريع الضخمة التي تقام حالياً على أرض المملكة، أكتب اليوم عن (مشروع آمالا)، أحد أرقى الوجهات العالمية في المستقبل.

لعلي أذكر بعض الإحصائيات عن هذه الوجهة السياحية الفخمة التي تمتد على مساحة تبلغ 4155 كيلومتراً مربعاً بتكلفة إجمالية تبلغ 500 مليار دولار. هنا على الساحل الشمالي الغربي للمملكة تجري أعمال الحفر على قدم وساق؛ فقد تم توقيع أكثر من 300 عقد بقيمة تزيد عن 6.62 مليار ريال. نسبة قيمة العقود للشركات السعودية تزيد عن 98%، كما تطرح الشركة حوالي 6.1 مليار ريال سعودي لعقود إضافية للمناقصة في 54 عرض جديد.

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المرحلة الأولى من المشروع تتضمن بناء 8 فنادق وتسليم ما يزيد عن 1200 وحدة فندقية بحلول عام 2024. كذلك سيتم تشييد نادي لليخوت، ومعهد للحياة البحرية، ومارينا، بالإضافة إلى ثلاثة من أول مجموعة فنادق بالمنطقة السياحية الراقية.

للطبيعة والمناخ والأرض علينا حق. سيتم إمداد منطقة (آمالا) بالطاقة المتجددة دون أي ربط بالشبكة الكهربائية. وكما هو الحال في مشروع البحر الأحمر، لن يتم إرسال أي مخلفات إلى مكبات النفايات بل عن طريق إعادة التدوير.

كيف ستسافر إلى (أمالا)؟ بدأ تشييد خطوط المواصلات حيث تسير أعمال البنية التحتية للمطار الجديد حسب موعدها المحدد. تمت ترسية عقد التنفيذ المعجّل على شركة كبرى قابضة في عام 2020 يتضمن تطوير مدرج للمطار بطول 3150 متراً، وممرات للطائرات وساحات لخدمتها، إلى جانب البنى التحتية.

آخر الكلام. بمجرد دخول مشروع (أمالا) حيز التشغيل الكامل، سيتم توفير حوالي 50000 وظيفة جديدة للسعوديين، بالإضافة إلى المساهمة بما يزيد عن 11 مليار ريال في الناتج المحلي الإجمالي.

هذه المشاريع المبهرة تؤكد التزام السعودية في تعزيز وتنمية الاقتصاد الوطني.

*نقلا عن صحيفة "مال".