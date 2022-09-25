النقاش المالي الأميركي والخروج عن الصمت «1 من 2»

اتخذ الكونجرس الأميركي أخيرا، خطوة مهمة نحو تنفيذ الخطط المالية التي وضعها الرئيس جو بايدن، وذلك من خلال تمريره مشروع قانون للبنية التحتية بقيمة تريليون دولار. سنرى الآن إذا ما كان مكتب الميزانية في الكونغرس الأميركي CBO، بحكمته غير الحزبية، سيوافق على تمويل الخطة المصاحبة بقيمة 1.75 تريليون دولار في الإنفاق الاجتماعي، المتعلق بالمناخ بالكامل من خلال الضرائب الإضافية و"مدفوعات" أخرى، كما يطالب الديمقراطيون المعتدلون بوضوح.

على أحد المستويات، هذا هو بالتحديد النقاش الذي تحتاج إليه الدولة. يدور هذا النقاش في الأساس حول نوع المجتمع الذي يجب أن تكون عليه الولايات المتحدة، وحول الدور المناسب للحكومة. فهل يتعين على الحكومة أن تقدم مزيدا من الدعم لرعاية الأطفال، لأنها تمكن المرأة من الانضمام إلى القوى العاملة، وتعزز النمو السليم في مرحلة الطفولة، خاصة بين الشباب المحرومين، بهدف معالجة عدم المساواة؟ أم ينبغي لها أن تتجنب القيام بذلك، كما يجادل البعض، لأن رعاية الأطفال خارج المنزل تضعف الأسر.

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وعلى نحو مماثل، هل ينبغي للحكومة الفيدرالية الاستثمار في شبكة من محطات الشحن للسيارات الكهربائية، تماما كما استثمرت في نظام الطرق السريعة بين الولايات، في إطار جهودها الرامية إلى مكافحة تغير المناخ؟ أم أن هذه مشكلة يمكن تركها للسوق، على الرغم من وجود تأثيرات الشبكة.

تذكرنا المناقشات الأخيرة بأنه لا يوجد اتفاق نهائي بشأن مثل هذه البرامج. لكن لا بد من الاتفاق حول أفضل السبل لتمويلها. وهنا انحرف النقاش عن مساره بفعل المخاوف غير المبررة من وقوع كارثة مالية.

يصر الجمهوريون وما يسمى بالديمقراطيين المعتدلين على عدم تمويل البنية التحتية المادية أو الاجتماعية متذرعين بالعجز. فبعد أن أنفقت الولايات المتحدة تريليونات الدولارات على جهود الإغاثة لمكافحة الجائحة، أصبحت تعاني بالفعل عجزا ضخما وديونا ساحقة. ويرى المعارضون أن البلاد ليست في وضع يمكنها من تحمل المزيد.

ما تفتقده هذه الحجة، هو أن النقاش هنا يدور حول الاستثمار العام، وليس فقط المدفوعات التحويلية والاستهلاك العام. إن الاستثمارات العامة المنتجة تغطي تكاليفها بنفسها إذا رفعت القاسم الرئيس لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي. من الواضح أن هذا هو الحال بالنسبة للهياكل الأساسية المادية التي تسهل تفريغ الحاويات ونقلها إلى المستودعات وتوزيع محتوياتها، ما يمكن المنتجين من تحقيق كفاءة سلاسل التوريد العالمية. تعمل البنية التحتية الأفضل على تعزيز الناتج المحلي الإجمالي، ما يعني مزيدا من الإيرادات الضريبية لخدمات وخفض الديون.

لكن هذه النقطة تنطبق بالقدر نفسه على الاستثمار في البنية التحتية الاجتماعية، فالتعلم ما قبل المرحلة الابتدائية والتعلم مدى الحياة ينتج قوة عاملة أكثر إنتاجية. وتنطبق أيضا على الاستثمارات في مجال الحد من تغير المناخ والتكيف معه بقدر ما تمنع هذه النفقات الأحداث المناخية المدمرة التي تؤدي إلى انخفاض الناتج المحلي الإجمالي... يتبع.

*نقلا عن صحيفة "الاقتصادية".