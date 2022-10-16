تمرير الإملاءات الأميركية على أوروبا ليس على أوبك+

كما ذكر بيان وزارة الخارجية السعودي الذي يرفض محاولة تصوير قرار تخفيض إنتاج تحالف أوبك بلس 2 مليون برميل يوميا على أنه خارج إطاره الاقتصادي البحت، لأنه قرار تم اتخاذه بالإجماع من 23 دولة بما فيها المكسيك، وجميعاً نتذكر كيف كان تخفيض 100 ألف برميل يوميا من المكسيك مفصلي للتوصل لأكبر اتفاق لخفض الإنتاج في التاريخ 9.7 مليون برميل يوميا مع بداية الجائحة في شهر أبريل عام 2020 .. فلماذا لم يتم توجيه الاتهامات للمكسيك وهي حليفة الولايات المتحدة الأميركية؟

جاء القرار بأبعاد اقتصادية بحتة لتوازن أسواق النفط بعيداً عن أي بُعد سياسي، الكل يعلم أن المملكة العربية السعودية لا تُزايد في المسائل المرتبطة باستقرار الاقتصاد العالمي ومجتمعاته، وقد رأينا ذلك متجسداً حين ترأسها للقمة العشرين الاستثتائية أثناء الجائحة، عندما دعت المملكة اقتصادات العشرين والعالم لعدالة توزيع اللقاحات وقد بدأت ذلك بنفسها.

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تحالف أوبك+ مهمته توازن اسواق النفط العالمية لاستقرار الاقتصادالعالمي، وهي مسألة فنية لا علاقة لها بالسياسات الداخلية المرتبطة بمصالح الاحزاب المتنافسة فيما بينها لأي دولة، لذلك فطلب تأجيل خفض الإنتاج لمدة شهر لما بعد الانتخابات النصفية الأميركية من المسائل التي لا تتحملها الأسواق العالمية التي تمر بمرحلة حرجة خاصة مع تباطؤ الاقتصادات الكبرى، وهذا يعني حتمية انخفاض قادم للطلب سوف يؤثر على توازن السوق.

التضارب الواضح في إشارات السوق مع ارتفاع حالة عدم اليقين يُحتّم خفض الانتاح ومراقبة انعكاس ذلك على السوق حتى تزول الضبابية العالية مع مخاوف الركود الاقتصادي. ليس الهدف من تخفيض إنتاج أوبك بلس ارتفاع أسعار النفط حيث هبط خام غرب تكساس دون الـ 80 دولار في نهاية شهر سبتمبر المنصرم، تأثير ذلك على منتجي النفط الصخري أكثر من تأثيره على منتجي أوبك.

قرار خفض 2 مليون برميل يوميا كان متوقعا منذ شهر يوليو ولكن تأخر بسبب الحاجة لدراسة ضبابية السوق أكثر، ولذلك فهو ليس لأسباب سياسية حتى وإن تزامن توقيته قُبيل الانتخابات النصفية الأميركية لأننا أمام سوق متأزّم بحالة انفصال اسواق النفط المادية عن الأسواق الآجلة، من المحتمل أن تفسح المجال أمام سيناريوهات أكثر ضبابية.

قرار أوبك بلس لمن يتمعّن الفترة الماضية منذ فترة ما قبل زيارة الرئيس بايدن للمملكة العربية السعودية، فإن الأسواق كانت تحتاج إلى جرعة من التخفيض قادرة على إعادة ضبط السوق وليس لخدمة مصلحة ذاتية أو للانحياز إلى جانب روسيا بالرغم من أنها قامت بدور كبير لدعم تحالف أوبك بلس على مدار أكثر من خمس سنوات متتالية، حتى وإن ادعت وكالة الطاقة الدولية أن تخفيضات أوبك بلس ستدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود.

الضغوط الغربية لا تؤثر على سياسات واستراتيجيات الإنتاج في أوبك التي تتحرك بمسؤولية تجاه أمن الطاقة العالمي بخلاف سياسات الطاقة المتخبطة عند الغرب الذي يُركز على مستويات أسعار النفط دون غيرها من أسعار الطاقة، بينما تبيع الولايات المتحدة الأميركية الفحم والغاز بأسعار فلكية إلى الاتحاد الأوروبي مدعية المساعدة لحل أزمة الطاقة الأوروبية، وفي الجهة المقابلة تقوم بالضغط على أسعار النفط هبوطاً عن طريق رفع سعر الفائدة.

تقنين الإنتاج سوف يساعد على الحد من التقلبات الحادة للأسعار، وهذا بديهي لحماية مصالح المنتجين كما يهدف النظام الأساسي لمنظمة أوبك إلى التنسيق وتوحيد السياسات البترولية للدول الأعضاء وتحديد أفضل السبل للحفاظ عليها مصالحهم من خلال السبل والوسائل الكفيلة بضمان استقرار الأسعار في أسواق النفط العالمية بهدف القضاء على التقلبات الحادة.

من الواضح أن استراتيجيات الإنتاج عند منتجي أوبك بلس بعيدة كل البعد عن التسييس على العكس من الولايات المتحدة الأميركية والتي تعاملت مع أزمة الطاقة العالمية برفع سعر الفائدة والسحب من مخزوناتها الاستراتيجية لخفض أسعار النفط، هذا بالإضافة إلى رفع إنتاج وتصدير الغاز المسال بأسعار فلكية مع الاستمرار بمهاجمة أوبك+.

هل يُعقل أن أكبر مستهلك ومنتج للنفط يفتقد الى الوعي والادراك في مجال الطاقة وأسواقها؟ لأن ذلك يتضح في تخبطات سياسات الطاقة واستمرار السحب من المخزونات الاستراتيجية الأميركية بنفس الوتيرة بنحو مليون برميل يوميا، مما سيؤدي إلى تلاشي نحو 600 مليون برميل مع نهاية فترة الرئيس بايدن في نهاية عام 2024، ولا ننسى أنه تم في نفس الفترة إغلاق أكثر من خمس مصافي تكرير مما زاد من أسعار البنزين والديزل.

*خاص