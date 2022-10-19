قصة أزمة الرهن العقاري وعلاقته بإلغاء بقانون جلاس-ستيجال و انهيار بنك ليمان بروذرز (2

اختتمت المقال السابق بإنهيار بنك ليمان بروذرز في عام 2008، بعد انكشاف أزمة الرهن العقاري. وبدأت المقال بمقولة كانت تقال في الشارع الامريكي ان بنك ليمان بروذرز هو”البنك الذي لا يُقهر ولا يفلس”. هذه المقولة لم تُقال من فراغ. يعود تأسيس بنك ليمان منذ عام ١٨٤٤. حيث تعود جذوره إلى متجر عام يبيع الملابس ومنتجات للاستخدام اليومي. أسسه الإخوان الالمانيان هنري وإيمانويل وماير ليمان في مونتغمري، بعد ان هاجروا الى ألاباما. فكرة هذا المحل هو قبوله مقايضة سلعة بالقطن. فكان يشتري منه المزارعون عن طريق المقايضة من خلال دفع ثمن السلع بالقطن ، مما قاد الاخوة إلى تجارة القطن.

اختتمت المقال السابق بإنهيار بنك ليمان بروذرز في عام 2008، بعد انكشاف أزمة الرهن العقاري. وبدأت المقال بمقولة كانت تقال في الشارع الامريكي ان بنك ليمان بروذرز هو”البنك الذي لا يُقهر ولا يفلس”. هذه المقولة لم تُقال من فراغ. يعود تأسيس بنك ليمان منذ عام ١٨٤٤. حيث تعود جذوره إلى متجر عام يبيع الملابس ومنتجات للاستخدام اليومي. أسسه الإخوان الالمانيان هنري وإيمانويل وماير ليمان في مونتغمري، بعد ان هاجروا الى ألاباما. فكرة هذا المحل هو قبوله مقايضة سلعة بالقطن. فكان يشتري منه المزارعون عن طريق المقايضة من خلال دفع ثمن السلع بالقطن ، مما قاد الاخوة إلى تجارة القطن.

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المنطقي الآن، أن بنك ليمان يتخذ الإجراءات اللازمة البعيدة عن التهور لتصحيح الوضع. لكن الذي حصل أنه في عام 2007 ، قام بنك ليمان بتأمين المزيد من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري أكثر من أي شركة مالية أخرى، ليبدأ بعملية البيع والشراء فيها ، مما أدى إلى تراكم المحفظة الاستثمارية لبنك ليمان بقيمة 85 مليار دولار ، أو بما يقدر الى أربعة أضعاف حقوق المساهمين فيها. في الربع الرابع من عام 2007 ، انتعشت أسهم “ليمان” ، حيث وصلت أسواق الأسهم العالمية إلى مستويات قياسية جديدة ، وانتعشت أسعار الأصول ذات الدخل الثابت بشكل مؤقت. ومع ذلك ، لم تنتهز الشركة الفرصة لتقليص محفظتها الضخمة من الرهن العقاري ، والتي كانت هي فرصتها الأخيرة للنجاة من الانهيار.

في مارس 2008 ، بسبب المخاوف من أن يكون بنك ليمان هو شركة وول ستريت التالية التي ستفشل في أعقاب الانهيار الوشيك لبير ستيرنز ، تراجعت أسهم ليمان بنسبة 48٪ تقريبًا. اتخذ البنك العديد من الإجراءات التي ساهمت قليلا جدا في السيطرة على الوضع من خلال محاول تقليل الأصول ورفع نسبة السيولة من خلال دعمة ٤٥ مليار دولار، والإعلان عن إعادة هيكلة الشركة. الا ان هذه الاجراءات كان يفترض اتخاذها قبل ان يصلوا لمرحلة اللاعودة. اعتُبرت هذه الإجراءات على أنها قليلة جدًا ومتأخرة جدًا. خلال الصيف ، قامت إدارة ليمان بدعم من الحكومة الامريكية بمبادرات فاشلة مع عدد من الشركاء المحتملين من أجل تأمين السيولة وبيع الأصول التي تملكها. حيث حاولت السلطات الأميركية إيجاد شارٍ لتعويم البنك عبر إجراء مفاوضات غير مجدية مع بنك كوري جنوبي ثم مع مصرفَي “بنك أوف أميركا” و”باركليز”. لكن للأسف كلها محاولات باءت بالفشل، وجعلت الحكومة الامريكية تنسحب من محاولة دعم ليمان لتؤمن شركات مالية وشركات التأمين الاخرى لتقليل الاثار الاقتصادية والسياسية التي ستنتج من الإفلاس الوشيك لليمان.

وهنا تفصيل صغير لما قبل اعلان الافلاس. انخفض السهم بنسبة 77 ٪ في الأسبوع الأول من سبتمبر 2008 ، وسط تراجع أسواق الأسهم في جميع أنحاء العالم ، بسبب إيقاف البنك المركزي الكوري المفاوضات لشراء بنك ليمان. أدت هذه الأنباء المدمرة إلى انخفاض بنسبة 45٪ في أسهم “ليمان” ، إلى جانب معاناة ديون الشركة من زيادة بنسبة 66٪ في مقايضات التخلف عن سداد الائتمان.

بدأ عملاء صناديق التحوط في التخلي عن الشركة ، وحذا الدائنون على المدى القصير حذوهم. كان الموقف المالي الهش لبنك ليمان أفضل تأكيد عليه من خلال النتائج البائسة لتقريره للربع الثالث من السنة المالية في 10 سبتمبر. بحلول 11 سبتمبر ، عانى السهم من انخفاض كبير آخر (42 ٪) بسبب هذه التطورات. مع بقاء مليار دولار فقط نقدًا بحلول نهاية ذلك الأسبوع ، كان وقت بنك ليمان ينفد بسرعة. خلال عطلة نهاية الأسبوع في 13 سبتمبر ، بذل بنك ليمان وباركليز وبنك أمريكا جهدًا أخيرًا لتسهيل الاستحواذ على الأول ، لكنهم فشلوا في النهاية. في يوم الاثنين ، 15 سبتمبر ، أعلن Lehman إفلاسه ، مما أدى إلى انخفاض السهم بنسبة 93 ٪ عن إغلاقه السابق في 12 سبتمبر. وهنا انتهت قصة البنك الذي لا يُفلس.

مشكلة بنك ليمان، أنه تصرف في الوقت الضائع. لم يكن مكترثا بمعدل المخاطرة مقابل القدرة المالية. حيث انه يمتلك آلاف العقارات التي لا قيمة لها مقابل عدم امتلاكه للسيولة المالية. بمعنى انه بسبب المبالغة في عملية منح القروض العقارية لذوي الدخل المحدود والمتوسط مقابل رهن العقار. أدى الى التعثر في السداد. هذا التعثر نتج عنه عرض هذه العقارات في السوق العقاري. المشكلة تكمن ان السوق العقاري لايوجد به مشتري، حيث ان ازدهاره لم يكن حقيقي وإنما بسبب ضخ سيولة كبيرة من خلال إعطاء القروض لمن لا يستطيع سدادها من أجل تحقيق وهم امتلاك المنازل لذوي الدخل المحدود. بسبب التعثر، يتم عرض هذه المنازل في السوق في الوقت الذي لا يوجد به عدد كبير من المشترين. والنتيجة أن نسبة عالية من العقارات المرهونة التي يتم عرضها بالسوق تبقى من دون مشتري، وبالتالي تفقد قيمتها. وبالتالي، البنك الان اصبح لا يملك سيولة تقريبا. كما أن الشركة اعتمدت على منتجات مالية معقّدة تتعلق بالنمو السريع لسوق العقارات في اللحظة التي بدأ فيها سوق العقارات بالانحدار. بالاضافة الى مكافأة التنفيذيين نتيجة قراراتهم المتهورة والتي ينتج عنها أرباح عالية من دون تقييم للمخاطر التي ستنتج عن هذه الأرقام.

* نقلاً عن صحيفة "مال".