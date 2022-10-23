كيف توازن السعودية بين زيادة الطلب على النفط والحد من التغيرات المناخية؟

يمر العالم بأزمة حقيقية تقوده لمفترق طرق مابين زيادة إنتاج النفط لمكافحة تضخم السلع والخدمات الأساسية ومابين توفير مصادر طاقةبديلة للحد من التغيرات المناخية الناتجة من الانبعاثات الكربونية.

تسير الأزمتين في اتجاهين متعاكسين وفي كلا الاتجاهين تتجه أنظار العالم نحو المملكة لإيجاد حلول مستدامة تضمن استمرارية تحكمهابأمن الطاقة العالمية عبر قيادتها صناعة النفط وفي نفس الوقت تقود المملكة التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة كونها أحد أكبر المنتجين والمستهلكين في الوقت ذاته.

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أزمة طاقة خانقة تقود الدول الكبرى إلى الرياض

يتوالى سقوط اقتصادات الدول الكبرى كأحجار الدومينو أمام شبح التضخم الخانق بأسباب متعددة والتي من أهمها ضعف إمدادات الطاقة بسبب تداعيات الحرب في أوكرانيا.

وبالرغم من المحاولات المتكررة للفيدرالي لرفع الفائدة إلا أن جميع هذه المحاولات لم تؤثر كثيراً في المسار الصاعد للتضخم بل أصابت النمو الاقتصادي والنتيجة ركود تضخمي مجهول المصير.

يزداد السخط الشعبي في الدول الكبرى بسبب التضخم في أسعار الطاقة ومن المحتمل أن تتطور الأحداث تدريجياً إلى أن تصبح أزمة أمنية يصعب التنبؤ بتداعياتها الأمر الذي دفع بقادة الدول الكبرى إلى الرياض لما تحظى به من موثوقية عالية في إيجاد حلول لمثل هذه الأزمات.

لا تندفع المملكة لمطالبات الدول التي تقودها مصالحها لزيادة الإنتاج بل أنها تتعامل بحكمة مع تطور الأحداث حيث توازن بين الحفاظ على مستويات إمداد كافية؛ الأمر الذي يضمن استمرار إمدادات الطاقة لهذه الدول وفي الوقت نفسه تحافظ على مستويات سعرية مشجعة تضمن تطوير صناعة النفط الذي يؤمن مستقبل هذه الصناعة ويعزز النمو الاقتصادي للمملكة.

مبادرات و مشاريع كبرى للحد من الانبعاثات الكربونية

أطلقت المملكة مبادرة "السعودية الخضراء" في عام 2021 التي تهدف إلى حماية البيئة عبر استخدام الطاقة النظيفة لمكافحة تغير المناخ وذلك من خلال عدد من البرامج والمشاريع الواعدة التي تعمل على تقليل الانبعاثات وزيادة قدرات الطاقة المتجددة في المملكة بما في ذلك برامج رفع كفاءة الطاقة والاستثمارات الضخمة في الهيدروجين النظيف ومصادر الطاقة المتجددة وتطوير تقنيات متطورة لاحتجاز الكربون.

وتعزز المملكة جهودها لتحقيق "الاقتصاد الدائري للكربون" الذي يرمي إلى إعادة دورة الكربون الطبيعية ما يشمل إزالة 200 مليون طنمن انبعاثات الكربون من الغلاف الجوي من خلال تطبيق أربعة عناصر تتمثل في "التقليل وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير والإزالة".

مشاريع "ذا لاين" و" محطة الهيدروجين الأخضر" و"أوكساجون الصناعية" في مدينة نيوم، ومشروع سدير للطاقة الشمسية الذي منالمقرر أن يصبح إحدى أكبر محطات الطاقة الشمسية في العالم بسعة مركبة تبلغ 1500 ميغاواط جميعها مشاريع نوعية تعزز نهج المملكةفي الوصول للحياد الصفري للكربون في سبيل الحد من تغير المناخ.

أفضل الممارسات العالمية بقيادة سابك وأرامكو للوصول للحياد الصفري

تتبنى الشركات العملاقة مثل سابك وأرامكو عددا من الممارسات للحد من الانبعاثات الكربونية حيث تعمل شركة (أرامكو ) على تقنيات الاستخلاص المعزز للنفط وهي عبارة عن حقن مادة في مكمن النفط الخام لزيادة طاقتها الإنتاجية ويساعد حقن ثاني أكسيد الكربون فيالخزان إلى تحسين وتعزيز استخلاص النفط وعزل ثاني أكسيدالكربون في الوقت نفسه.

كما تعمل أرامكو على تحويل ثاني أكسيد الكربون إلى مواد جديدة من خلال تقنية كونفيرج، وهي تقنية "بوليول ثورية" تُمكّن أرامكو السعودية من تحويل الانبعاثات إلى قيمة عبر تجميع مخلّفات ثاني أكسيد الكربون ومزجها معاللقيم الهيدروكربوني لتطوير بوليولات عالية الأداءتستخدم في التطبيقات اليومية.

أما (سابك ) فقط أطلقت استراتيجيتها العالمية تجاه الحياد الكربوني في المنتدى الافتتاحي لمبادرة "السعودية الخضراء" الذي عُقدبالرياض العام الماضي.

وتتعاون سابك مع شركائها لتطوير أول موقع لإنتاج الكيماويات على نطاق واسع في العالم يعمل بطاقة متجددةبنسبة 100%، وعملت على تطوير حلولٍ لأفران وحدات التكسير البخاري التي يتم تسخينها كهربائيًا ويمكن أنتقلل الانبعاثات بنسبة تصل إلى 90%.

بالإضافة إلى ذلك تعمل سابك على تطوير أكبر مصنع لجمع وتنقية ثاني أكسيد الكربون في العالم الذي أنشأته الشركة في الجبيل عام2015 ويُمكنه معالجة نحو 500000 طن متري من ثاني أكسيد الكربون سنويًا وتحويلها إلى مواد لقيم تُستخدم في عمليات صناعية عديدة.

ختاماً لا تُسهم بقية دول العالم في الاتجاهين المتعاكسين في نفس الوقت بل إنها تقف في نهاية كل طريق حسب ما تقتضيه مصالحهم في محاولة لإرباك المملكة عن دورها الريادي العالمي في حماية أمن الطاقة العالمي وقيادة كوكب الأرض نحو الحياد الصفري للكربون.

