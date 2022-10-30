هل تراجع هوامش الربح للبتروكيماويات بسبب ارتفاع أسعار الغاز والنافثا؟

الغاز هو اللقيم المفضل عند الشركات البتروكيماوية لتنافسيته السعريه وانعكاس ذلك على عوائد الأرباح، أما لقيم النافثا فهو الأكثر استخداما للصناعات البتروكيماوية في آسيا وأوروبا لعدم وجود الغاز بكميات تجارية هناك، عكس الولايات المتحدة التي تستحوذ على نحو 40 % من الطاقة الإنتاجية العالمية للبتروكيماويات القائمة على الغاز خاصة مع ارتفاع إنتاج الغاز الصخري.

تراجع أرباح قطاع البتروكيماويات مؤخراً جاء بشكل رئيسي بسبب تأثير ارتفاع سعر الدولار وارتفاع سعر الفائدة على التضخم، بالإضافة الى مخاوف الركود الاقتصادي، لذلك فمن الطبيعي الضغوطات الذي تمر بها شركات البتروكيماويات بعد انخفاض أرباحها بسبب انخفاض المبيعات وزيادة التكلفة مما اضطر اكبر شركات البتروكيماويات في ألمانيا BASF لإجراء حزم ترشيد الإنفاق.

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* هل ذلك من تداعيات أزمة الطاقة الاوروبية جراء ارتفاع أسعار الغاز ولقيم النافثا؟

قد لا تزال أساسيات سوق صناعة البتروكيماويات قوية نسبياً لحاجة كثير من الصناعات إلى منتجاتها، على سبيل المثال - ثلث مكونات صناعة السيارات تعتمد على البتروكيماويات المصنوعة من البلاستيك والبوليمرات، ولا يختلف تصميم السيارات الكهربائية EV كثيرا عن سيارات محرك الاحتراق الداخلي التقليدي (ICE)، حيث يكمن الاختلاف الرئيسي في تصميم واستخدام المواد الموجودة في المحرك.

لا ينبغي أن يُعزى تراجع أسعار البتروكيماويات بالكامل إلى ارتفاع تكاليف الطاقة، أي أسعار الغاز ولقيم النافثا، ولكن ارتفاع التكاليف التشغيلية لجميع الصناعات وسط التضخم ومخاوف التباطؤ الاقتصادي.

تراجع الهوامش الربحية لشركات البتروكيماويات يأتي بسبب المشاعر الهبوطية السائدة في أسواق البتروكيماويات التي تحث شركات البتروكيماويات على اتخاذ إجراءات صارمة لخفض التكاليف في مواجهة التضخم وارتفاع التكاليف، أما أساسيات السوق فقد لاتزال قوية حتى وإن تراجع الطلب بسبب مخاوف الركود الاقتصادي الذي سيؤثر على كافة سلاسل الإمداد. لذلك، سيكون من غير المؤكد كيف يمكنهم التعامل مع ضعف الطلب وكيف سيؤثر ذلك على الصناعات والسلع الأخرى؟

تسبب ارتفاع سعر الفائدة في حدوث تضخم انعكس على ضعف الطلب العالمي، حتى وإن كانت لا تزال هناك حاجة إلى المنتجات البتروكيماوية، لكن التحسن في الطلب العالمي قد يستغرق بعض الوقت، واتخاذ تدابير لتوفير التكاليف سيكون له نظرة سلبية على توسع صناعة البتروكيماويات عالميا خاصة في أوروبا التي سوف يتم تقليل دورها المنافس عالميا حتى وإن كانت تستورد بتروكيماويات أكثر مما تُصدر.

تراجع أسعار البتروكيماويات قد يؤثر على مستقبل الاستثمارات في هذا القطاع على الرغم من أن معظم صادرات البتروكيماويات ُمتوقع أن تزداد نتيجة زيادة الطلب على البلاستيك والأسمدة والمنتجات الأخرى.

* هل هذا يعني أن تراجع أسعار البتروكيماويات مؤخرا وقتي وسوف يعقبه ارتفاع فلكي في أسعار المنتجات البتروكيماوية نظرا لمحدودية المصانع؟

*خاص