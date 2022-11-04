المحاسبة الإدارية: نهج مستدام لتحريك التغيير التنظيمي

تأتي الاستدامة البيئية اليوم في طليعة اهتمامات المستهلكين وأجندات مجالس الإدارة بسبب التغير المناخي. ووفقاً لاستطلاع أجرته شركة "ديلويت" مؤخراً، يعتقد 98% من المستهلكين أن تحسين العالم والارتقاء به هو واجب واقع على كاهل الشركات، بينما يعتقد 35% من المديرين التنفيذيين للعلامات التجارية أن آراء المستهلكين تؤثر على التزام شركاتهم بالاستدامة أكثر من متطلبات المستثمرين أو مجالس الإدارة أو الأطراف المعنية الأخرى.

وبحلول عام 2025، سيشكل جيل الألفية 75% من القوة العاملة، وتظهر البيانات أن معظمهم يفضلون العمل في الشركات التي لديها سياسات استدامة قوية. هذا ويشير الاستثمار المكثف في مبادرات الاستدامة إلى زيادة الرغبة بإرساء ثقافة واستراتيجية مؤسسية متمحورة حول الاستدامة.

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الأحداث العالمية والتحولات

تضع المنصات العالمية مثل مؤتمر الأطراف (COP) مبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة في الصدارة، وتسمح للقادة العالميين بالتداول وتحليل الاستراتيجيات الحالية للوصول إلى أهداف هذه المبادرات. وتستضيف مصر هذا العام الدورة السابعة والعشرين من مؤتمر الأطراف الذي حدد مهمته بتحقيق التقدم في جميع المجالات بطريقة متوازنة ومنصفة وعلى أساس القواعد والمبادئ التي تحكم العمل الجماعي للتصدي للتغير المناخي وآثاره السلبية، وهذا يستلزم وضع برنامج عمل شامل وطموح للتخفيف من هذه الآثار، وتحقيق تقدم ملحوظ في أهداف الاستدامة العالمية والاستفادة من هذه الأهداف بطريقة تعزز الثقة في برنامج العمل وتحد من مخاوف الدول النامية من مطالبتها بالمساهمة في هذا الجهد العالمي دون أي تعويضات.

زيادة التوقعات من المحاسبين الإداريين

مع وضع مثل هذه الحركات والأحداث العالمية موضع التنفيذ، تتزايد توقعات المحاسبين الإداريين بإحداث فرق هائل في الحد من البصمة الكربونية للشركات من خلال تطبيق كفاءاتهم ومهاراتهم في مجالات التخطيط الاستراتيجي والتحليل المالي وإدارة المخاطر والضوابط الداخلية وإعداد التقارير. بالنسبة للمحاسبين الإداريين، لا يقتصر العمل المستدام على القياس وإعداد التقارير فحسب، فلإصدار أحكام استراتيجية ومستدامة للشركات، يحتاج المحترفون والقادة الماليون إلى امتلاك وجهة النظر والمعرفة والمهارات والعمليات المناسبة. ويتحتم على المحاسبين الإداريين، وبالأخص أصحاب القرارات في الشركات، إدراك المخاطر الخارجية ضمن الأعمال التجارية، حيث يشمل ذلك تأثيرات أنشطة شركاتهم على البيئة، ليس من منظور المسؤولية الاجتماعية فحسب، بل لتلبية المطالب البيئية الأكثر أهمية وشيوعاً.

ومن هذا المنطلق، نجد أن للمحاسبين الإداريين مسؤولية بتطبيق أجندة مستدامة لتحريك التغيير التنظيمي وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والعمل المناخي، حيث يعمل المسؤولون منهم حالياً على بناء الاستراتيجية اللازمة التي بإمكانها أن تفيد شركاتهم بشكل مباشر.

ويحتّم العالم المتحضّر على المؤسسات امتلاك منظور شامل طويل الأجل لأن القناعة السائدة في هذه الأيام هي أن الشركات المستدامة هي شركات جيدة.

إعطاء نهج تحليلي للبيانات

قد تستطيع المؤسسات تحسين مصادر البيانات وجمعها والتحقق من صحتها بالإضافة إلى تسريع عمليات إعدادها للتقارير إذا طورت لنفسها أنظمة متكاملة لإصدار التقارير عن الاستدامة. وقد يتطلب ذلك من الرؤساء الماليين وفرقهم إنشاء إجراءات جديدة لأتمتة جمع بيانات الاستدامة للأغراض المالية، تتضمن التجميع، والتحليل، وإعداد التقارير، والعمل مع الشركاء على إعداد هذه الأنظمة المتكاملة.

وبمجرد إنشاء هذه الأنظمة، يمكن تحسين المعلومات التي تستخدمها مجالس الإدارة وكبار القادة لمراقبة خطة الاستدامة الخاصة بالمؤسسة وإنشائها وتعديلها من خلال هذه الأنظمة المبسّطة، وسيساعد هذا المتخصصين الماليين على تقديم صورة أفضل عن العمليات والأثر الإضافي لمبادرات الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة.

الاستفادة من التكنولوجيا لدفع الاستراتيجية

يتمتع المحاسبون الإداريون بمهارات واسعة ومعمّقة تلبي المتطلبات التنظيمية ومتطلبات المستثمرين في مجال الحصول على المعلومات، وهيكلة العمليات باستخدام الحلول التقنية، وجمع أنماط جديدة من البيانات لتحليل المشاريع التي تقلل من الهدر وتزيد من الكفاءة، وتنفيذ الميزانيات الرأسمالية للاستثمارات طويلة الأجل في مجال المصانع والمعدات. وبينما تمتلك العديد من المؤسسات مستوى معيناً من اعتماد التكنولوجيا في عملياتها الحالية، يمتاز الرؤساء التنفيذيون الماليون وفرقهم باستحواذهم على أكبر الفرص لتحسين وإنشاء الأنظمة المدعومة بالتكنولوجيا - داخلياً وخارجياً - للقياس والمراقبة والكشف الفعال للجوانب التي تتيح الحد من البصمة الكربونية والعمل على تحقيق أهداف الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة باتباع استراتيجيات أفضل.

وبذلك، يمكن للرؤساء التنفيذيين الماليين وفرقهم الارتقاء بمؤسساتهم لتغدو هيئات مؤيدة للاستدامة من خلال قيادة التحول الرقمي، وتعزيز منصات البيانات، والتقارير المالية الداعمة للتكنولوجيا، ودمج الاستدامة في العمليات. ومن خلال توظيفهم لأولويات الاستدامة في المؤسسات كبوصلة لهم في خياراتهم الاستراتيجية، فقد أصبح لدى قادة فرق المالية فرصة واضحة المعالم للارتقاء بأهداف الاستدامة في تلك المؤسسات.