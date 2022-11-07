ماهي ردة فعل السوق لنتائج الانتخابات النصفية؟

على الرغم من مستويات أسعار النفط تحت حاجز ال 100 دولار معظم الربع الثالث من هذا العام، الا أن شركات النفط العالمية حققت أرباحا قياسية. أكبر شركتين للنفط في الولايات المتحدة الأميركية حققت أكثر من 30 مليار دولار في الربع الثالث مما أثار انتقاد الإدارة الأميركية التي تُهدد بفرض المزيد من الضرائب في حالة عدم زيادة الانتاج.

كيف يُمكن أن تُترجم زيادة الضرائب إلى زيادة الإنتاج؟ على العكس من ذلك، انتقاد شركات النفط بعد تحقيق أرباح قياسية بفرض ضرائب سيؤثر على الربحية ويُثبط الاستثمار بينما تتفاقم أزمة الطاقة العالمية، حيث انه لن تستثمر شركات النفط والغاز فيما تعتبره الحكومة الأميركية سلعة غير مرغوب فيها.

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لعبت الولايات المتحدة معظم الأوراق الجامحة المؤثرة للضغط الهبوطي على أسعار النفط قبل الانتخابات النصفية، سوف يكون من المثير للاهتمام رؤية ردة فعل السوق على نتائجها بينما استأنفت الأسعار الزخم الصعودي مؤخرا مع الزيادة في أنشطة المضاربة للأسبوع الثاني على التوالي وارتفاع السيولة نسبياً.

قد لا يكون لسقف أسعار النفط من مجموعة السبع على صادرات النفط الروسية المنقولة بحراً تأثير فعال على روسيا ولكنه سيؤثر في ديناميكية السوق، حيث سيستمر تدفق البراميل الروسية إلى أسواق أخرى، ولكن وصول أسعار النفط إلى 200 دولار للبرميل لن يكون توقع بعيد المنال إذا أخذنا في الاعتبار أن أسعار النفط بالقيمة الحقيقية اليوم تُعادل أقل من نصف قيمتها قبل سنوات بسبب عوامل التضخم حتى وان تجاهل الإعلام النفطي الغربي ذلك تماماً.

أسعار النفط لا تزال تحت حاجز الـ 100 دولار لمعظم النصف الثاني من عام 2022، وعلى العكس من ذلك، فإن أسعار برميل الديزل في الولايات المتحدة قد تجاوزت 200 دولار للبرميل، بينما في المتوسط، لا يتجاوز سعر برميل الديزل 20% أعلى من سعر برميل النفط الخام.

يوضح مستوى مخزون الديزل المحلي المنخفض في الولايات المتحدة أنها لن تستطيع تلبية طلب أوروبا المتزايد من الديزل هذا الشتاء. خلال الأشهر الماضية طلبت الولايات المتحدة الأميركية من تحالف منتجي أوبك+ زيادة إنتاج النفط بينما لا يزال إنتاجها يحوم حول 11.5 إلى 11.9 مليون برميل يوميا طوال عام 2022.

الاشارات والمعنويات السلبية جراء التباطؤ الاقتصادي قد تُحتّم خفض آخر للإنتاج من أوبك+، حيث أن التحالف قد لا يتعرض لضغوط أخرى عندما يجتمع المنتجون في شهر ديسمبر بعد انتهاء الانتخابات النصفية.

*خاص