التجارة بين الولايات المتحدة والصين الرابح الأكبر في قمة العشرين

السادس من يوليو من عام 2018م كانت الشرارة الأولى للحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين عندما اتهمت الولايات المتحدة الصين بممارسات تجارية غير عادلة تتعلق بسرقة الملكيات الفكرية والنقل القسري للتكنولوجيا وعدم وصول الشركات الأميركية في الصين إلى الأسواق وخلق ساحة لعب غير متكافئة من خلال الإعانات الحكومية للشركات الصينية الأمر الذي دفع بالولايات المتحدة إلى فرض تعرفة جمركية بنسبة 25% على 34 مليار دولار أميركي من الواردات الصينية وهي الأولى من سلسلة التعريفات المفروضة خلال عامي 2018 و2019م.

التنين الصيني كان جاهزاً للرد بإجراءات مماثلة على الواردات الأميركية وعلى الشركات الأميركية في الصين في حرب تجارية ضخمة بين قطبي الاقتصاد العالمي واستمر التصعيد بين الطرفين على شكل تعريفات استيراد مختلفة على منتجات بعضهما البعض حتى تم التوصل إلى اتفاق مبدئي يخمد لهيب الحرب المشتعلة في 15 يناير 2020م.

مادة اعلانية

التجارة مع الصين لمن تكن حرب ترمب.. بايدن يكمل الحرب

لم تكن حرب التجارة مع الصين هي حرب ترمب كما تبدو في المناظرات الإعلامية وهو ما توقعه الكثيرون بل إن بايدن جعل الأمور أكثر إزعاجًا حيث زاد من عمق الأزمة التجارية بفرض إجراءات أكثر صرامة وعلى منتجات نوعية واستراتيجية.

تضمنت إجراءات بايدن قيوداً على بيع الرقائق الإلكترونية المتقدمة ومعدات تصنيعها إلى الصين وفرض حظراً على جميع السلع المنتجة في منطقة شينغانغ الصينية وقام بإدراج بعض الشركات الصينية في القائمة السوداء ومعاقبة العشرات من المسؤولين الصينيين بسبب حملة بكين القمعية للإدارة الخاصة.

بايدن ذهب إلى أبعد من ذلك بكثير حيث حدد في استراتيجية الأمن القومي كل ما يتعلق بحصول بكين على رقائق متقدمة أو تصنيعها وتشكل ذلك في:

1- منع بيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.

2- منع بيع آلات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.

3 - منع بيع برامج تصنيع الرقائق والآلات إلى الصين.

4- منع بيع أي منتج يدخل في صناعة آلات تصنيع الرقائق المتقدمة إلى الصين.

معدلات تضخم سريعة وأزمة في السوق الأميركية بسبب الحرب التجارية

لم تكن كل القرارات الأميركية تجاه الواردات الصينية تعيق تمدد الشركات الصينية فقط بل انتقل التأثير إلى الداخل الأميركي، حيث إن العديد من الشركات الأميركية تعتمد بشكل كبير في عملياتها التصنيعية على منتجات مستوردة من الصين، حيث أدى النقص في سلاسل التوريد إلى محدودية إنتاج المصانع الأميركية ومنها مصانع السيارات والأجهزة الإلكترونية الذي قاد إلى تضخم كبير بأسعار هذه المنتجات في ظل الطلب المتزايد.

" قضية الأمن القومي" هكذا وصفت الإدارة الأميركية أزمة نقص الرقائق حيث تشير التقارير إن واردات الولايات المتحدة من أشباه الموصلات من الصين أقل بنسبة 26% عما كانت عليه قبل فرض الرسوم الجمركية على الواردات الصينية حيث أدت القيود الجديدة إلى تصعيد سباق التسلح التكنولوجي المتزايد للدولتين.

وفي سبيل تقليل الاعتماد على سلسلة التوريد العالمية والصينية تحديداً أقر بايدن مشروع قانون يستهدف ضخ أكثر من 200 مليار دولار يدعم صناعة الرقائق الإلكترونية الأميركية ويشمل استثمار نحو 52.7 مليار دولار إضافية في دعم إنتاج وأبحاث أشباه الموصلات في الولايات المتحدة الأمر الذي يدعم تنافسية أميركا في مواجهة الصين تقنياً.

تقارب في بالي، هل الأزمة التجارية في طريقها نحو الانفراج؟

اجتماع ودي على ما يبدو في بالي بين رئيسي الولايات المتحدة والصين بايدن وشي استمر ثلاث ساعات بعدد من النقاط المحددة المتعلقة بمجالات التوتر السياسي حيث يبدو أن كلا الجانبين حريص على التراجع عن عدد من القضايا المثيرة للقلق ومن المرجح أن تكون التجارة بين البلدين هي الرابح الأكبر.

وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين التقت نظراءها الماليين والاقتصاديين الصينيين في قمة العشرين الذين قالوا إنها تتطلع إلى تطوير "جو أكثر تأكيدًا" للشركات الأميركية في الصين و ليس من الواضح ما هو المقصود بهذه الملاحظة ومع ذلك فمن المرجح أن تؤخذ بشكل إيجابي خصوصاً مع إعلان الولايات المتحدة زيارة مرتقبة لوزير خارجيتها أنتوني بلينكين للصين في نهاية الربع الأول من 2023.

يبقى السؤال الأهم هل أحدثت القرارات الأميركية التجارية تجاه الصين فجوه تضخمية في الاقتصاد المحلي الأميركي؟ بلا شك أن معدلات التضخم التاريخية لها أسباب متعددة ولكن القرارات الأميركية لا يبدو أنها أخذت وقتاً كافياً لقياس الأثر المتوقع والعواقب المحتملة وهو الأمر الذي جعل من جميع محاولات الفيدرالي في رفع الفائدة لكبح موجات التضخم بلا جدوى، حيث إنها أصابت النمو الاقتصادي ولم تغير كثيراً في مسار التضخم الصاعد، كما أنه يتضح أن الصين تفوقت استراتيجياً على الولايات المتحدة التي تشهد تبايناً وتناقضاً واضحاً في سياساتها في العقد الأخير.

* خاص