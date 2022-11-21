قمة العشرين وهدف التعاون الاقتصادي النوعي

تعليقا على ما صدر من قرارات في الاجتماع السنوي الأخير لقادة دول العشرين الذي عقد في إندونيسيا، الأسبوع الماضي، أكد الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، أهمية هذه القرارات، وأمله في أن تسهم بشكل كبير في دعم التعاون بين دول المجموعة. والمقصود طبعا التعاون النوعي. تعاون يحقق توجها قويا لتطبيق القرارات، وإحداث خفض واضح في حدة ما يعانيه العالم من مشكلات اقتصادية وغير اقتصادية. والتركيز هنا على الجانب الاقتصادي.

ما التعاون النوعي المؤمل؟ يتلخص في التعاون على أعمال الخير، وبتعبير أعم على البر، ويشمل ذلك التعاون على ما يوصل إليه من سياسات وتعاملات وأساليب وغيرها. وعكسه التعاون على الشر أو على ما يوصل إليه. وبينت ذلك ودعت إليه نصوص شرعية بصور مباشرة وغير مباشرة.

مادة اعلانية

الدعم مظهر من مظاهر التعاون على الخير. أظهرت السعودية أشكالا منه. على سبيل المثال، أعلنت تقديم دعم مالي كبير لصندوق الوساطة المالية للأمن الصحي المسمى صندوق الجائحة.

في اجتماع القادة جرى التأكيد في البيان الختامي أن على البنوك المركزية لدول المجموعة أن تواصل تقييم وتيرة تشديد السياسة النقدية، وتجنب التقلبات المفرطة لأسعار الصرف، ومراقبة قوية لحركة التضخم ومسبباتها والحد من تداعيات رفع معدلات الفائدة ومن ارتفاع درجات الحرارة عالميا ضمن إطار اتفاقية للأمم المتحدة. وجرى تأكيد الامتناع عن استخدام الأسلحة النووية أو حتى التهديد باستخدامها.

وبصفة عامة وعلى أثر الأزمات المالية والاقتصادية العالمية، قويت المطالبات بوضع مؤشرات لقياس الأوضاع المالية والاقتصادية خطوة في سبيل مكافحة حصول أزمة مالية واقتصادية كبرى. ويساعد على التحقيق جودة التشريعات والتحولات للاستثمارات الجديدة والاقتصاد الرقمي القائم على المعرفة. وهي قضايا ضمن اهتمامات منتدى الرياض الاقتصادي في دورته لهذا العام.

هناك خلافات بين دول المجموعة في الاتفاق على مؤشرات قياس الأوضاع. ومن بين المؤشرات قياسات لعدة أمور، كقياس الاختلالات الاقتصادية بين الدول بطرق حيادية موضوعية، ومستويات المدخرات الخاصة. من المؤشرات بيانات العجز في الميزانية والديون، وميزان الحساب الجاري واحتياطيات العملات الأجنبية ومعدلات الصرف الحقيقية.

هناك خلافات على المؤشرات الخارجية التي تضم جوانب مختلفة لمكانة الدولة مقارنة بباقي دول العالم. وتلقي بعض الدول مسؤولية اختلال وضعها على غيرها، فمثلا، تلقي الولايات المتحدة مسؤولية فائض التجارة الصيني على ضعف سعر صرف اليوان، إلا أن الصين بالمقابل تنفي ذلك.

من المهم التعاون للتوصل إلى اتفاق بشأن تطوير مستوى التوازن الاقتصادي بين دول المجموعة. هذا التطوير عامل مهم في معالجة الأزمات العالمية. ويبدو أن الوضع يتطلب تعاونا جادا وثيقا حتى يحقق الحد الأدنى من النجاح.

طبعا سبقت القمة خلال العام الحالي اجتماعات وزارية، كاجتماع وزراء مالية مجموعة العشرين في واشنطن العاصمة على مدى يومين أواسط الشهر الماضي. نوقشت بقوة قضايا أمن الطعام وارتفاع أسعارها وأسعار الطاقة والتضخم بصفة عامة والعملات المشفرة.

المناقشة ليست جديدة. هناك مطالبات عبر أعوام واشتدت هذا العام بالعمل نحو مواجهة مشكلة ارتفاع الأسعار، خاصة المواد الأساسية والأطعمة على الدول الأضعف اقتصاديا خاصة. مشكلة حذر صندوق النقد الدولي من أنها تزيد من الاختلالات الاقتصادية. وحديثا أعطى الصندوق مزيد اهتمام في مناقشات متعلقة بالطاقة وأسعارها ونظافتها والاستثمار فيها. مناقشات تستهدف زيادة الجودة والكفاءة في الطاقة استكشافا واستخداما.

علينا أن نتعلم من أخطاء الماضي والحاضر. أشارت صحيفة «الاقتصادية»، هذه الأيام، إلى مشكلات مكافحة الفقر المزمنة. ولعل البعض يتذكر تحذيرات البنك الدولي وغيره قبل أعوام من خطر ارتفاع حاد في أسعار الأطعمة يلوح في الأفق، وما يعنيه ذلك من صناعة اضطرابات عالمية، حيث يعيش مئات الملايين في فقر. وطالب بعض الساسة باتخاذ خطوات قوية تحد من هذه المشكلات. ويبقى التعاون المثمر على التنفيذ.

ويعلق الاقتصاديون وغيرهم آمالا كبيرة في توجه جاد نحو إجراء تعديلات في العلاقات الاقتصادية الدولية بما يتيح حل الأزمات بصورة أسرع وأضبط. وهنا تكمن أهمية في فهم طبيعة الأزمات ومصطلحاتها. معرفة وفهم أجود للمصطلحات والمعاني الاقتصادية تساعد المسؤولين أكثر على التعامل مع الظروف الاقتصادية غير الطبيعية. لنأخذ على سبيل المثال، مصطلحا من المصطلحات الاقتصادية كثيرة الشيوع في عصرنا. مسمى كفاءة اقتصادية ترجمة للمصطلح الأعجمي الحديث Economic efficiency. مسمى زاد تداوله في وقتنا بسبب ما يشهده العالم من تطورات تقنية ومناقشات ومشكلات بيئية واقتصادية غير مألوفة. هذه الأمور تطلبت ضمن ما تطلبت مناقشة الحلول الأكثر كفاءة. وهذا يتطلب مسبقا فهما للمعاني بما يساعد على فهم طبيعة المشكلة.

ماذا يعني المسمى؟ المعنى الأكثر شهرة الاستخدام الأحسن للموارد المتاحة. تحقق ذلك يفهم منه أو يتطلب اتصاف الاستخدام بصفات. من الصفات المطلوبة استناد الممارسة والتطبيق على علم ومهارة. الاستخدام المبني على علم وابتعاده عن صفات كالإسراف. وللعلم، يبتعد علم الاقتصاد عن استخدام تعريف للكفاءة بكلمات مثل "فعل الأحسن". التحليل الاقتصادي يتطلب استخدام عبارات ـ مصطلحات ـ ذات معان منضبطة أي محددة، يمكن التعبير عنها كميا.

باختصار، مطلوب عالميا زيادة قوة البرامج على ضبط الميزانيات وزيادة الرقابة على الأسواق المالية وغير المالية، وتقوية دعم الطاقة الخضراء "النظيفة". هذه الطاقة محل رعاية وتبني بلادنا، بحمد الله، عن علم وفهم.

* نقلاً عن صحيفة "الاقتصادية".