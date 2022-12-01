صفقة بيع أصول "آلافكو".. هل مناسبة حالياً؟

كشف مجلس إدارة شركة آلافكو يوم 30 نوفمبر 2022، عن العرض المقدم من شركة ماكواري الأسترالية لشراء نصف أصول الشركة ونصف ديونها تقريباً، والسؤال هنا: هل الوقت مناسب حالياً للبيع؟ هنا بعض الحقائق والاستنتاجات.

قطاع تأجير الطائرات

تعرضت شركة آلافكو لتأجير الطائرات لخسائر متتالية بسبب أزمة فيروس كورونا. وانخفضت القيمة الدفترية من 319 الى 275 مليون دينار خلال آخر 3 سنوات، وهي خسائر مبررة وأثرت في كل شركات قطاع تأجير الطائرات. لكن الأزمة انتهت، وبدأ الاقتصاد العالمي بالتعافي، وأنتعش قطاع السفر من جديد.

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ويشير الوضع الحالي إلى تحسن وارتفاع في أسعار إيجار الطائرات. ويذكر مقال للكاتبة Leslie Joseph في موقع CNBC بتاريخ 25 أغسطس الماضي، بأن القيمة الإيجارية لطائرة بوينغ 737 ماكس الجديدة قد ارتفعت بنسبة 20% خلال آخر سنتين. وارتفعت القيمة الإيجارية لطائرة ايرباص A312neo بنسبة 14% خلال نفس المدة. ويذكر رئيس مجلس ادارة Airlease بأن نسبة تجديد العقود وصلت إلى 90% وهي في العادة تكون بين 65 و75%؜.

ويذكر الرئيس التنفيذي لشركة Avalon بأنهم يرون نقصاً في الطائرات وطلباً متسارعاً وأعلى من المتوقع في سوق تأجير الطائرات. وهناك تأخير في إنتاج الطائرات حالياً بسبب نقص في إمدادات التيتانيوم العالمية كنتيجة للحرب بين روسيا وأوكرانيا.

توقيت الصفقة

لذلك توفّر هذه المعطيات نظرة على تحسن سوق تأجير الطائرات في الفترة القادمة. وسيكون الوضع شبيها بما حصل في سوق تأجير السيارات عند الانتهاء من أزمة فيروس كورونا. عندما ارتفعت أسعار تأجير السيارات بسبب انتعاش السوق. ومن المعروف أن دورة تصنيع الطائرات تأخذ فترة طويلة للتعافي مما يزيد من أرباح شركات تأجير الطائرات. لهذا فإن توقيت قرار بيع أصول الشركة في وقت زيادة الطلب على هذه الأصول هو أمر مستغرب. وإن عملية بيع نصف اصول الشركة هي أشبه بتصفية الشركة. وليس هناك تبريراً منطقياً بعدم الرغبة في استمرار النشاط في ظل معطيات تحسن السوق بالفترة الحالية. والمفارقة أن الشركة ستحقق خسارة في القيمة الدفترية بقيمة 19 مليون دينار! ولا يوجد سبب منطقي لتحميل المساهمين خسارة في القيمة الدفترية بالفترة الحالية.

الرأي المنصف

وذُكر في الإفصاح المرتبط بالصفقة أن شركة deNovo قدمت تقرير الرأي المنصف أو Fairness Opinion. ويفترض أن يكون هذا التقرير بمثابة ضمان السعر العادل للأصول. إن شركة deNovo لديها خبرة في تقديم الرأي المنصف لكل أنواع الصفقات. لكن يجب النظر لتاريخ الشركات في تقديم رأي منصف لقطاع تأجير الطائرات بسبب خصوصية القطاع. فمن غير الواضح إذا كانت شركة deNovo متخصصة في قطاع تأجير الطائرات. لذلك لا يجب الاعتداد برأي الشركة إذا لم تكن متخصصة في هذا القطاع.

وينظر تقرير الرأي المنصف بطبيعته إلى الوضع اللحظي في حالة تمت الصفقة الآن. لكن لا يوفر التقرير أي نظرة على مستقبل القطاع. وهو ما يجب على مجلس الإدارة الانتباه له. وأهم نقطة تحدد قوة تقرير الرأي المنصف هو من يدفع تكاليفه. كان يجب على مجلس الإدارة الإفصاح عن الجهة التي تدفع تكاليف الرأي المنصف. وهل تعتمد التكاليف على حدوث الصفقة من عدمها. لذلك يجب على المساهمين طلب هذه المعلومات من مجلس الإدارة.

مصلحة أكبر الدائنين

وذُكر في نفس الإفصاح عن عرض شركة ماكواري أن مجلس إدارة شركة الافكو سينظر في إمكانية سداد التمويلات غير المضمونة وتوزيع أرباح. وتمثل حصة بيت التمويل الكويتي نسبة 45%؜ من جميع أسهم شركة الافكو. وقيمتها بتاريخ الإفصاح هي 80 مليون دينار. ويطالب بيت التمويل نفسه شركة الافكو بتسهيلات تمويل إسلامي بقيمة 141 مليون دينار. ويمثل بيت التمويل في مجلس إدارة الافكو عضوين من أصل 7 أعضاء. لذلك هناك مصلحتان لبيت التمويل. المصلحة الأكبر لبيت التمويل هي في موضوع التمويل المقدم لشركة الافكو. والمصلحة الأصغر هي مصلحته في ملكية الشركة. لذلك هناك تساؤل إذا كان ممثلو بيت التمويل يؤيدون التوجه نحو بيع الأصول لسداد التمويلات.

هيئة سوق المال

وهناك دور محوري لهيئة سوق المال في هذا النوع من الصفقات الذي قد يفيد مساهمي الأغلبية على حساب مساهمي الأقلية. وتنص المادة 73 من قانون رقم 7 لسنة 2010 بشأن انشاء هيئة أسواق المال على أنه "يجوز لأي حملة الأسهم (الذين يملكون بين 5% و30%؜) الاعتراض على قرارات الجمعيات العمومية إذا كان من شأن هذه القرارات الإضرار بحقوق الأقلية. وله حق التظلم خلال 15 يوماً من تاريخ إصدار القرار المعترض عليه. وللهيئة إلغاء قرار الجمعية العمومية إذا ثبت الضرر."

شركة الخليج للاستثمار

ويفترض على مجلس إدارة الشركة النظر بجدية لتحقيق أفضل عائد للمساهمين، وبناء على المعطيات أعلاه، إلغاء قرار بيع أصول الشركة في الوقت الحالي. لأنه من المرجح أن ترتفع قيمة الأصول وتحقيق إيرادات تأجيرية أعلى بسبب تأخر تصنيع الطائرات. ومن الضروري التأني لتفادي خسائر محققة في فترة انتعاش سوق تأجير الطائرات.

ومن المفترض أن أعضاء مجلس الإدارة الممثلين لبيت التمويل الكويتي، وهو الدائن الأكبر للشركة كما ذكرنا، عدم المشاركة في التصويت على القرار. لأن لديهم تضارب مصالح يتمثل في الرغبة في سداد ديون بقيمة 141 مليون دينار على حساب أرباح مستقبلية تستحق لمساهمي الشركة. ويفترض على صغار المساهمين مثل شركة الخليج للاستثمار بحصة 14% مناقشة الصفقة عن طريق ممثليهم في مجلس الإدارة بناء على الحقائق. وهناك عضوان يمثلان شركة الخليج للاستثمار من أصل 7 أعضاء.

ويفترض أيضاً على شركة الخليج للاستثمار ومؤسسة الخطوط الجوية الكويتية (9.8%؜) و المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية (8.5%؜) بحث هذه الحقائق والاعتراض على الصفقة في وقت الجمعية العمومية إذا لم يكن هناك مصلحة في البيع. ثم التظلم لدى هيئة سوق المال خلال 15 يوما من قرار الجمعية العامة حسب المادة 73 بسبب تحقيق هذ الصفقة ضررا وخسارة بقيمة 19 مليون دينار للمساهمين.

تنويه.. يملك الكاتب أسهماً في شركة آلافكو لتأجير الطائرات، لذا وجهة نظره تعبّر عنه كمالك أيضاً.

*خاص