هل ستنجو العملات المشفرة؟ «1 من 2»

يبدو أن الانهيار الملحمي لإمبراطورية العملات المشفرة التي يمتلكها سام بانكمان فرايد "بورصة العملات المشفرة FTX"، التي تبلغ قيمتها 32 مليار دولار، ستصبح واحدة من أعظم الكوارث المالية في التاريخ. ومع القصص المملوءة بالمشاهير والسياسيين والجنس والمخدرات، يبدو المستقبل مشرقا لمنتجي الأفلام الروائية والوثائقية. لكن في إعادة صياغة تعبير الكاتب الأمريكي مارك توين، فإن الشائعات حول انهيار العملات المشفرة نفسها مبالغ فيها إلى حد كبير.

صحيح أن فقدان الثقة "بمنصات تبادل العملات المشفرة" مثل FTX - التي تعد في الأساس هيئات مالية وسيطة للعملات المشفرة- يعني بالتأكيد انخفاضا حادا مستداما في أسعار الأصول الأساسية. تتم الأغلبية العظمى من معاملات بيتكوين "خارج السلسلة" على تلك المنصات، وليس في منصة بيتكوين المبنية على تقنية البلوك تشين نفسها. تعمل هذه المنصات كهيئات مالية وسيطة وهي أكثر ملاءمة إلى حد كبير، وتتطلب استخداما أقل تعقيدا، ولا تستهلك قدرا كبيرا من الطاقة.

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كان صعود منصات تبادل العملات المشفرة عاملا رئيسا في زيادة قيمة العملات المشفرة، وستؤدي الإجراءات التنظيمية الصارمة إلى خفض قيمة الرموز الأساسية. ووفقا لذلك، انخفضت أسعار بيتكوين وإيثريوم.

لكن مجرد تعديل الأسعار ليس نهاية العالم. السؤال المناسب هو ما إذا كانت جماعات الضغط الداعمة للعملات المشفرة قادرة على احتواء الضرر؟ حتى الآن، كانت أموالها تتضاعف بأحجام كبيرة، وبحسب ما ورد، قدم بانكمان فرايد 40 مليون دولار لدعم الديمقراطيين في الولايات المتحدة، وذكرت التقارير أن زميله في بورصة العملات المشفرة ريان سلامة قدم 23 مليون دولار للجمهوريين.

ساعد هذا الكرم بلا شك على إقناع الهيئات التنظيمية في مختلف أنحاء العالم باتباع نهج الانتظار والترقب في التعامل مع تنظيم العملات المشفرة، حتى لا يتم اعتبارها عائقا أمام الابتكار. حسنا، لقد انتظروا بالفعل، وبعد انهيار منصة تداول العملات المشفرة FTX، يبقى فقط أن نأمل أن يكونوا قد أدركوا الحقيقة.

لكن ما القرار الذي سيتخذونه؟ على الأرجح، سيقومون بإجراء تحسينات على تنظيم البورصات المركزية - الشركات التي تساعد الأفراد على الاحتفاظ بالعملات المشفرة "خارج السلسلة" وتداولها. بغض النظر عما يفكر فيه المرء بشأن مستقبل العملات المشفرة، فمن المدهش أن منصات العملات المشفرة الوسيطة التي تبلغ قيمتها مليارات الدولارات لم تكن خاضعة لمتطلبات المحاسبة المعتادة.

وبطبيعة الحال، ستواجه الشركات تكاليف الامتثال، لكن التنظيم الفاعل يمكن أن يعيد الثقة، ما يعود بالفائدة على الشركات التي تهدف إلى العمل بأمانة، التي تشكل بلا شك الأغلبية، على الأقل من حيث الحجم الإجمالي. قد تؤدي زيادة الثقة بالبورصات المتبقية إلى ارتفاع قيمة العملات المشفرة، على الرغم من أن كثيرا سيعتمد على مدى تقويض المطالب التنظيمية للطلب في نهاية المطاف، ولا سيما فيما يتعلق بتحديد المشاركين.

بعد كل شيء، قد تكون المعاملات الرئيسة التي يتم إجراؤها حاليا باستخدام العملات المشفرة هي التحويلات من الدول الغنية إلى الاقتصادات النامية والأسواق الناشئة، وهروب رأس المال في الاتجاه الآخر. في كلتا الحالتين، فإن رغبة المشاركين في تجنب ضوابط الصرف والضرائب تعطي قيمة أكبر لإخفاء الهوية.

من ناحية أخرى، جادل فيتاليك بوتيرين، المؤسس المشارك لمنصة إيثيروم المبنية على تقنية بلوك تشين وأحد المفكرين الأكثر تأثيرا في صناعة التشفير، بأن الدرس الحقيقي من انهيار بورصة العملات المشفرة FTX يتمثل في حاجة العملة المشفرة إلى العودة إلى جذورها اللامركزية... يتبع.

*نقلا عم صحيفة "الاقتصادية".