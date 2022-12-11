استراتيجيات لاستقطاب شركات التقنية المالية إلى السوق السعودي

يشهد قطاع التقنية المالية في المملكة زخماً كبيراً، ونود في هذه المقال تسليط الضوء على أهم الأحداث بهذا القطاع المالي الهام لا سيما أنه أصبح أحد ركائز برنامج تطوير القطاع المالي- أحد برامج رؤية المملكة 2030.

أولاً، تعد المملكة العربية السعودية أكبر سوق في دول مجلس التعاون الخليجي، وتمثل ما يقرب من 50% من الناتج المحلي الإجمالي للمنطقة، ومن المتوقع أن يكون الاقتصاد السعودي أسرع الاقتصادات نمواً في العالم لعام 2022م -حسب توقعات صندوق النقد الدولي-، و65% من سكان المملكة تقل أعمارهم عن 35 عاماً، ولديها أكبر تعداد سكاني من الشباب. وعلاوة على ذلك، يتمتع شباب المملكة بالمهارة والبراعة في الأمور المتعلقة بالتقنية ويتبنون بشكل كبير وسائل التواصل الاجتماعي والتقنيات الجديدة.

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ثانياً، يتمتع سكان المملكة البالغ عددهم نحو 35 مليون نسمة بواحد من أعلى معدلات تبني التقنية المالية في المنطقة . ووفقاً لنتائج "المسح الوطني للتقنية المالية" لـ "فنتك السعودية"، فإن 74% من الأفراد لديهم خبرة في استخدام حل واحد على الأقل من حلول التقنية المالية، وقد قفزت قيم معاملات التكنولوجيا المالية بأكثر من 18% بين عامي 2017 و2019 على أساس سنوي، لتصل إلى أكثر من 20 مليار دولار في عام 2019، ومن المتوقع أن يتجاوز حاجز 33 مليار دولار في عام 2023.



ثالثاً، لكنه الأكثر أهمية، أعلنت الحكومة السعودية مؤخراً عن خطط لمضاعفة عدد شركات التكنولوجيا المالية في المملكة بمقدار ثلاثة أضعاف بحلول عام 2025 في إطار استراتيجية وطنية جديدة بهدف تحويل الرياض إلى عاصمة عالمية للتقنية المالية تتنافس جنباً إلى جنب مع لندن وسنغافورة . وتسعى الاستراتيجية إلى زيادة مساهمة قطاع التقنية المالية في الناتج المحلي الإجمالي إلى 4,5 مليار ريال سعودي (1,2 مليار دولار) واستحداث ما يقرب من 6000 فرصة عمل بحلول عام 2025. بالإضافة إلى ذلك، تهدف الاستراتيجية إلى زيادة حصة المعاملات الرقمية غير النقدية إلى 70% بحلول عام 2025 .

وتعتبر استراتيجية التقنية المالية إحدى الركائز الجديدة ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لبرنامج تطوير القطاع المالي، وتعد إضافة استراتيجية مالية مستقلة مؤشراً صريحاً على ثقل وأهمية التقنية المالية للحكومة من منظور استراتيجي وتعزيزاً لمكانتها.

إن إضافة ركيزة خاصة بالتقنية المالية إلى الرؤية الوطنية السعودية تسهم في تعزيز هدف المملكة المتمثل في تنويع اقتصادها بعيداً عن النفط وتوسيع نطاق قطاعها المالي لبناء وتنمية تدفقات وإيرادات جديدة، وتحفيز الاستثمار الأجنبي.

لقد شهد قطاع التقنية المالية عالمياً معدلات عالية في النمو لا سيما في استثمار رأس المال. وبلغ الرقم القياسي السنوي السابق لنشاط هذه المشاريع الاستثمارية العالمية في مجال التقنية المالية 53 مليار دولار في عام 2018 . وقد تجاوز حجم هذا النشاط بالفعل حاجز 80 مليار دولار في عام 2021 .

أما هنا في المملكة، فقد جذب قطاع التقنية المالية ما يقرب من 157,2 مليون دولار من الاستثمارات في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2021، بارتفاع مذهل من 7,8 مليون دولار في عام 2020. وفي عام 2022، شهد نفس القطاع تمويلاً قياسياً بقيمة 584 مليون دولار في النصف الأول، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة بنسبة 244% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. وكانت التقنية المالية أيضاً هي القطاع المفضل من حيث عدد الصفقات في المملكة، حيث استأثرت بنسبة 22% من إجمالي المعاملات خلال الأشهر الستة الأولى من 2022.

ومن واقع خبرتي كموظف سابق في البنك المركزي السعودي وأحد الأعضاء الناشطين في قطاع التقنية المالية، فإنني لم أشهد بعد خطة تنفيذ أكثر وضوحاً وطموحاً بأهداف استراتيجية محددة لقطاع التقنية المالية كما تلك التي تم إصدارها مؤخراً في المملكة، ففي الوقت الذي تقوم فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم بدعم قطاعات التقنية المالية، فإن معظم الرؤى الوطنية تحمل في طياتها استراتيجيات طموحة لكنها تفتقر إلى أهداف محددة.

وفي المملكة، تم وضع أهداف محددة وطموحة للخطة لتنتقل وتتحول إلى كيانات عامة مختلفة، لا سيما من خلال تمكين المؤسسات المالية من دعم نمو القطاع الخاص وجذب الاستثمار الأجنبي وتعزيز أسواق رأس المال.

وعلى الرغم من إضافة استراتيجية التقنية المالية كركيزة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي، إلا إنني لا أرى في ذلك استراتيجية للنمو الرأسي على مستوى القطاع فحسب، بل استراتيجية للنمو الأفقي والتقاطع مع قطاعات أخرى.

هذه الاستراتيجية، التي تم تصميمها بالتعاون بين البنك المركزي السعودي (ساما)، وهيئة السوق المالية، ووزارة المالية، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة الاستثمار، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "منشآت"، و"فنتك السعودية"، تهدف إلى إبراز الهوية السعودية عالمياً، وتعزيز الإطار التنظيمي، ودعم القطاع، وتطوير المواهب المحلية، وتطوير البنية التحتية التقنية، وتعزيز التعاون على المستويين المحلي والعالمي.

بالنسبة لي، هذا يعني أنه يمكننا توقّع تغييرات كبيرة في العمليات والإجراءات واللوائح لاستقطاب شركات التقنية المالية الأجنبية وكذلك تشجيع إنشاء شركات محلية بنماذج تجارية مختلفة إبداعية.

ويعني ذلك أيضاً أننا سنشهد تعاوناً وثيقاً بين قطاعات مختلفة، بما يخلق ديناميكية ومرونة وسرعة كبيرة لدى الحكومة. في الواقع، بدأنا نحن كسعوديين، نشعر ونعيش التغييرات الإيجابية التي تقوم بها الحكومة بوتيرة سريعة جداً. وستكون استراتيجية التقنية المالية عاملاً أساسياً أيضاً لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي الشامل في البلاد.

وعلى الصعيد العالمي، أدت عملية التحول الرقمي المتسارعة التي ساهمت فيها الجائحة إلى زيادة الطلب الهائل على حلول التقنية المالية ورفع حصتها السوقية.

سيساهم تطوير الخدمات والحلول المالية القائمة على التكنولوجيا في تمكين قطاعات أخرى في المملكة بما في ذلك البيع مثل قطاعات التجزئة والسياحة والترفيه والعقارات. ومن المتوقع أن يساهم الابتكار في هذه القطاعات في زيادة حجم الأصول المدارة لتصل إلى 50% بحلول عام 2030 .

وفي الوقت نفسه، ساعدت البيئة التجريبية التنظيمية للبنك المركزي السعودي ومختبر التقنية المالية التابع لهيئة السوق المالية، وإصدار اللوائح الخاصة لعدد من أنشطة التقنية المالية المختلفة، على تعزيز الثقة بين المستثمرين لتخصيص المزيد من الأموال لشركات التقنية المالية.

مع وضع كل هذه العناصر في الاعتبار ومراعاة الوتيرة السريعة التي تدعم بها المملكة قطاع التكنولوجيا المالية، فلا شك أن السعودية تتقدم بخطى واثقة لتصبح مركزاً عالمياً للتقنية المالية.

وتجدر الإشارة أنه مع إطلاق التقنية المالية مزايا اقتصادية هائلة، سيتم وضع الاقتصاد السعودي على مسار معدلات نمو أعلى، مع استحداث فرص عمل جديدة، والمساهمة في رفع جودة الحياة، بالإضافة إلى تمكين المملكة من تحقيق قفزة نوعية كبيرة نحو مستقبل التقنية المالية في وقت قياسي مقارنة بغيرها من الدول الأخرى.

*خاص