البطاقات التجارية.. فرصة سانحة في السوق السعودي بقيمة 40 مليار دولار

أشار استطلاع للرأي أجري في سنغافورة عام 2019 إلى أن واحداً من أصل خمسة مشاركين في الاستطلاع يفضل الذهاب إلى طبيب الأسنان على أن يقوم بإتمام تقرير للنفقات والمصروفات، وأنا على يقين من أن معظمنا هنا في المنطقة يمكنهم إدراك الصلة بين هذه المقارنة.

إن كان قد سبق لك وأن جلست على مكتبك تعمل حتى ساعة متأخرة من الليل في نهاية الشهر لتجميع وتعبئة بيانات النفقات على ملف إكسل أو لصقها على كم هائل من الإيصالات والفواتير، فلا شك أنك حينها قد شعرت بهذا الشعور المؤلم.

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على الرغم من العيش في عصر المدفوعات الرقمية، إلا أن عدداً هائلاً من الشركات الكبيرة في منطقتنا لا تزال تعتمد على هذا النظام اليدوي المرهق، حيث تواصل تحصيل الأموال والشيكات وإجراء التحويلات الإلكترونية لمعظم المعاملات التجارية، مثل السفر بغرض ممارسة الأعمال، والمصاريف النثرية، وأنشطة الشراء، بدلاً من استخدام بطاقات الدفع التجارية.

وفي المملكة العربية السعودية، على وجه الخصوص، لا تزال البطاقات التجارية غير مستغلة إلى حد كبير، مما يؤدي إلى زيادة النفقات على معظم المؤسسات. وعلى الرغم من محاولة البنوك عدة مرات خلال العقد الماضي، إلا أن هذا المفهوم لم ينطلق تماماً في المملكة، ويرجع ذلك أساساً إلى المشكلات التشغيلية ومحدودية العروض الرقمية وعدم وضعها في مكانها الصحيح لتحقيق الهدف المرجو منها.

تقوم بطاقة الدفع التجارية بجمع نفقات الأعمال المختلفة في منصة دفع واحدة لمراقبة المعاملات بسهولة وتسوية المدفوعات عبر الإنترنت. ويسهم ذلك في تبسيط العمليات بما يمنح الشركات سيطرة أكبر على حدود الإنفاق والشراء للموظفين بناءً على الأقدمية والمنصب الوظيفي، والأهم من ذلك، تقليل المخاطر المالية.



وتمثل البطاقات التجارية أيضاً خيارات تمويل للشركات من خلال سهولة الوصول إلى رأس المال، إلى جانب الوصول إلى مكافآت البطاقات ونقاط الولاء والمزايا.



ويختلف التعامل مع البطاقات التجارية عن مجال تجارة التجزئة خلال اليوم، من ناحية تقديم الخدمة، والخدمات المصاحبة لها وكذلك خدمة العملاء، حيث تقوم بعض مراكز الاتصال التابعة لبعض البنوك بمعاملة عملائها من الشركات مثل العملاء الأفراد في مجال التجزئة، وهو الأمر الذي لا يرضي بطبيعة الحال فئة الرؤساء التنفيذيين أو من في حكمهم في هذه الشركات.



حدثني أحد الزملاء من المسؤولين المصرفيين أن رئيساً تنفيذياً لإحدى الشركات لم تعمل بطاقته في أحد الفنادق، وعندما تمت مكالمة البنك فقد استغرق وقت الانتظار لأكثر من 20 دقيقة، ثم طُلبت منه تفاصيل إدارية لا ترتقي لمستوى الرئيس التنفيذي كجزء من عملية التحقق، وهو بالتأكيد أمر غير مناسب لأحد قادة الأعمال الذي ينفق مبالغ كبيرة على مستوى العالم.



ولكن مع تحول المزيد من الشركات نحو المدفوعات الرقمية في المملكة، ودخول المزيد من الشركات الأجنبية التي اعتادت بالفعل على الإنفاق من خلال بطاقات الشركات إلى سوقنا، ستكون هنالك حاجة لتلبية هذا الطلب الهائل.



وتحظى البنوك وشركات التكنولوجيا المالية بفرصة كبيرة في هذا المجال لأن البطاقة التجارية تقع في صميم عملية التحول الرقمي في التعامل بين الشركات. ويمكن أن تتوقع البنوك أن ترى طلباً كبيراً على جميع أنواع البطاقات التجارية لتلبية عمليات إنفاق الشركات والمصروفات النثرية والمشتريات، وما إلى ذلك في السنوات المقبلة، حيث تستمر الشركات في التحول إلى عمليات إدارة للنفقات أكثر كفاءة وسهولة وخالية من المتاعب. ويتضح حجم هذه الفرصة المتاحة في قيمة ونمو حجم المعاملات التجارية على مستوى العالم.



في تقرير للمدفوعات العالمية، قدّرت شركة "ماكنزي آند كومباني" قيم المعاملات العالمية، وهي المبالغ التي يتم تحويلها بين الأطراف المعنية، بمبلغ 816 تريليون دولار، منها أكثر من 85% أو 705 تريليونات دولار، معاملات تجارية بين الشركات، والتي تشمل المبالغ المدفوعة لشركات أخرى والمدفوعات المتعلقة بمصاريف الموظفين.



من ناحية أخرى، وجد تقرير صادر عن "جونيبر ريسيرش" لعام 2019 أن القيمة السنوية للبطاقات الافتراضية فقط التي تستخدمها الشركات، والتي هي أرقام بطاقات مؤقتة متاحة فقط لمعاملة واحدة أو لفترة محدودة، ستنمو بنسبة 90% خلال السنوات الأربع المقبلة، متجاوزة 1 تريليون دولار بحلول عام 2022.

وقالت شركة "فيوتشر ماركت إنسايتس" في تقرير لها إن حجم المبيعات العالمية لسوق البطاقات الافتراضية في عام 2021 بلغ 338 مليار دولار.

وبنمو متوقع بنسبة 12.2% خلال الفترة من 2022 إلى 2032، من المتوقع أن يصل حجم السوق العالمي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2032.

ووجدت دراسة لـ "فيزا" حول "فرص المدفوعات التجارية" أنه خارج فئات النفقات مثل السفر والترفيه والنفقات المتعلقة بالتزود بالوقود، ترى منطقتنا حالياً أن البطاقات تستحوذ على أقل من 20% من إجمالي نفقات الشركات.

وتتنافس البنوك منذ عقود على تقديم خدماتها للعملاء من الأفراد وأصبحت المنافسة فيه عالية جداً. ومع ذلك، لا يزال سوق البطاقات التجارية غير مستغل نسبياً، ويحظى بمجالات جديدة لنمو الإيرادات. وفي تقديري المتحفظ، فإن حجم سوق البطاقات التجارية في المملكة يزيد عن 40 مليار دولار (نحو 150 مليار ريال سعودي)، وهي فرصة لم تستغلها البنوك بعد.

وسيكون هذا النمو مدفوعاً بالزيادة في عدد الشركات الجديدة، بما في ذلك الشركات التي يقوم بتأسيسها رواد الأعمال والاستثمار الأجنبي المباشر، مدفوعة بالنمو الإيجابي للاقتصاد السعودي الذي أكده مؤخراً صندوق النقد الدولي وتوقعه بأن يكون الاقتصاد الأسرع نمواً بين كبرى الاقتصادات العالمية في عام 2022.

بالإضافة إلى ذلك، شهدنا نمواً هائلاً في أعقاب توجه الشركات الأجنبية مؤخراً لنقل مكاتبها الإقليمية إلى المملكة من خلال إصدار أكثر من 9700 ترخيص استثمار أجنبي جديد في النصف الأول من العام الجاري، وهو رقم أعلى بكثير مقارنة بالسنوات الست السابقة. كما يؤكد اجتماع هذه العوامل أن النمو في أعمال الشركات متوقع وسيظل كبيراً.

والأهم من ذلك أيضاً، أن إدخال البطاقات التجارية من شأنه مساعدة الموظفين على التركيز على الأشياء ذات الأولوية العالية، كإدارة الأعمال وتنميتها، بدلاً من الخوض في تلال من الإيصالات المكدسة.