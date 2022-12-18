نظرة على الاقتصاد العالمي و أبرز المحركات الاقتصادية لعام 2023

مع اقترابنا من نهاية العام الحالي تزداد حدة التنبؤات على الشكل الذي سيبدو عليه الاقتصاد العالمي للعام القادم , سيناريوهات مختلفة تعتمد على الافتراضات الخاصة التي تقوم عليها التوقعات حيث أصدر صندوق النقد الدولي في أكتوبر الماضي توقعاته الاقتصادية السنوية التي توقعت نمواً ضعيفاً في جميع أنحاء العالم لعام 2023 مرتكزاً في بناء توقعاته على ثلاث قضايا رئيسية هي:

1- ارتفاع التضخم وقرارات البنك المركزي.

2- الحرب الروسية الأوكرانية والتحالفات الجيوسياسية.

3- الظروف الوبائية وتأثيرها المستمر على سلاسل الامداد.

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أسعار فائدة عالية تحاصر التضخم وتعيق النموالاقتصادي

تسارع الأحداث الوبائية والجيوسياسية خلال العامين الماضيين كان السبب الرئيس في وصول التضخم لمستويات تاريخية حيث أنه بعد التعافي الجزئي من كورونا كان هناك حديث عن مخاطر الركود التضخمي بسبب ارتفاع أسعار المواد الخام والضغط على سلاسل الإنتاج العالمية لكن هذا الخوف كان مؤقتًا ومن المفترض أن يتلاشى بمجرد عودة سلاسل الإمداد إلى درجة ما من الحياة الطبيعية ولكن تغير كل شيء بعد الحرب الروسية الأوكرانية وكان التأثير أكبر بكثير وعلى نطاق أوسع ولفترة أطول.

في حين أن الظروف الجيوسياسية زادت من تعقيدات الوضع التضخمي كان لابد من تحرك الحكومات نحو البنوك المركزية لكبح جماح التضخم بشكل أو بآخر, وكانت النتيجة ارتفاع أسعار الفائدة على السندات الحكومية وارتفاع أكبر في تكاليف الاقتراض للمستهلكين ومؤسسات الأعمال والذي بدوره ساهم في حدوث انخفاضات حادة في أسعار الأسهم على مستوى العالم بسبب تأثير السياسات النقدية على خطط النمو للشركات.

كانت تدخلات البنوك المركزية تسير بشكل متوازي مع تطور الأحداث العالمية خصوصاً الأوضاع في أوكرانيا حيث شهدت أسعار الفائدة ارتفاعات متتالية في فترة قصيرة جدأ مدفوعة بالرؤية النمطية للبنوك المركزية في محاولة لاستشراف كافي لأوضاع الأسواق من خلال تضييق الخناق على مصادر التمويل لتجفيف السيولة النقدية لاحتواء الأزمة, ومن المتوقع أن يؤدي التشديد النقدي والمالي المستمر إلى تخفيف الطلب على السلع الأساسية والطاقة الأمر الذي يقود إلى انخفاض أسعار السلع الأولية من مستوياتها الحالية وقد يدفع أيضا بأسعار الطاقة إلى مستويات أدنى ما لم تطرأ اضطرابات أخرى.

تأمين السلع الأساسية المحرك في تشكيل التحالفات الدولية

تسير الأزمة في أوكرانيا عكس ماخططت له الدول الأوروبية حيث أنه مع مرور الوقت يزداد الضغط الشعبي على حكومات الاتحاد الأوروبي في مشاكل تتعلق بأسعار الطاقة وتضخم السلع الأساسية كما أن تعثر خطط النمو بسبب رفع أسعار الفائدة يؤثر على فرص خلق الوظائف المستقبلية بل ومن المحتمل إلغاء العديد من الوظائف الحالية لتعثر العديد من الشركات بسبب مشاكل تتعلق بالاقتراض الأمرالذي يدفع الشعوب إلى الخروج طلباً بتغيير الكيفية التي تتبعها الحكومات في التعامل مع الأزمة وعليه من المحتمل جداً أن تعيد الدول الأوروبية النظر في موقفها تجاه روسيا قبل تفاقم الأزمة داخلياً.

ومع طول أمد الحرب في أوكرانيا بدأت الدول الأوروبية تنظر لمصالحها بعيداً عن مصلحة الاتحاد ككتلة حيث أن المصالح هي المحرك الأول في تشكيل التحالفات السياسية والتوجهات بشكل عام للعديد من الدول وعليه فإنه من المتوقع ان تتحرك الدول في تشكيل تحالفاتها وفق ماتقتضيه حاجتها في الفترة القادمة خصوصاً وان بعض الدول فقدت الثقة بأهم الحلفاء "الولايات المتحدة" التي استغلت أزمة نقص الغاز في أوروبا ورفعت أسعار التوريد إلى مستويات تاريخية.

في الجانب الآخر تلوح في الأفق فرصة انضمام المملكة العربية السعودية لمجموعة بريكس التحالف الذي يضم الدول الأسرع نموأ في الاقتصاد العالمي وتكمن أهمية انضمام الممكلة للمجموعة في اكمال سلسلة القيمة لاقتصاد المجموعة المتمثل بتأمين المواد الهيدروكربونية لضمان استدامة أعمال دول التحالف ونمو اقتصاداتها.

إجراءات احترازية صارمة لمواجهة ظروف وبائية محتملة

العديد من الدلائل على أن القيود الوبائية آخذة في التراجع حتى وإن لم تكن قد عادت تمامًا إلى الوضع الطبيعي الذي كانت عليه قبل الجائحة إلا أن أسعار الشحن البحري انخفضت بشكل كبير عما كانت عليه قبل نحو عام من الآن كما أن العديد من الدراسات الاستقصائية تشير إلى تحسن كبير في التصنيع وفي أوقات التسليم على وجه الخصوص.

لا شك أن تخفيف القيود المرتبطة بالوباء في معظم الأسواق يعمل على تحسين تدفق السلع الأمر الذي يدفع الحركة التجارية داخل تلك الأسواق ويبقى الاستثناء الوحيد هو سياسة الصين بعدم التسامح مطلقًا في تطبيق الإجراءات الإحترازية تحسباً لأي ظروف وبائية محتملة كما أنها أبدت صرامة شديدة في تطبيق القيود عند أي إشارة لوجود حالات مؤكدة مايسبب حالة من عدم اليقين للشركات التي تعتمد على التصنيع الصيني والتي تبقى متيقظة لأي إشارات وبائية محتملة.

تتفاوت التوقعات لمستقبل الاقتصاد العالمي وتبقى جميع السيناريوهات محتملة في الوقت الذي يعيش فيه العالم حالة متقدمة جداً من الترابط الاقتصادي لم يسبق له مثيل حيث أن تطور الأعمال اللوجستية التي تربط سلاسل الإمداد وتعدد الأدوات المالية والتقنية المتداولة عالمياً زادت من وتيرة التعاون التجاري وانفتاح الأسواق على بعضها إلا أن هذه الحالة المتقدمة من الترابط بين الأسواق لها آثارها السلبية الفتاكة في الظروف غير الطبيعية، فالمحركات الاقتصادية سريعة ومتغيرة وفي فترة قصيرة جداً تحولت من العوامل الوبائية إلى العوامل الجيوسياسية وفي كل أحوالها أثرت بشكل كبير على نمو الاقتصاد العالمي.