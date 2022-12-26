اسعار النفط عام 2022 وتوقعات عام 2023

أيام قليلة وينتهي عام 2022 وبمستويات أسعار نفط ترجع حيث بدأ العام، فسعر خام برنت كان حول حاجز الثمانين دولار مطلع العام، أما متوسط السعر للعام عند نحو 103 دولار فهو الأعلى منذ عام 2013، وفي شهر مارس هذا العام صعد سعر خام برنت إلى ذروته عند 128 دولار بتقلبات تصل الى 50 دولار، الاعلى منذ الأزمة المالية عام 2008.

في أوائل عام 2022، وبالرغم من الأزمة الروسية الأوكرانية التي عززت الاتجاه التصاعدي للأسعار، استمر العالم كالعادة في الاعتماد على جهود تحالف "أوبك بلس" لتحقيق الاستقرار في السوق، الذي وقف بثبات ولم يتأثر هبوطاً بأكبر سحب في التاريخ من المخزونات الاحتياطية SPR لاقتصادات دول منظمة التعاون الاقتصادي OECD التي لم تنجح في إحداث أي ضغط هبوطي على الأسعار أو ديناميكية السوق أو حتى في التعويض عن النفط الروسي والذي استمر في التوجه إلى الأسواق الآسيوية.

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لكن ظلت محاولة الضغط الهبوطي على أسعار النفط ضمن الإشارات التي تسببت في تناقض المشاعر المرتبطة باحتمالية التباطؤ الاقتصادي العالمي، وبالتالي واجهت أسواق العقود الآجلة نقص حاد في السيولة، تخفيض الإنتاج 2 مليون برميل يوميا من منتجي "أوبك بلس" أيدته إدارة معلومات الطاقة الأميركية EIA بشكل غير مباشر عندما خفضت توقعات الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار مليون برميل يوميا إلى 100.82 مليون برميل يوميا، وتوقعت أن يستقر إنتاج النفط العالمي عند متوسط 101.1 مليون برميل في اليوم.

ولكن يبقى السؤال المطروح هنا وهو ماذا عن الأسعار في عام 2023؟

مازال السوق يتساءل عن إمكانية قدرة الاضطرابات في العرض أن تعوض توقعات نمو الطلب الضعيفة على النفط، كما أن في الوقت الذي تُحدّد فيه مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي وضع سقف لسعر النفط الروسي لإحداث فوضى في السوق، فإن استراتيجية إنتاج "أوبك بلس" لا تعمل على المدى القصير ولا تتحكم في أسعار النفط ولا يستهدفون أي سقف سعري، وإنما توازن العرض والطلب لتحقيق الاستقرار في الاقتصاد العالمي، ومع ذلك هناك تعاطي مضلّل لمعنويات السوق للضغط على أسعار النفط في الوقت الذي لاتزال عند قرابة اقل مستوياتها من عام.

ومن ناحية أخرى، لا يمكن إهمال عدة حقائق مثل ارتفاع أسعار الفحم بنحو 300 % - وصلت إلى مستويات قياسية، وأسعار الغاز الطبيعي حول العالم تعادل أكثر من 300 دولار للبرميل، كما يبلغ السعر الحالي لجالون الديزل في الولايات المتحدة حوالي 4.6 دولارات للغالون، أي ما يعادل 193 دولار للبرميل، بينما لا تتجاوز أسعار المنتجات المكررة البترولية في كثير من الأحيان 20% من سعر برميل النفط. ومن ثم، فإن الاتحاد الأوروبي يكسب الكثير من الأموال من ضرائب الطاقة أكثر مما يجني منتجو النفط.

في المجمل، شهدت أسواق النفط عام 2022 ضبابية شديدة وإشارات متضاربة، مما أعاق أنشطة المتداولين والمضاربين في أسواق النفط الآجلة، كما هيمنت الشكوك على التوقعات قصيرة المدى وتسببت في انفصالها عن أسواق النفط المادية (الفورية) وتراجع الأسعار دون حاجز ال 100 دولار في النصف الثاني من العام، كنتيجة لحالة عدم اليقين الهائلة التي تفاقمت خاصة مع العقوبات المفروضة على روسيا، وبالإضافة إلى التصاعد الفلكي لأسعار المنتجات البترولية المكررة التي تجاوزت بشكل كبير أسعار النفط الخام.

وستظل محاولات اغتيال منظمة "أوبك" مستمرة في العام الجديد وهي محاولة مستمرة منذ سبعينيات القرن الماضي، وتفاقمت هذا العام بالرغم من النجاح الكبير الذي حققته "أوبك" في امتصاص الصدمات الحادة التي تعرضت لها أسواق النفط حتى قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، إلا أنه من الواضح أن استخدام ورقة تسييس قرارات "أوبك بلس" ستتكثف في العام الجديد وتظل هناك تساؤلات عدة لعام 2023:

* هل معطيات السوق تُحتّم على منتجي "أوبك بلس تعميق تخفيض الإنتاج؟

* هل سترجع أسعار النفط لمستويات فوق المائة دولار؟

* هل سيستمر انفصال أسواق العقود الآجلة عن الأسواق المادية مع تراجع المنحنيات الأمامية؟

* كيف سيؤثر شح الغاز والديزل أثناء ذروة الشتاء على الاتحاد الأوروبي الذي شهد تراجع كبير في إنتاج محطات الطاقة النووية والطاقة من الرياح؟

* كيف ستتأثر تدفقات النفط الروسي إلى آسيا مع استمرار تضييق العقوبات الاقتصادية؟

* هل سيتوقف السحب من المخزونات الاستراتيجية بعد أن وصل إلى مستويات متدنية تاريخيا؟

*خاص