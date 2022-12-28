الاندماج في سلاسل القيمة العالمية

عندما نقول سلسلة القيمة العالمية وسلسلة التوريد العالمية فنحن نشير إلى الأشخاص والأدوار والأنشطة المشاركة في إنتاج السلع والخدمات وما يتخللها من توريد وتوزيع، وإلى أنشطة ما بعد البيع عندما يتعين تنسيق هذه الأنشطة عبر المناطق الجغرافية.

تشبه سلاسل القيمة العالمية سلاسل القيمة على مستوى الصناعة ولكنها تشمل العمليات على المستوى العالمي. وهي أيضاً ظاهرة يتم فيها تقسيم الإنتاج إلى أنشطة ومهام يتم تنفيذها في دول مختلفة. ويمكن القول في أنها امتداد واسع النطاق لتقسيم الأعمال.

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تعبر المنتجات عدة حدود في سلاسل القيمة العالمية في مراحل مختلفة من الإنتاج قبل أن تتحول إلى سلع نهائية. على هذا النحو، غالبًا ما تستخدم التجارة في السلع الوسيطة التي تتطلب مزيدًا من المعالجة وتستخدم كمدخلات للإنتاج، كمقياس بديل لسلاسل القيمة العالمية.

منذ عام 1995م شكلت المصنوعات الوسيطة بشكل ثابت حوالي نصف الصادرات والواردات المصنعة على المستوى العالمي، مما يوفر دليلاً على وجود تجارة سلاسل القيمة العالمية.

وعلى الرغم من المخاطر؛ تمثل سلاسل القيمة العالمية خيارًا جذابًا ومباشرًا نسبيًا للدول التي تسعى إلى التصنيع. بسبب التجزئة الدولية للإنتاج وتفكيك العمليات، لم تعد الدول بحاجة إلى إنشاء منتجات كاملة أو سلاسل قيمة. بدلاً من ذلك، يمكنهم إنشاء صناعات مستهدفة من خلال العمل في مرحلة معينة من الإنتاج على طول سلسلة القيمة التي تناسب مستوى قدرتهم الحالية.

ويساهم الإنتاج من أجل التصدير في النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل وتوليد الدخل وعائدات الضرائب. كما تفتح المشاركة في سلاسل القيمة العالمية فرصًا كبيرة لنقل المعرفة بين الشركات. قد تؤدي عمليات النقل هذه إلى تطوير صناعي، مما يؤدي إلى تحسين جودة المنتج وتسهيل العمليات، وتعزيز المشاركة في الأنشطة ذات القيمة الأعلى في الإنتاج.

لا تؤدي المشاركة في سلاسل القيمة العالمية إلى نتائج إيجابية فحسب. بل تشمل بعض المخاطر، كالانهيار المحتمل في التماسك الاجتماعي، وتأثر حقوق العمل والعمال، والتدهور البيئي، والمخاطر التي لا تقتصر على الدول التي تكون قدراتها الإدارية والتنظيمية ضعيفة. علاوة على ذلك، هناك خطر اتساع الفجوات الاقتصادية بين الدول نتيجة لتقسيم العمل.

قد تجد الدول المشاركة في سلاسل القيمة العالمية نفسها حبيسة أنشطة ذات قيمة مضافة منخفضة على المدى الطويل. وتزيد المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من تعرض الاقتصاد المحلي – وإن لم يكن بالضرورة قدرته على التعامل مع – الصدمات الخارجية.

لذا يجب على الدول التي تقرر البدء في عمل سلاسل القيمة العالمية كوسيلة للنمو والتنمية أن تخطط استراتيجيتها وفقًا لذلك. يمكن تقسيم استراتيجية سلاسل القيمة العالمية إلى ثلاثة مكونات رئيسية. الأول هو السعي إلى الاندماج في سلاسل القيمة العالمية. غالبًا ما يتضمن ذلك تحديد المهام والأنشطة المناسبة داخل الصناعة المستهدفة.

بغض النظر عما إذا كان الاستثمار الأجنبي المباشر يستخدم كوسيلة لتحقيق التكامل في سلاسل القيمة العالمية، يجب أن تكون الدول قد وصلت إلى الحد الأدنى من حيث المهارات والبنية التحتية المحلية للمشاركة في سلاسل القيمة العالمية. يستلزم المكوِّن الثاني تحسين مشاركة الدولة في سلاسل القيمة العالمية بمجرد تحقيق التكامل بنجاح.

ويركز المكون الثالث على متابعة نتائج التنمية المستدامة من المشاركة في سلاسل القيمة العالمية من حيث التوزيع العادل وحماية البيئة. غالبًا ما تكون العلاقات الجديدة في سلسلة التوريد مع شركاء الأعمال الرئيسيين مصحوبة بالابتكار في العمليات والمنتجات، مما يجعل العلاقات التجارية طويلة الأجل محركًا مهمًا لنمو الإنتاجية. إن نقل المعرفة من خلال هذه الروابط لا يفيد الشركات المشاركة فحسب، بل يؤدي أيضًا إلى آثار غير مباشرة.

* نقلا عن صحيفة "مال".