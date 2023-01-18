أسواق الأسهم في 2023.. كيف نتعامل مع التحديات؟! «2 من 2»

تكبدت أسواق المال خسائر حادة في 2022 لعدة أسباب منها تبعات جائحة كورونا والتيسير النقدي من جانب البنوك المركزية، وما لحقه من تأثيرات على الأسواق، إضافة إلى التقلبات الجيوسياسية وعلى رأسها حرب أوكرانيا وتوترات التجارة بين أميركا والصين وتصاعد الخلاف بين بكين وتايبيه.

غالبية هذه الملفات والتحديات لا تزال مستمرة معنا في 2023، وتلقي بظلالها على توقعات أداء الأسهم سواء العالمية أو في منطقة الشرق الأوسط، ما يساهم في رسم صورة ضبابية بمجملها عن الأداء في العام الحالي.

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أحدث هذه التوقعات جاءت من "بنك أوف أميركا"، أمس الثلاثاء حيث كشف مسح أن المستثمرين لا يزالون يشعرون بتشاؤم مفرط تجاه سوق الأسهم الأميركي، وذلك بالرغم من تراجع المخاوف بشأن حدوث ركود اقتصادي من 77% في نوفمبر الماضي إلى نحو 68% حاليا.

كما أن مخصصات المحافظ الاستثمارية تشهد زيادة للوزن النسبي للسيولة النقدية والسندات، على حساب الوزن الخاص بالأسهم، وذلك في أكبر وتيرة منذ أكتوبر 2005.

كل هذا يأخذنا لماهية التحديات التي تواجهها أسواق المال وكيفية التعامل معها.

تشير توقعات مورغان ستانلي وغولدمان ساكس إلى انخفاضات جديدة للأسهم العالمية في النصف الأول من 2023، بسبب تحديات متعلقة بأرباح الشركات وضغط من ضعف النمو الاقتصادي والتضخم المرتفع، واستمرار البنوك المركزية بتشديد السياسات النقدية، هذا إضافة إلى التوترات الجيوسياسية.

هناك عدة طرق لحماية الاستثمارات في أسواق الأسهم، من بينها التنويع الذي يعد من أكثر الطرق فعالية لحماية الاستثمارات سواء في قطاعات وصناعات مختلفة أو حتى البلدان. هذا يساعد على توزيع المخاطر، بحيث لا يكون التأثير كبير من قطاع أو منطقة واحدة، وهذا التنويع يختلف وفقا لظروف كل شخص ودرجة المخاطر التي يمكنها تحملها.

تعتبر الإدارة النشطة مهمة جدا لحماية الاستثمارات في أسواق الأسهم والتي يمكن أن تساعدك مراقبة استثماراتك وتعديلها بانتظام مع البقاء على اطلاع دائم باتجاهات السوق واتخاذ قرارات في الوقت المناسب لحماية المحفظة. كما أن إدارة المخاطر بالشكل المناسب يمكن أن يساعد في تخفيف تأثير هذه التحديات وفي بعض الأحيان يمكن تحويلها إلى فرص، مثل استخدام الأدوات المالية كعقود الخيارات والعقود الآجلة للتحوط من تقلبات السوق.

من المهم أيضا تحديد قدرتك على تحمل الخسائر وما هو الحد المناسب لتقبلها، ووضع أوامر لوقف الخسارة عند مستوى معين بهدف حماية المحفظة. ويجب أن يكون لديك منظور طويل الأجل، لأن أسواق المالي دائما ما تتقلب على المدى القصير، إلا أنها وعلى المدى الطويل تعتبر استثمارات جيدا، ومن خلال الاستثمار طويل الأجل يمكنك التغلب على التقلبات قصيرة الأجل وبما يحقق عوائد جيدة.

يعتبر فهم وتقييم المخاطر مهم جدا، لأن هذا سيقودك إلى فهم درجة المخاطر التي يمكنك تحملها وفقا لظروفك الخاصة.

إضافة إلى كل ذلك، فإنه ووفقا لظروف الاقتصاد العالمي السائدة سيكون من الضروري الاحتفاظ بنسبة كبيرة من السيولة لاقتناص الفرص التي قد تظهر.

ويجب توجيه جزء من المحفظة إلى أسهم الشركات المدرة للتدفقات النقدية إضافة إلى أسهم الطاقة والبتروكيماويات في ظل توقعات بارتفاع الطلب على النفط خاصة من الصين والدول الآسيوية.

*خاص