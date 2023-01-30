من هو الخاسر الأكبر من تدهور أسعار "الغاز"؟

تراجعت أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة لأدنى مستوياتها منذ شهر مايو 2021، وهي مستويات لم نشاهدها حتى من قبل الأزمة الروسية الاوكرانية، انخفاض حاد مفاجئ لأسعار الغاز الطبيعي الى نحو 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية mmBtu، بينما كانت أسعار الغاز عند نحو 9 دولار قبل ستة أشهر، وعند 7 دولار قبل شهرين، انخفاض بنسبة 60% عن مستويات العام الماضي.

انخفض مؤشر الغاز الطبيعي المسال الياباني-الكوري الى 20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية mmBtu، بينما كانت عند 70 دولار قبل 6 أشهر.

مادة اعلانية

الغاز الطبيعي في أوروبا يُسعر بالمعيار الهولندي T.T.F. للعقود الآجلة هبط إلى 20 يورو للميغاواط / ساعة بينما كان عند 96 يورو للميغاواط / ساعة قبل 6 شهور عندما قلصت روسيا صادرات الغاز إلى أوروبا وكانت هناك مخاوف شديدة من نفاد الغاز في القارة هذا الشتاء.

تدهور أسعار الغاز في منتصف الطريق خلال فصل الشتاء جاء بشكل مفاجئ خلاف كل التوقعات بعد الانخفاض الحاد الغير معتاد في الطلب على الغاز في الولايات المتحدة وأوروبا مقارنة بالسنوات السابقة للأسباب التالية:

* السبب الأكبر لتراجع أسعار الغاز هو لأن العرض فاق الطلب بسبب الطقس الدافئ غير العادي هذا الشتاء في أوروبا والذي ساعد في انخفاض الطلب على غاز التدفئة مما ساعد على تراكم المخزونات. أدى الطلب المحدود على التدفئة وارتفاع الأسعار قبل 6 اشهر إلى الحد من استهلاك الغاز.

* بعض الجهود التي تبذلها الأسر والشركات الأوروبية لترشيد استهلاك كميات أقل من الغاز الروسي بتشجيع هدف التخفيض الطوعي بنسبة %15 الذي حدده الاتحاد الأوروبي مسبقا.

* تحاول أوروبا الاعتماد على كميات أقل تدريجياً من الغاز الروسي بعد أن خفضت موسكو صادراتها من خطوط الأنابيب العام الماضي، بينما عزز الاتحاد الأوروبي الواردات من إمدادات الغاز الطبيعي المسال على الأقل بما يكفي للتخزين.

* ضعف الطلب الآسيوي (تعافي الطلب في الصين بعيد عن هذه المعطيات حتى الآن).

* ضعف الطلب الصناعي.

* التحول الجزئي من الغاز إلى الفحم، حيث انخفضت أسعار الغاز في أوروبا بدرجة كافية لإشعال بعض المنافسة بين الغاز والفحم لتوليد الكهرباء، خاصة مع عودة بعض محطات توليد الكهرباء بالفحم للعمل.

أسعار الغاز في الولايات المتحدة أقل مما هي عليه في أوروبا بسبب وفرة الإمدادات المحلية، حيث قفز إنتاج الغاز الأمريكي بنسبة %10 عن العامين الماضيين، كما استجابت حفارات الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة للأسعار المرتفعة العام الماضي، مما رفع الإنتاج إلى مستويات قياسية.

* هل يستمر تدهور أسعار "الغاز" بسبب الشتاء الدافئ وزيادة المعروض؟

لا نستطيع الجزم بأن تنخفض أسعار الغاز أكثر بالرغم من استمرار ارتفاع عدد منصات الحفر بنسبة %40 في الولايات المتحدة مقارنة بالعام الماضي على الرغم من الانخفاض الأخير في الأسعار، وبذلك من المتوقع أن يستمر إنتاج الغاز الأمريكي في الارتفاع إلى مستويات قياسية جديدة خلال العامين المقبلين وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية EIA.

* من الخاسر الأكبر من جراء تدهور أسعار الغاز: الولايات المتحدة الأميركية أم روسيا؟!

انخفاض الأسعار يؤثر في جميع اقتصادات منتجي الغاز الطبيعي والغاز المسال، ولكن قد يكون تأثيره أكبر على من ارتفع انتاجه مع ارتفاع أسعار الغاز في الصيف الماضي، لذلك سيتعين على المنتجين خفض إنتاجهم من الغاز كي تستقر الأسعار لموازنة العرض والطلب، لأنه من اامتوقع المزيد من الصادرات خارج الولايات المتحدة خاصة مع إعادة تشغيل ميناء فريبورت للغاز الطبيعي المسال، حيث لا تزال هناك مخاوف من أن العودة إلى السعة الكاملة لن تأتي إلا بحلول شهر مارس 2023.

* أوروبا كانت محظوظة بشتاء دافئ ولكن هل ينقلب الحظ على أوروبا في أي وقت؟

كانت هناك مخاوف كبيرة جراء الحرب الروسية الأوكرانية في أوائل العام الماضي من أن أوروبا ستشهد نقص حاد في إمدادات الغاز، خاصة وأنها تعتمد على نحو %45 من واردات الغاز لعام 2021 جاءت من روسيا، فحاولت أوروبا ملئ المخزونات قبل الشتاء، ولكن قد يؤدي انقطاع خط الأنابيب من النرويج، أو انخفاض الصادرات الأمريكية بسبب الطقس القاسي إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير، وينقلب الحظ على أوروبا في أي وقت.ستستمر الحرب الروسية الأوكرانية في تقييد إمدادات الغاز الطبيعي (والعديد من السلع الأساسية الأخرى) لفترة من الوقت حتى توفير إمدادات بديلة، لكن الأمر سيستغرق سنوات حتى تحل أوروبا محل الغاز الروسي، لذلك من المرجح أن يظل تقلب الأسعار سمة من سمات السوق حتى حينها.

*خاص