ما العلاقة بين تراجع مخزونات الديزل وتحديد سقف على أسعار المشتقات الروسية؟

بعد قرابة الشهرين على فرض الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع في شهر ديسمبر الماضي سقف لتسعيرة النفط الخام الروسي الذي يُنقل بحراً عند 60 دولار للبرميل، تم الاتفاق مؤخراً على تحديد سقف لأسعار المشتقات البترولية النفطية مثل والديزل ووقود التدفئة ووقود الطائرات التي يتم شحنها بحراً عند 100 دولار، مقابل سقف للمنتجات الأقل جودة عند 45 دولار.

متوسط سعر غالون الديزل مؤخرا في الولايات المتحدة الأميركية عند 4.6 دولار للغالون يُعادل 193 دولار للبرميل، مستقر عند هذا المستوى من قرابة شهرين بينما سجلت أسعار النفط خسائر للأسبوع الثاني على التوالي متأثرة بالمشاعر الهبوطية من أنباء تباطؤ الأنشطة الصناعية.

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عند الإغلاق الأسبوعي، انخفض سعر خام برنت إلى ما دون حاجز ال 80 دولار للبرميل للمرة الأولى منذ شهر تقريبا، كما استمر انخفاض سعر الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة بشكل حاد وأغلق الأسبوع منخفضا عند 2.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية (mmBtu) ، وهو أدنى مستوى منذ شهر أبريل2021، كما انخفض سعر مؤشر اليابان وكوريا للغاز الطبيعي المسال LNG الى 18.37 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

من الواضح أن أسعار النفط والغاز تتعرض لضغوط بسبب التباطؤ في أنشطة التصنيع ونقل البضائع الذي جاء في وقت شهدت مستويات مخزونات منخفضة تاريخيا من الديزل ووقود التدفئة ووقود الطائرات التي ستتعرض لمزيد من الضغط عند إجراء عمليات الصيانة مع نهاية موسم الشتاء، حيث من المتوقع أن تكون الأعلى في خمس سنوات، كما أن مصافي التكرير الأميركية تهدف إلى خفض معدل طاقة التكرير إلى حوالي 85-89% من السعة، مما سيؤدي إلى خفض إمدادات الديزل ووقود الطائرات من أجل ارتفاع هوامش الربح التكريرية.

لانستطيع أن نجزم ولكن قد يكون هناك علاقة واضحة بين ارتفاع أسعار الديزل نتيجة تراجع مستويات المخزونات عالميا لمستويات متدنية تاريخيا من جهة، ومن جهة أخرى بين تحديد سقف لأسعار المشتقات البترولية الروسية بعد أن بات من الواضح فشل فرض سقف لتحديد أسعار النفط الخام الروسي المنقول بحرا قبل شهرين.

هل تتأثر المشتقات البترولية الروسية بسقف الأسعار، بينما لم يتأثر النفط الروسي قبل شهرين بسقف الأسعار من الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع بعد وجد طريقه إلى السوق الآسيوي بسهوله؟

* خاص "العربية"