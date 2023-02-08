ارتفاع تأمين السيارات.. ورسالة جوال حمقاء

أحدهم -هداه الله- جند نفسه وسخر معرفته برقم جوالي لتحويل رسائل (الواتساب) التي يرسلها له بعض من يتعارض ما أكتب مع مصالحهم أو يفضح ممارساتهم الخاطئة ولا يملكون الشجاعة والجرأة للمواجهة بأنفسهم فيطلبون منه إيصال ما يعجزون عن إيصاله من رسائل مسيئة قد تصل حد السب أو الشتم، وقد تكون أقل من ذلك، بعضها ممن يتصدرون (تويتر) بفتاوى طبية ليست من اختصاصهم أو غير مدعومة لا بدراسات ولا أرقام ولا أبحاث فيقول هذا مسرطن وهذا مفيد وذلك يسبب الجلطات ويفتي فيما لا يمت لتخصصه بصلة، ويغرد يوميا عن كل (ترند) من الأمور حتى لو كان في الأحوال الجوية أو الزوجية أو الكروية، المهم أن يذكر اسمه عاجلا غير أجل.

وحقيقة لا أكترث بما يحول لي ذلك الوسيط وإن كنت أشفق على حال الجبناء والإمعة الذي يسمح لهم باستغلاله ولا يصرح لي بمن المرسل، وأتمنى دوما الحوار العلمي والمواجهة، لذا لا أرد على ما يرسل ولا ما يحول، لكن من أعجب ما وردني هو صورة لجدول إحصائيات لتلفيات السيارات والحوادث الجسيمة والإصابات والوفيات بعثها أحدهم لصاحبنا هذا وطلب منه تحويلها لي، مع عبارة تفتقد لذوق والياقة والأدب، ردا على مقالي المنشور في هذه الجريدة الغراء يوم الأربعاء 3 رجب 1444هـ حول الرفع غير المبرر لأسعار وثائق التأمين وتبريره بزيادة أعداد الحوادث المرورية وكان بعنوان (تأمين السيارات والتلاعب بالأرقام و الإحصاءات)، ومصدر الغرابة أن المرسل ومن سياق عبارته البذيئة يعتبرها حجة علي وتؤيد ارتفاع نسب وأرقام الحوادث المرورية، مع أن الأرقام تقول عكس ذلك تماما، فالرقم الذي زاد في عام 2022م عن عامي 2019م و 2021م هو رقم التلفيات، أي تلفيات السيارات وهذه ليست بالضرورة مشمولة بالتأمين الشامل وغير مشمولة إطلاقا بالتأمين ضد الغير، فتلف السيارات قد يكون بسبب السيول وهذا ما حدث فعلا في أواخر عام 2022م ويمكن أن تكون التلفيات لحوادث انقلاب لا طرف ثان فيه أو حوادث جمال أو حريق لخلل ميكانيكي وجميعها لا علاقة للتأمين ضد الغير بها وقد تستثنى من التأمين الشامل حسب الشروط والأحكام.

مادة اعلانية

الأرقام المرتبطة بالتأمين مباشرة هي أرقام الحوادث الجسيمة والإصابات والوفيات وهذه جميعها (وحسب الجدول الذي أرسله والصادر من اللجنة الوزارية للسلامة المرورية) شهدت انخفاضا كبيرا وتنازليا في عام 2021م مقارنة بعام 2019م وانخفضت أكثر في عام 2022م مقارنة بعامي 2019م و 2021م وهذا بفضل الله أولا وأخيرا ثم الحزم في المخالفات، ويفترض وفقا لذلك الانخفاض الكبير (22 ٪) أن تنخفض أسعار التأمين.

تلك الرسالة التي استطيع أن أصفها بالمغالطة والحمقاء تقودنا لسؤال عريض: لماذا رفعت شركات التأمين أسعارها؟! وعلى أي أساس؟! وأين دور الجامعات في دراسة بحثية صريحة لهذا الارتفاع الذي لا يتناسب مع ما نشهده من تطور ورقي ومنطق، دراسة تكشف حقيقة أرباح شركات التأمين.



* نقلا عن صحيفة الرياض*