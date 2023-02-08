السعودية جاذبة للاستثمارات الأجنبية

من الأحداث الاقتصادية الهامة استضافة الرياض مؤتمر الجمعية الدولية لاقتصاديات الطاقة، والذي يُعقد في منطقة الشرق الأوسط لأول مرة بمشاركة خبراء الطاقة والأكاديميين وصناع السياسات من جميع أنحاء العالم. هكذا تدعم السعودية تقنيات الطاقة، وتعزز مكانتها بصفتها من الاقتصادات الكبرى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثم جاء ترخيص البنك المركزي السعودي لشركة سيجنا وورلد وايد انشورنس الأمريكية، المختصة بممارسة نشاط التأمين الصحي كأول فرع لشركة تأمين أجنبية في المملكة. جاء هذا التطور الهام نتيجة نجاح البنك المركزي السعودي بتعزيز الشفافية وتطوير الإجراءات في عدة مجالات هامة.

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من الشواهد الإيجابية الأخرى صعود الاستثمار الأجنبي في السعودية بنهاية الربع الثالث 2022 إلى 2,429.7 مليارات ريال (647.56 مليار دولار) بنسبة زيادة 2% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021. كذلك ارتفعت قيمة الصفقات العقارية في السعودية عام 2022 بنسبة 6.6% مقارنة بالعام 2021، تزامناً مع ارتفاع جودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وها هي الشركات العالمية الكبرى تساهم أيضاً في التطورات الاقتصادية الأخيرة في السعودية. شركة Microsoft تستثمر مليار دولار في سحابة عالمية فائقة النطاق في المملكة، وشركة Oracle تضيف مليار دولار لتوسيع أعمالها في عدد من مناطق المملكة، بالإضافة إلى استثمار شركة HUAWEI في عروض جديدة في المملكة بقيمة 400 مليون دولار، وإنشاء منطقة لخدمات شركة Zoom في المملكة بالشراكة مع أرامكو باستثمارات تبلغ 434 مليون دولار، إلى جانب استثمارات عالمية بـ 4.5 مليارات دولار في مجالات متعددة.

آخر الكلام. لابد وأن التطورات الإيجابية الإقتصادية الأخيرة في السعودية دفعت رئيس هونغ كونغ التنفيذي، جون لي، لإقناع شركة أرامكو السعودية لإدراج ثانوي بالمركز المالي الآسيوي. إذا تمت هذه الشراكة المحتملة، فهذه تطورات هامة لاقتصاد البلدين.



* نقلا عن صحيفة مال*