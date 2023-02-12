دوافع خفض الإنتاج الروسي تشغيلية أم سياسية؟

أعلنت روسيا خفض طوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا في شهر مارس 2023 من غير تحديد المدة، تُضاف إلى خفض "أوبك بلس" السابق ليصل مجموع تخفيض إنتاج التحالف إلى 2.5 مليون برميل يوميا.

قد يكون هذا أول خفض طوعي خارج توافق تحالف أوبك بلس، حيث كان التخفيض الطوعي لإنتاج المملكة العربية السعودية في منتصف عام 2020 بمقدار مليون برميل يوميا إضافية، والذي كان يهدف لتوازن السوق بعد تداعيات الجائحة على الطلب، وتم تعميق إنتاج المملكة ضمن توافق كامل مع أعضاء أوبك بلس.

مادة اعلانية

تفاجأت أسواق النفط العالمية بهذا الخفض والذي جاء مصادفة مع كثير من المخاوف من مفاجآت تعطل إمدادات النفط من منتجين آخرين، أيضاً في ضوء ضبابية موقف منتجي النفط الصخري الأميركي، حيث لم تأخذ توقعات العرض والطلب في الحسبان أي صدمة في العرض أو مفاجآت، والتي لا تستطيع أسواق النفط تحمّلها لمحدودية طاقة الإنتاج الإضافية عالميا بعد التراجع الكبير في استثمارات المنبع.

* خفض الإنتاج الروسي جاء لأسباب تشغيلية أم رداً على سقف الأسعار بأسباب سياسية أهدافها اقتصادية؟

خفض الإنتاج الروسي بمقدار 500 ألف برميل يوميا ليس بالضرورة أن يكون استجابة لفرض الاتحاد الأوروبي سقفا على أسعار النفط والمشتقات الروسية، بل قد يكون أيضاً تأهباً لانخفاض قادم في الطلب من مصافي التكرير استعداداً لموسم الصيانة عند نهاية موسم الشتاء، ولكن قد يُستبعد أن خفض الإنتاج الروسي في شهر مارس جاء نتيجة لأسباب تشغيلية أو تقنية لقيود التخزين أو لأسباب الصيانة لمرافق الإنتاج أو التصدير، والذي يتم إعلانه دائماً عن طريق شركات النفط وليس عن طريق إعلان حكومي يُجسّد أن القرار ليس تشغيليا ولكن قد يكون سياسيا بأهداف اقتصادية في توقيت محسوب بدقة متناهية!

* كيف ستتعامل أسواق النفط مع الاختلاف في ديناميكية السوق؟

بات هناك اختلافا واضحا في ديناميكية السوق بعد اختلاف موسمي ملحوظ في الطلب مما يتطلب استجابة مختفلة من السوق، فمثلا الصيف الماضي كان هناك انخفاضا غير متوقعا للطلب على البنزين خلال موسم ذروة الطلب صيفاً في الولايات المتحدة وضعف هوامش التكرير، وفي الجهة المقابلة تصاعدت هوامش تكرير الديزل حتى قبل موسم الشتاء مع ارتفاع الطلب وتضييق الإمدادات.

أسواق النفط يجب أن تكون مستعدة لأي نقص مُفاجئ في الامدادات خاصة وأنه أصبح هناك تغييرا كبيرا في ديناميكية السوق منذ أن أصبح هناك فرق موسمي ملحوظ في الطلب، الأمر الذي يتطلب استجابة مختلفة من السوق، وعودة سريعة وجدية لاستثمارات المنبع والمصب.

*خاص.