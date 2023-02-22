ونحن نحتفل اليوم 22 فبراير بذكرى تأسيس الدولة السعودية، لابد من إلقاء الضوء على آخر أهم التطورات الاقتصادية في المملكة.

الرئيسة التنفيذية لبورصة ناسداك، أدينا فريدمان، تؤكد إن السوق المالية السعودية كانت خلال 5 سنوات أكثر تقدماً من أي دولة أخرى في إدارة التسويات، إذ سمحت بالتحقق المسبق من المخاطر، ما مكّن السوق من تنفيذ المهام في اليوم نفسه.

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كذلك نشرت مؤسسات الإستشارات العالمية تقارير أن السعودية ستشهد أفضل عام للتوظيف منذ عقد تقريباً. المتوقع أن يكون عام 2023 أفضل عام لتأهيل المواطنين مع عصر متطلبات المهارات التقنية الحديثة. هكذا تساهم السعودية في تعزيز الابتكار والإنتاجية.

تتمتع الموانئ السعودية بشهرة واسعة على المستوى الإقليمي والدولي، وتعمل مع شركة ميرسك لوضع حجر الأساس بميناء جدة الإسلامي لأكبر منطقة لوجستية متكاملة في الشرق الأوسط. المنطقة الجديدة تعمل بالطاقة المتجددة باستثمارات تبلغ 1.3 مليار ريال، وتوفر أكثر من 2.5 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

إعلان السعودية الأسبوع الماضي عن خطط طموحة يُبَشِر بموجة من مشاريع جديدة تهدف لتمكين القطاع الخاص وزيادة حجم المحتوى المحلي. كذلك نسعى لإطلاق إمكانيات القطاعات الواعدة، وتنويع مصادر الدخل، وإقامة الشراكات الإقليمية والدولية الجادة. من ضمن الخطط القادمة، بناء سلاسة إمداد لمنتجات البتروكيماويات في المملكة، وصناعة الأدوية، وتأسيس المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة الحدود الشمالية، وتحويل المملكة إلى قوة اقتصادية اقليمية وعالمية فاعلة.

آخر الكلام. في ذكرى “نخوة العوجا”، تنطلق شركة تطوير المربع الجديد في الرياض، أكبر داون تاون حديث عالمياً. من المتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2030، حيث سيسهم في دعم الناتج المحلي غير النفطي بما يصل إلى 180 مليار ريال، وخلق 334 ألف فرصة عمل جديدة.

* نقلا عن صحيفة "مال"