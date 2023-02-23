أسواق الطاقة بعد سنوية الحرب الروسية الأوكرانية

التعاطي السياسي للحرب الروسية الأوكرانية كان تأثيره أكبر من التعاطي الاقتصادي وتحركات أسعار النفط مع نسبية محدودية تأثير العقوبات الاقتصادية وفرض سقف سعري على إمدادات النفط الروسية، حتى وإن حاولت بعض القوى استغلال الأزمة الروسية الأوكرانية لتفكيك تحالف "أوبك بلس" بعد مطالبات عدة بزيادة الإمدادات للمساعدة في تهدأة التقلبات الحادة في الأسعار بالرغم من عدم وجود نقص في الإمدادات يستدعي زيادة الإنتاج أو سد أي فجوة مزعومة لامدادات روسيا حتى الآن.

ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز المائة دولار العام الماضي كان في الأساس قبل بدء الحرب مع التصعيد السياسي ولم يكن الارتفاع مستدام رغم كثير من التوقعات، قد يُستبعد احتمال تأثير العوامل الجيوسياسية في ارتفاع أسعار النفط فوق حاجز المائة دولار للمرة الأولى من سبع سنوات في مطلع شهر مارس عام 2022، لان هناك عوامل أخرى أكثر تأثيراً:

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* تم تسعير الأزمة الروسية الأوكرانية إلى حد كبير في أسعار النفط من قبل الحرب.

* الانخفاض الحاد في استثمارات المنبع.

* التحول غير المدروس للطاقة المتجددة عند كبار المستهلكين.

* تراجع المخزونات العالمية للنفط ومشتقاته.

* تسارع تعافي الطلب على النفط بعد انحصار تأثيرات الجائحة.

* نضوب الكثير من الحقول التقليدية وغير التقليدية للنفط.

كانت أسعار النفط بالاساس في طريقها إلى الصعود فوق حاجز الـ 100 دولار حتى من قبل الحرب الروسية الأوكرانية قبل عام، بصرف النظر عن ما حاصل من عوامل الجيوسياسية والتي كانت مؤقتة في التأثير ولكنها فاقمت من ارتفاع الأسعار إلى ذروة سبع سنوات عند 128 دولار لخام برنت ثم تراجعت الأسعار بعد أن تلاشت مخاوف تأثير العقوبات الاقتصادية ضد روسيا في إعاقة السلاسل العالمية لإمدادات النفط، حيث لا يستطيع عملاء روسيا من النفط والغاز الاستغناء الكامل عن امداداتها.

متوسط سعر سعر خام برنت لعام 2022 كان عند نحو 103 دولار، وهو أعلى متوسط منذ عام 2013، في النصف الثاني من عام 2022 هبطت أسعار النفط تحت حاجز المائة دولار، مما يعكس محدودية تأثير الأزمة الأوكرانية على الأسعار وعدم تأثيرها على إمدادات النفط الروسية، حيث بات من الواضح تحييد نظام الطاقة العالمي من الأزمة الروسية الأوكرانية وعدم إمكانية اختراق نظام الطاقة العالمي.

جاءت السحوبات القياسية غير المسبوقة من احتياطيات الخزن الاستراتيجي بسحب إجمالي 240 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي (الأكبر على الإطلاق تاريخيا)، مع النصف الثاني للضغط على أسعار النفط هبوطا ولكنها لم تستطيع إحداث ضغط هبوطي كبير على أسعار النفط، كما فشلت أيضا في الضغط على "التراجع" للمنحنى الأمامي الذي يعكس السوق المادي القوي للبراميل الفورية، ولكن التداعيات المستقبلية على الدول المستهلكة خاصة في أوقات الأزمات بعد التراجع الحاد في المخزونات الاستراتيجية، سيكون من الصعب تعويض البراميل في المستقبل المنظور، وقد يتم إعادة النظر في عدد أيام التغطية للمخزونات.

في الجهة المقابلة، هبطت أسعار النفط دون المائة دولار في النصف الثاني من العام الماضي جراء مخاوف التباطؤ الاقتصادي وتراجع الطلب بعد اغلاقات الصين. كما أن التضارب الواضح في إشارات السوق مع ارتفاع حالة عدم اليقين لا يُشجّع على زيادة أنشطة المضاربة ويدفع أسعار النفط إلى الانخفاض مع تفاقم مخاوف حدوث ركود اقتصادي قد يؤثر على الطلب على النفط، لذلك منذ الصيف الماضي لم تستطع أسعار النفط اختراق حاجز المائة دولار بل ويتحرك خام برنت في نطاق ضيق بين 77-88 دولار على مدى قرابة شهرين متتاليين مع مطلع عام 2023.

وفقًا لأرقام الاتحاد الأوروبي، وارداتهم من الغاز الروسي كانت أكثر من 40 % في عام2021، انخفضت إلى نحو النصف عام 2022، في الوقت الذي تتطلع دول الاتحاد الأوروبي بشكل متزايد إلى شحن الغاز الطبيعي المسال (LNG) في ناقلات بينما لا توجد محطات كافية لتحميل ومعالجة الغاز الطبيعي المسال في أوروبا، هناك العديد من المحطات الجديدة المخطط لها وبعضها قيد الإنشاء.

* هل كانت العقوبات الأوروبية الأميركية على روسيا فعالة؟

في عام 2021، ذهب أكثر من نصف صادرات النفط الروسي الى أوروبا، لكن في عام 2022 تراجعت بشكل كبير بعد أن عززت الهند والصين وارداتها من النفط الروسي العام الماضي وهم يشكلون معاً نحو 70% من إجمالي تدفقات النفط الروسي عن طريق البحر بسعر أقل من خام برنت يُقال أنه عند نحو 50 دولار للبرميل، وهذا يعني أنه عند تصدير روسيا 5 مليون برميل يوميا من النفط الخام فإن نحو 3.5 برميل يوميا يذهب إلى الصين والهند، وهذا يعني أن موسكو تخسر يوميا حوالي 105 مليون دولار يوميا من صادرات.

تدفقات النفط الروسي لم تتأثر بفرض سقف أسعار على نفطها حتى وإن تم بيعه بخصومات كبيرة، وفي الجهة المقابلة أصبح إعادة توجيه نفطها إلى آسيا زاد من فرص تجارة النفط الروسي في السوق الفورية SPOT MARKET.

وأصبح ارتباطات أكبر بالسوق المادي Physical Market وسيرتبط بشكل اكبر خلال الفترة القادمة. أما صادرات المشتقات البترولية الروسية فلم تتضح الصورة إلى الآن ولكن قد يكون نفس التأثير والتغيير جراء التغيير الجذري الكبير في ديناميكية وموسمية السوق.

تكونت شراكة قوية بين روسيا والصين والهند في النفط الخام، بل وحتى أن أصبحت هناك منافسة في سوق المنتجات البترولية المكررة، بإمكانهم توظيف هذه التنافسية ضد المستهلكين، مما يجعل التكتل الروسي - الصيني - الهندي بحجم هائل يستطيع أخذ السوق إلى دهاليز مجهولة يتقوقع معها السوق أكثر.

*خاص