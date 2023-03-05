حظر المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة «1 من 2»

عندما انطلقت حركة الاستثمار المستدام في الاتجاه الأغلب قبل أعوام عديدة، قوبلت بقدر ضئيل نسبيا من المقاومة لأنها سعت إلى إقناع المديرين وأصحاب الأسهم بتحويل تركيزهم من أرباح الأمد القريب إلى الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة ESG. لكن في الآونة الأخيرة، بدأت حركة مضادة تسعى إلى منع المؤسسات المالية من اتباع المبادئ التوجيهية للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تكتسب زخما متزايدا في الولايات المتحدة.

من المؤكد أن المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة تسترعي أكثر من مجرد قليل من التشكك. إذ تسلط دراسات عديدة الضوء على الخطر المتمثل في إقدام الشركات على استخدامها كمزاولة للعلاقات العامة، فكثيرا ما يتبين أن التعهدات الخضراء مجرد تمويه أخضر مخادع. لكن الجهود التي يقودها الجمهوريون لمنع المستثمرين من القطاع الخاص من ملاحقة الأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة شديدة التضليل.

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الزعيم غير الرسمي لهذه الحرب التي يشنها المحافظون ضد المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة هو رون ديسانتيس حاكم ولاية فلوريدا، الذي يقال إنه يعكف على إرساء الأساس للترشح لمنصب الرئاسة عام 2024. في خطاب ألقاه في تموز (يوليو)، قال ديسانتيس: "من بنوك وال ستريت إلى مديري الأصول الضخمة وشركات التكنولوجيا الكبرى، رأينا المنتمين إلى نخب الشركات يستخدمون قوتهم الاقتصادية ليفرضوا على البلاد سياسات لم يتمكنوا من تحقيقها عبر صناديق الاقتراع". في الخطاب ذاته أعلن ديسانتيس سلسلة من المقترحات التشريعية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى "حماية أهل فلوريدا" من حركة المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، التي "تهدد حيوية الاقتصاد الأمريكي وحرية الأمريكيين الاقتصادية".

يبدو أن من يشنون هذه الحملة العنيفة يشعرون بالقلق، خصوصا بشأن إمكانية السماح للمستثمرين بالتمييز ضد شركات تصنيع الأسلحة النارية وشركات الوقود. في الأسابيع الخمسة الأولى فقط من هذا العام، اقترح المشرعون الجمهوريون في الولاية ما يصل إلى 49 قانونا لمنع البنوك وصناديق معاشات تقاعد الموظفين العموميين من دمج معايير الاستدامة في عمليات صنع القرار. وأقرت بالفعل ولايات عديدة -بما في ذلك أريزونا، وفلوريدا، وأيداهو، وإنديانا، وكنتاكي، ولويزيانا، وميسيسبي، وميسوري، ونورث داكوتا- مشاريع قوانين تقيد المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة.

على المستوى الفيدرالي، يروج المحافظون في الكونجرس، أيضا، لتشريعات مناهضة للمعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة. ويسعى السيناتور الجمهوري مايك براون، حاليا، إلى إبطال قرار صادر عن وزارة العمل في حكومة الرئيس جو بايدن، الذي دخل حيز التنفيذ في الـ 30 من كانون الثاني (يناير)، للسماح لوكلاء التقاعد بالنظر في معايير الممارسات البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة في تحليلاتهم للمخاطر والعائد. وأقنع براون بالفعل كل سيناتور جمهوري بدعم جهوده.

بينما تتمتع الحكومات بسلطة منع صناديق التقاعد العامة من الاعتماد على معايير الاستثمار التي تسترشد بالأهداف البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة، فقد استهدفت الحملة الجمهورية أيضا البنوك الخاصة والمستثمرين المؤسسيين.

وتعد شركة بلاك روك BlackRock، أكبر شركة لإدارة الأصول على مستوى العالم، هدفا مفضلا. لا يتعلق هجوم المحافظين على المعايير البيئية والاجتماعية ومعايير الحوكمة بالحرية الاقتصادية بقدر ما يتعلق بالحروب الثقافية في الولايات المتحدة وهوس اليمين بما يسمى "رأس المال اليقظ"... يتبع.

* خاص بـ «الاقتصادية»/بروجيكت سنديكيت، 2023.